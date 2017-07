Şap­te şcoli şi gră­di­ni­ţe din raio­nul Ungheni au renu­nţat la ener­gia pe bază de gaze şi de căr­bu­ne în favoa­rea celei din bio­ma­să, care este livra­tă de Vic­tor Voro­bi­ov, agent eco­no­mic din zonă. „Deja nu mai tre­bu­ie să oprim căl­du­ra în tim­pul nopţii, ca să facem eco­no­mii şi să venim dis-de-dimineaţă ca să reu­şim să facem cât de cât cald până copi­ii vor veni la gră­di­ni­ţă”, ne spu­ne cu entu­zi­asm direc­toa­rea gră­di­ni­ţei din satul Flo­ri­ţoa­ia Veche, Liub­ovi Miha­lachi.

Încă­l­zi­rea cu bio­ma­să devi­ne tot mai atrac­ti­vă, în pri­mul rând, dato­ri­tă efi­cienţei sale, cos­tu­ri­lor mai mici şi pen­tru că este un pro­dus eco­lo­gic pur, adu­nat din gră­di­ni­le noas­tre. „Oame­nii nu mai tre­bu­ie să cum­pe­re căr­bu­ne din Ucrai­na şi să-l trans­porte până aici, ci să folo­se­sa­că raţio­nal deşe­u­ri­le vege­ta­le de la noi”, susţi­ne Vic­tor Voro­bi­ov, un agri­cul­tor cu o expe­rienţă de pes­te 50 de ani.

Ideea unui viitor mai sănătos

Vic­tor Voro­bi­ov este un om de afa­ceri din Ungheni. Timp de jumă­ta­te de secol a învă­ţat şi a făcut agri­cul­tu­ră. „Erau tim­puri când aveam pes­te 3000 ha de pământ ara­bil. Acum sunt bătrân şi nu mai pot îngriji atâ­ta pământ. Tim­pu­ri­le se schim­bă şi mi-am lăsat doar 300 ha de teren. Îmi ajun­ge. Mereu le spu­neam şi le spun tine­ri­lor agri­cul­tori: tre­bu­ie să ţineţi cont de cere­rea de pe pia­ţă şi să nu te avânţi după bani câş­ti­ga­ţi repe­de. Agri­cul­tu­ra nu te face mili­o­nar, dar îţi con­stru­ieş­te o via­ţă des­to­i­ni­că, dacă mun­ceşti mult şi sin­cer”, remar­că omul de afa­ce­re, care, în urmă cu cinci ani, a decis să pro­du­că bri­che­te. „Ide­ea de a pro­du­ce bri­che­te a înce­put să se con­tu­re­ze în min­tea mea încă la sfârşi­tul ani­lor `80. Atunci am par­ti­ci­pat la un semi­nar în Ger­ma­nia. Un antre­pre­nor de aco­lo ne-a ară­tat bri­che­te­le pe care le pro­du­cea. Am rămas impre­sio­nat când am văzut cât de bine ard şi mai ales când am aflat că erau pro­du­se din rămă­şi­ţe vege­ta­le”, poves­teş­te băr­ba­tul.

Deşi pro­du­ce­rea bio­ma­sei ar fi fost nece­sa­ră şi în R. Mol­do­va, care avea câm­pi­i­le pli­ne cu res­turi vege­ta­le şi un aer împân­zit de fumul dens de la iar­ba arsă, totu­şi, aceas­ta nu avea o plat­for­mă de dezvol­ta­re. „Mă gân­deam să pro­duc bri­che­te, dar înţe­le­geam că nu le voi putea vin­de în R. Mol­do­va, pen­tru că nu erau insta­la­te caza­ne spe­ci­a­le. Puteam doar să le expor­tez şi atunci aş fi chel­tu­it mai mult decât aş fi câş­ti­gat”, rela­tea­ză băr­ba­tul.

Parteneriat Public-Privat

Au tre­cut două dece­nii, timp în care Vic­tor Voro­bi­ov învă­ţa cum se pro­du­ce bio­ma­sa şi de ce teh­ni­că are nevo­ie. „În urmă cu cinci ani, am adu­nat toţi banii pe care-i aveam şi am cum­pă­rat teh­ni­ca nece­sa­ră pen­tru pro­du­ce­rea bri­che­te­lor. Par­ti­ci­pam la toa­te lici­ta­ţi­i­le. Mul­te din­tre ele le-am câş­ti­gat, însă, majo­ri­ta­tea erau depar­te de Ungheni şi de ace­ea eram nevo­it să suport chel­tu­ieli mari pen­tru trans­por­ta­rea bio­ma­sei. Atunci şi mi-a venit ide­ea unui par­te­ne­ri­at public-privat în cadrul raio­nu­lui. Ast­fel, bio­ma­sa pe care o pro­duc este livra­tă direct insti­tu­ţi­i­lor din raion”, poves­teş­te pro­du­că­to­rul.

