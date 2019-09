Ambasadorul SUA în dialog cu tinerii de la Drept: despre justiție, integritate și Plahotniuc

Luni, 15 septembrie 2019, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Dereck J. Hogan, a ținut un discurs în fața studenților de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Ulterior, tinerii au venit cu întrebări către oficialul american. În context, Hogan a făcut referire la reforma justiției din R. Moldova, a vorbit despre transparență, despre învestirea unui procuror general din afară, dar și despre relațiile țării pe care o reprezintă cu Vlad Plahotniuc.

Reformele în justiție sunt cele mai dificile pentru orice țară în dezvoltare. Ceea ce se întâmplă adesea e că vine un nou guvern, cu cele mai bune intenții, cu dorința de a face schimbări, însă întâlnește rezistență fie din sistem, fie din partea actorilor internaționali, care vor să aibă ceva de spus în acea țară. Ceea ce face dificilă această trecere peste opunerea lor sunt un număr de factori importanți. E vorba de curaj, în primul rând. Nu va fi ușor. Vorbim de un număr de oameni, care posibil au beneficiat de acest sistem pentru un anume număr de ani, poate chiar decenii și ei se află acum în poziții de influență. Ei nu vor renunța pur și simplu la putere. Ei vor riposta, vor lupta din greu pentru ce au. Deci, trebuie să existe curajul de a te întâlni cu această opoziție. Totodată, e nevoie de comunicare eficientă, intensă și regulată cu oamenii.

Oamenii țării trebuie să fie în spatele eforturilor de reformă. Dacă guvernul simte că e singur, ori dacă oamenii sunt indiferenți sau apatici, asta face foarte grea trecerea peste opunerea oamenilor din sistem. E nevoie de comunicare constantă cu oamenii. Trebuie să le arăți că încerci să îi aperi.

Suportul internațional puternic constituie un alt factor important. Cred că asta e ceva de care R. Moldova beneficiază din plin. E un caz unic, când toți actorii majori din comunitatea internațională nu doar că încearcă să ajute R. Moldova, ci investesc în aceasta. Noi am crescut asistența oferită mai ales în acest domeniu (justiție, n.r.), pentru că vedem o oportunitate unică. Atunci când combini oportunitatea cu voința, multe lucruri pot fi făcute.

Este rolul societății civile, rolul mediului academic să monitorizeze acest potențial fenomen – când o persoană rea este înlocuită cu alta, la fel. În discuțiile pe care le-am avut cu liderii coaliției de guvernare, ei au spus că nu intenționează să comită acest gen de greșeli. Sigur că noi suntem alături, și nu doar SUA, ci și UE este un partener important, Banca Mondială este, de asemenea, interesată și, de fapt, toți partenerii internaționali ai R. Moldova pun statul de drept și sistemul de justiție independent ca una dintre prioritățile de top, dacă nu singura prioritate de top pentru țară acum. Deci, suntem aici pentru a ajuta, inclusiv cu expertiză tehnică, și ne coordonăm eforturile.

Numirea unui procuror general proeminent este un pas important și e ceva pe ce noi sperăm să vedem în următorii ani în progres. O altă reformă majoră este cea a Curții Supreme de Justiție. Cred că guvernul va continua consultările publice în acest sens, ar putea chiar să caute opinia experților internaționali vizavi de asta. Aceste lucruri ar putea lua ceva timp. Sunt un număr de cazuri cum e cel cu frauda bancară, care demult așteaptă să fie investigate, iar cei găsiți vinovați să fie aduși la răspundere. Însă cel cu frauda e doar un exemplu. Sunt multe alte cazuri care cer permanența unui procuror general independent.

Sigur că sunt plusuri și minusuri pentru aducerea unui procuror general din străinătate. Consider că, luând în calcul circumstanțele din coaliție, cetățenia R. Moldova este azi o necesitate. Dacă asta e alegerea lor, noi nu ne vom pune în cale. Alte țări au făcut alte alegeri. Asta e la discreția fiecăruia. Eu aș spune că sunt plusuri și minusuri pentru fiecare scenariu. Și oarecum liniștitor e faptul că în scenariul propus de coaliție va fi expertiză internațională ca parte a procesului de selecție.

Pot să vă spun că atunci când e vorba de integritate, o parte din procesul de luare a deciziilor ar putea include, de exemplu, să te uiți la proprietățile candidatului la funcția respectivă, să vezi dacă nu sunt apariții bruște și neașteptate de avere și să te uiți dacă natura cazurilor analizate de el de-a lungul anilor e una arbitrată sau dacă există evidențe ale influențelor politice. Ultimul tip de oameni ar trebui eliminat din sistem. Pot să mai spun că sunt acum mulți judecători și procurori buni în sistem care așteaptă să lucreze pentru niște lideri care s-au angajat la aceleași obiective ca și ei.

Nu există nicio relație între SUA și dl Plahotniuc. Ca reprezentant al SUA, atunci când am venit în R. Moldova, în luna octombrie, 2018, am declarat că voi dezvolta legături cu toate forțele politice din țară pentru a fi sigur că acestea înțeleg care sunt valorile și interesele noastre. Astfel, fiecare convorbire pe care am avut-o cu dl Plahotniuc a fost bazată anume pe aceste aspecte. Pe 14 iunie, în acest an, am avut cu el o simplă conversație. Considerăm că a avut loc violarea legislației R. Moldova și am spus că e ceva ce nu încurajăm. Am precizat că atunci era oportună o tranziție democratică și pașnică. Nu a fost niciun ultimatum. A fost o simplă comunicare.

Unul din modurile în care țara poate apărea într-o lumină bună pe scena internațională e să dezvolte și să construiască un sistem de justiție cu adevărat imparțial. Pentru că, din păcate, în țările aflate în tranziție, asta abia urmează să se întâmple. Știu că tentația e mereu acolo – o promovare mai rapidă, bani pe sub masă, dacă urmați un anumit curs, dar eu sper că voi toți veți face o alegere curajoasă și cred că, în acest fel, fiecare, pas cu pas, decizie cu decizie, veți face ca imaginea R. Moldova la nivel internațional să nu va mai fie asociată cu corupția, ci cu transparența, independența și cu un stat de drept autentic.