Jurnalistele ZdG, Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, premiate la Gala Champions of Change

Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, jurnaliste de investigație la Ziarul de Gardă, au fost premiate în cadrul ediției a VII-a a Galei Champions of Change, organizată de Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova). Ele s-au numărat printre premianții anului 2025, care au fost distinși pentru „inițiative curajoase, proiecte inovatoare și oameni care, prin acțiunile lor, inspiră societatea să devină mai responsabilă, mai solidară și mai implicată”, potrivit organizatorilor.

Jurnalistele ZdG au fost premiate pentru investigația sub acoperire „În slujba Moscovei”, publicată în 2024, în care au dezvăluit mecanisme de corupție electorală și interferențe rusești în scrutinul prezidențial și referendum. „Cu camere ascunse și identități false, au documentat rețeaua oligarhului Ilan Șor. Materialul a câștigat European Press Prize 2025, fiind selectat din peste 800 de înscrieri. Autoarele au fost premiate național și internațional pentru impactul jurnalistic și contribuția la apărarea democrației”, au mai subliniat organizatorii.

Trofeul a fost ridicat de către jurnalista Natalia Zaharescu. Premianții au primit și câte o pictură realizată de studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”.

Trofeul Champions of Change și tabloul „Visul”, de Mihail Jabinschi, student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, oferite jurnalistelor ZdG în cadrul Galei Champions of Cange

Gala din acest an a premiat campioni din domenii diverse, de la jurnalism de investigație, educație, cultură, activism civic, combaterea violenței de gen, protecția patrimoniului, industrii creative, până la cinematografie și dezvoltarea tinerilor. Fiecare dintre ei a fost selectat pentru impactul real pe care îl are în comunitate și pentru contribuția la schimbări durabile, informează LID Moldova.

Iată cine sunt ceilalți premianți și meritele acestora:

Vitalie Cîrhană este promotor al lucrului de tineret și al educației non-formale, Este inițiatorul Cursului de lungă durată în Formare de Formatori, bazat pe Setul European de Competențe al Formatorilor. Din 2015, programul dezvoltă abilitățile a sute de lucrători de tineret și cadre didactice, iar absolvenții formează o comunitate activă, Clubul Formatorilor. Inițiativele lui Vitalie au ridicat standardele formării non-formale la nivel național. Viorica Cerbușca. Fiind directoare a Artcor Creative HUB, Viorica a transformat centrul într-un nucleu al industriilor creative din Moldova. A fondat YEP!Moldova și programul Creative Accelerator, sprijinind startup-uri createch. Organizează anual Festivalul Industriilor Creative, lansează inițiative dedicate femeilor antreprenoare și dezvoltă parteneriate internaționale. Este una dintre cele mai influente voci în dezvoltarea ecosistemului creativ local. Alina Pisica este fondatoarea Teach First Moldova, unde recrutează și pregătește tineri lideri pentru a preda în școli rurale și a reduce inegalitățile educaționale. A consolidat parteneriate cu Ministerul Educației și autorități locale, extinzând impactul programului în comunități vulnerabile. Este o adevărată lideră în transformarea educației. Natalia Coroi este fondatoarea „Asociației pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural” și creatoarea casei-muzeu „Moș Panteli”, un muzeu în aer liber unic, dedicat tradițiilor din Ungheni. Organizează tabere pentru copii, evenimente culturale și programe educative care readuc patrimoniul local în atenția comunității. Natalia demonstrează că tradiția poate deveni un motor de dezvoltare culturală modernă. Ana Gurdiș este regizoare și producătoare. Creează documentare, ficțiune și poezie vizuală apreciate internațional. Coordonează Animest Chișinău, produce filme premiate și dezvoltă proiecte educaționale prin inițiativa Frame by Frame, promovând cultura vizuală și susținând tinerii cineaști. Tatiana Mîndrilă este fondatoarea Impact Academies & Camps. A scalat școala la peste 60 de francize globale, formând peste 11.600 de copii în IT, robotică și design. A creat programe de sprijin pentru femei refugiate și promovează constant alfabetizarea digitală și educația viitorului. Ionela Hadârcă este scriitoare și activistă. Promovează eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor prin campanii, evenimente educaționale și activism civic. A reprezentat Moldova pe scene internaționale și contribuie la extinderea rețelelor de sprijin pentru victimele violenței de gen. Lilia Tătaru este psihologă și activistă în Cahul. A deschis un centru de consiliere și gestionează un hub comunitar pentru tineri și femei. Oferă suport psihosocial, intervenții mobile pentru refugiate și apără victime ale violenței în instanțe. Este o voce esențială în protecția socială în sudul țării. Valentina Malenchi este coordonatoarea campaniei civice „Moldova Decide”. A mobilizat cetățeni din toată țara pentru informare corectă privind referendumul privind aderarea la UE. A facilitat dialog public, a implicat voluntari și a contribuit la combaterea dezinformării, având un rol important în rezultatul referendumului.

În cadrul ceremoniei, cei zece câștigători au primit trofee personalizate și câte o pictură realizată de studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, o apreciere simbolică a creativității și a colaborării dintre generațiile tinere și promotorii schimbării. În plus, trei dintre campioni au primit premii financiare în valoare de câte 20.000 de lei, în semn de recunoaștere și susținere pentru continuarea inițiativelor lor. E vorba despre Natalia Coroi, Alina Pisica și Lilia Tătaru.

„Ediția a VII-a a Galei Champions of Change a adus în prim-plan zece personalități remarcabile care, prin munca și dedicarea lor, schimbă în bine comunitățile din Republica Moldova. Evenimentul a celebrat inițiative curajoase, proiecte inovatoare și oameni care, prin acțiunile lor, inspiră societatea să devină mai responsabilă, mai solidară și mai implicată.

Gala Champions of Change 2025, ajunsă la cea de-a șaptea ediție a demonstrat încă o dată că schimbarea este posibilă atunci când există oameni dedicați, dispuși să acționeze și să inspire. Evenimentul a celebrat nu doar realizări individuale, ci și curajul, solidaritatea și viziunea unei societăți în continuă transformare”, potrivit organizatorilor.

LID Moldova este o organizație independentă, non-profit, înființată în anul 2019, de către un grup de tineri profesioniști, lideri de opinie și specialiști în domeniile lor de activitate.

Champions of Change este un proiect implementat de Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova), cu sprijinul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, Biroul pentru România și Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin vorbitorilor și nu reflectă neapărat poziția FNF și LID Moldova.