La 3 octom­brie 2016, Con­si­li­ul Raio­nal Ungheni a sem­nat un con­tract de Par­te­ne­ri­at Public-Privat cu între­prin­de­rea „Gre­en Ener­go” a lui Vic­tor Voro­bi­ov. Aces­ta livrea­ză insti­tu­ţi­i­lor bene­fi­ci­a­re ener­gie ver­de la tari­ful de 750 lei Gcal.

„Con­si­li­ul raio­nal Ungheni a pri­mit un grant de 2.132.000 de lei pen­tru lan­sa­rea aces­tui par­te­ne­ri­at, din fon­du­ri­le euro­pe­ne ale Pro­iec­tu­lui Ener­gie şi Bio­ma­să. Iar­na aceas­ta am bene­fi­ci­at de pri­me­le rezul­ta­te pozi­ti­ve din cadrul Par­te­ne­ri­a­tu­lui. Ast­fel, în sezo­nul rece atât copi­ii, cât şi pro­fe­so­rii s-au bucu­rat de încă­peri căl­du­roa­se cu o tem­pe­ra­tu­ră de 18-20 de gra­de. Este o tem­pe­ra­tu­ră opti­mă, care cores­pun­de stan­dar­de­lor sani­ta­re, dar pe care, din păca­te, anii tre­cu­ţi nu o puteam asi­gu­ra în fie­ca­re zi. Acum direc­to­rii insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ plă­tesc doar cos­tul unei Gcal, nea­vând gri­ja achi­zi­ţio­nă­rii bio­com­bus­ti­bi­lu­lui, a anga­jă­rii ope­ra­to­ri­lor sau a întreţi­ne­rii corec­te a cen­tra­le­lor ter­mi­ce”, susţi­ne Lud­mi­la Guzun, preşe­din­ta raio­nu­lui Ungheni.

Ungheni este cel de-al doi­lea raion, după Leo­va, care a lan­sat ser­vi­ci­i­le de Par­te­ne­ri­at Public-Privat în fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce din bio­ma­să, cu supor­tul Pro­iec­tu­lui Ener­gie şi Bio­ma­să. Agen­tul eco­no­mic a pre­lu­at în ges­tiu­ne cinci cen­tra­le ter­mi­ce pe bio­ma­să insta­la­te cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Uniu­nii Euro­pe­ne în cadrul Pro­iec­tu­lui Ener­gie şi Bio­ma­să, a con­stru­it două sis­te­me noi de încă­l­zi­re pe bio­ma­să şi a rea­li­zat măsuri de efi­cienţă ener­ge­ti­că la une­le insti­tu­ţii bene­fi­ci­a­re. Inves­ti­ţia tota­lă a agen­tu­lui eco­no­mic a fost de 1.000.000 de lei. Bene­fi­ci­a­rii aces­tui par­te­ne­ri­at sunt: gră­di­ni­ţa din satul Con­dră­teşti, gim­na­zi­ul Hâr­ceşti, gim­na­zi­ul Bum­bă­ta , Lice­ul Teo­re­tic Scu­leni, gim­na­zi­ul Zaga­ran­cea, gră­di­ni­ţa din Flo­ri­ţoa­ia Veche, gim­na­zi­ul „Andrei Chi­vri­ga” din satul Valea Mare.

Deşeurile la preţ de cărbune

„Un ast­fel de par­te­ne­ri­at nu poa­te decât să te res­pon­sa­bi­li­ze­ze. Dacă îna­in­te, când par­ti­ci­pam la lici­ta­ţii, obţi­neam cer­ti­fi­ca­tul de cali­ta­te, puneam preţul care era pe pia­ţă şi nu-mi păsa dacă arde sau nu bio­com­bus­ti­bi­lul, acum lucrăm cu Gca­lo­ria. Ast­fel, cu cât e mai bună bio­ma­sa, cu atât con­su­mul este mai mic şi ambe­le părţi au doar de câş­ti­gat”, expli­că antre­pre­no­rul.

