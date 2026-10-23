ZdG și jurnalista Natalia Zaharescu s-au calificat în a doua etapă a concursului Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică. Publicul poate vota redacția preferată până pe 13 noiembrie

Ziarul de Gardă și jurnalista Natalia Zaharescu s-au calificat în a doua etapă a concursului pentru Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2026. La concurs au mai fost admise 12 redacții și 5 jurnaliști, iar publicul poate vota pentru candidații preferați pe platforma online www.Mediaforum.md până pe data de 13 noiembrie 2026, anunță Consiliul de Presă.

Premiul Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică a fost instituit de Consiliul de Presă în anul 2015 în scopul promovării jurnalismului etic și pentru recunoașterea meritelor profesioniștilor media în acest domeniu. Câştigătorul este desemnat anual în rezultatul unui concurs din mai multe etape, desfășurate conform unui regulament special.

La prima etapă a concursului, au fost propuși candidații pentru Premiu – redacții sau jurnaliști/jurnaliste. Astfel, instituțiile media din R. Moldova s-au putut autopropune și au putut nominaliza candidaturi din rândul colaboratorilor redacției. Dreptul de a propune candidaturi l-au avut și consumatorii de media, instituțiile, organizațiile, companiile, asociațiile obștești, dar și un grup de experți constituit în acest scop.

Consiliul de Presă a examinat cele 30 de propuneri transmise până la 20 octombrie 2026 și a admis la concurs 13 redacții și 6 jurnaliști, după cum urmează (în ordine alfabetică):

Redacții –

Jurnaliști/jurnaliste –

Natalia Zaharescu (Ziarul de Gardă);

(Ziarul de Gardă); Anatol Golea (TV8);

(TV8); Cristina Roșca (Suntpărinte.md);

(Suntpărinte.md); Corneliu Rusnac (Radio Chișinău);

(Radio Chișinău); Ludmila Topal (Bas-tv.md, Basarabeasca);

(Bas-tv.md, Basarabeasca); Valeria Vițu (Radio France Internationale).

Conform Regulamentului concursului, până pe 13 noiembrie 2026, candidații vor fi evaluați de către public prin intermediul platformei online Mediaforum.md.

„Astfel, vizitatorii platformei pot acorda cel mult 10 puncte pe săptămână de pe un singur cont în rețelele de socializare pentru cel mult trei candidați. În aceeași perioadă, candidații vor fi evaluați de grupul de experți constituit de Consiliul de Presă, care la fel vor acorda până la 10 puncte, în funcție de aprecierea calității jurnalismului și respectării normelor deontologice și aplicând criteriile stabilite în Regulamentul concursului.”

Consiliul de Presă menționează că votul publicului are un caracter de recomandare, decizia finală urmând să fie adoptată de Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

La ultima etapă a concursului va fi totalizat punctajul cumulativ al candidaților, în care 25% îl va constitui votul public, iar 75% – votul experților. Decizia finală va fi luată de membrii Consiliului de Experți și Experte, iar Premiul va fi înmânat la Forumul Mass-Media 2026 care va avea loc la 7-8 decembrie 2026.

În anii precedenţi, câştigători ai Premiului Național de Etică şi Deontologie jurnalistică au fost: postul de radio Europa Liberă Moldova (2015), portalul Anticoruptie.md (2016), săptămânalul Ziarul de Gardă (2017), săptămânalul SP din Bălți (2018), departamentul de știri al postului TV8 (2019), portalul Newsmaker.md (2020), portalul Moldova.org (2021), RISE Moldova (2022), portalul Nokta.md (2023), portalul Agora.md (2024), jurnalista Viorica Tataru (2025).