El recu­noa­ş­te că sin­gu­rul lucru care-i pla­ce mai puţin în acest con­tract sem­nat pen­tru 10 ani este preţul sta­bi­lit, care nu poa­te fi schim­bat decât cu 3% în caz de infla­ţie. „La înce­put, insti­tu­ţi­i­le erau mai sus­pi­cioa­se, dar cei care au fost pri­mii au avut de câş­ti­gat, pen­tru că vor cum­pă­ra o Gcal cu 750 de lei. Vii­toa­re­le con­trac­te sem­na­te cu alte insti­tu­ţii vor fi cu cir­ca 20% mai scum­pe”, remar­că omul de afa­ceri, care se plân­ge că, anu­al, preţul la deşe­u­ri­le vege­ta­le cre­ş­te, ceea ce impu­ne şi majo­ra­rea preţu­lui la bio­ma­să. „Coa­ja de floa­rea soa­re­lui o cum­păr de la fabri­ca de pro­du­ce­re a ule­iu­lui din Bălţi. Noi le ofe­rim floa­rea soa­re­lui pe care o plan­tăm pe cele 300 ha, iar ei ne dau deşe­u­ri­le vege­ta­le. Însă, lucrul cel mai trist este că preţul la aces­te deşe­uri cre­ş­te în fie­ca­re an. Ast­fel, acum ajun­gem să plătim câte 1500 de lei pen­tru 1 t de coa­jă de floa­rea soa­re­lui. Unde s-a mai văzut ca să plă­teşti atâţia bani pen­tru deşe­u­ri­le care până nu demult erau arun­ca­te sau arse? Dar ei fac ce vor atâ­ta timp cât cere­re este şi nimeni nu-i supra­ve­ghea­ză… În acest caz, la ce preţ ar tre­bui să vin­dem bio­ma­sa pe care o pro­du­cem? Dar nu putem mări preţul, pen­tru că nu o va cum­pă­ra nimeni şi atunci ne tăiem cre­an­ga de sub picioa­re”, opi­nea­ză omul de afa­ceri.

„Mulţi tineri nu vor să lucreze”

Zil­nic, la fabri­ca lui Vic­tor Voro­bi­ov sunt pro­du­se 2 t de bri­che­te. La fabri­că lucrea­ză, pe schim­buri, nouă anga­ja­ţi. „Este greu să găseşti oameni care să vrea să lucre­ze. Mulţi tineri au ple­cat, iar mulţi din cei care au rămas pre­fe­ră să nu facă nimic şi să pri­meas­că indem­ni­za­ţii pen­tru şomaj… Vor­beam cu pri­ma­rul ora­şu­lui şi el îmi spu­nea că sunt 130 de tineri care, deşi sunt apţi de mun­că, sunt înscri­şi ca şomeri şi chel­tu­ie banii pri­mi­ţi ca indem­ni­za­ţii pen­tru alco­ol”, sus­pi­nă băr­ba­tul, care con­sta­tă că de vină este şi sta­tul, care apro­bă legi care te fac să crezi că mai uşor este să nu faci nimic, decât să lucrezi în sudoa­rea fru­nţii şi să rămâi cu nimic.

Între­pin­de­rea „Gre­en Ener­go” pro­du­ce bri­che­te din ames­tec de paie cu rume­guş de lemn sau coa­jă de floa­rea soa­re­lui etc. „După pro­fe­sie sunt bio­chi­mist şi acest lucru m-a aju­tat mult să fac ames­te­cul cel mai bun pen­tru pro­du­ce­rea bio­ma­sei, în fun­cţie de caza­nul în care va arde. Fie­ca­re cazan cere teh­no­lo­gia pro­du­ce­rii bio­ma­sei din mate­rie pri­mă. Am şap­te cazan­ge­rii şi am patru teh­no­lo­gii de făcut focul. Fie­ca­re cazan are con­stru­cţie spe­cia­lă, de ace­ea şi nece­si­tă o bio­ma­să spe­cia­lă”, ada­u­gă băr­ba­tul. De ase­me­nea, Vic­tor Voro­bi­ov susţi­ne că pro­du­ce­rea bio­ma­sei este o pro­vo­ca­re pe care tre­bu­ie să o accep­tăm, pen­tru că doar aşa vom con­strui un vii­tor şi un mediu sănă­tos în R. Mol­do­va.