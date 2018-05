Silvia Radu, candidata (in)dependentă, susţinută de televiziunile lui Plahotniuc

Silvia Radu, candidata independentă la funcția de primar de Chișinău, este promovată masiv de televiziunile liderului Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, formațiune care, deși este cea mai numeroasă din Legislativ, nu are candidat oficial pentru șefia capitalei. Radu a ajuns milionară după ce a activat timp de 15 ani la cel mai mare distribuitor de energie electrică din R. Moldova, „Red Union Fenosa”, fiind în perioada 2008-2015 președinta întreprinderii. Un raport al ANRE, făcut public abia la 3 ani de la emiterea lui scoate la iveală relații contractuale dubioase dintre o firmă afiliată Silviei Radu și compania pe care aceasta o conducea.

Silvia Radu a ajuns în politică în 2016, când a candidat independent la alegerile prezidențiale. Atunci, deși a investit 4,6 milioane de lei, a obținut 5635 de voturi (0,37%), dintre care 1472 au fost în Chișinău. Radu s-a clasat doar pe locul opt din cei nouă concurenți din electorală. A depășit-o doar pe Ana Guțu, candidata partidului Politic „Dreapta”, dar a obținut de două ori mai puține voturi decât activista Maia Laguta. Silvia Radu a revenit în viața publică și politică de la Chișinău în noiembrie 2017, fiind instalată în fotoliul de primar interimar al mun. Chișinău de Nistor Grozavu, viceprimar, cel care preluase funcția de primar interimar după suspendarea din funcție a lui Dorin Chirtoacă.

Susținută pe gratis de televiziunile lui Plahotniuc

În electorala din 2016, peste 2,4 milioane de lei din bugetul Silviei Radu s-au cheltuit pentru publicitate electorală la Prime TV, a politicianului Vladimir Plahotniuc. În campania din 2018, televiziunile din trustul lui Plahotniuc o susțin pe gratis. Primul raport de monitorizare a comportamentului mass-media în electorală, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la 2 mai 2018, demonstrează că radiodifuzorii naționali Prime TV, Canal 2 și Publika TV, care au anunțat că nu vor avea dezbateri electorale, au difuzat mai multe materiale cu caracter electoral, direct și indirect, în buletinele de știri, favorizând-o masiv pe candidata independentă Silvia Radu. Și cel de-al doilea raport a venit cu aceleași concluzii.

Publika TV, de exemplu, a plasat, în perioada 10 aprilie − 3 mai, peste 60 de știri în care este vizată, în lumină pozitivă, candidata independentă. În timp ce este promovată pe gratis la trei televiziuni cu acoperire națională, Silvia Radu, în cadrul unei conferințe de presă din 3 mai 2018, i-a îndemnat pe toți concurenții electorali „să nu mai cheltuie zeci de mii de euro pe panouri publicitare și clipuri TV”, în schimb, „să aloce bani pentru lucruri frumoase, care să rămână în Chișinău și să le facă viața mai bună tuturor locuitorilor capitalei”.

Întrebat despre motivele din care Silvia Radu profită de susținerea posturilor TV care aparțin lui Vladimir Plahotniuc, Victor Bunescu, secretar de presă al Silviei Radu, ne-a zis că stafful electoral al candidatei nu are răspunsuri la această întrebare. „Dumneaei poate să aibă o părere personală referitor la ceea ce se întâmplă, dar nicidecum nu poate să dea o explicație referitor la ce face o oarecare televiziune. Puteți să accesați alte posturi TV și veți vedea că acolo e altă părere. Fiecare jurnalist are părerea sa despre un politician, fiecare televiziune are politica sa editorială. Nu purtăm niciun fel de responsabilitate și nici măcar nu putem explica care este logica politicii editoriale a unei surse mass-media. Acceptăm orice material, pozitiv, negativ, fiindcă nu avem capacitatea de a influența o sursă mass-media sau un jurnalist”, susține Bunescu.

Raportul ANRE și firma la care Radu a fost asociată

La 27 aprilie 2018, expertul în energetică, Sergiu Tofilat, și Tudor Șoitu, fost vicepreședinte al Curții de Conturi, au prezentat, într-o conferință de presă, un raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la Compania „Red Union Fenosa” în anii 2010-2012, pe când Silvia Radu deținea funcția de președintă. Raportul relevă mai multe aspecte din activitatea întreprinderii și concluzionează că „Red Union Fenosa” „a admis contractări de servicii în mod netransparent, cu nerespectarea unor prevederi legale”. Autorii raportului fac referire, în special, la relațiile contractuale ale „Red Union Fenos” cu ICS „Indra Sisteme” SRL. Anterior, compania avea denumirea „Soluziona” SRL, având-o ca asociat, de la data creării, 21 aprilie 2000 și până la 10 august 2001, chiar pe Silvia Radu, cu o cotă de asociere de 100%. Ulterior, compania a ajuns să fie administrată de Ibarra Castellano Juan Ignacio, care, în 2002-2005, era președintele CA al „Red Union Fenos”. Din august 2001, în calitate de fondator al „Indra Sisteme” SRL a fost înregistrată întreprinderea „Soluziona Internațional” Servicios Profesionales” din Spania.



Datele ANRE au arătat că, doar în 2002-2006, „Red Union Fenosa” a procurat de la „Indra Sisteme” SRL servicii de consultanță și suport al sistemelor informaționale în sumă totală de 139 de milioane de lei. ANRE a dezvăluit și alte contracte încheiate între această firmă și furnizorul de energie, contracte care au fost prelungite anual, fiind valabile și în perioada în care, în fruntea întreprinderii era Silvia Radu. ANRE a făcut referire la contracte de zeci de milioane de lei, semnate anual între cele două entități. De exemplu, începând cu anul 2008, și până în 2012, Fenosa a achitat firmei „Indra Sisteme” SRL alte 30 de milioane de lei, inclusiv 5 milioane TVA, pentru „servicii aferente întreținerii și dezvoltării Sistemului Informațional”, asta deși, organigrama „Red Union Fenosa” includea Direcția Sisteme Informaționale, care ar fi trebuit să gestioneze serviciile pentru care a fost contractată firma privată.

Cum (nu) a comentat Radu raportul ANRE

„Union Fenosa este o companie internațională care are proceduri clare. Dacă făceam cea mai mică neregulă, ei făceau plângere penală și se adresau, în primul rând, justiției. Dimpotrivă, activitatea mea a fost apreciată, inclusiv de statul Spaniol. În al doilea rând, activitatea mea la Union Fenosa a stat sub lupa tuturor autorităților, permanent, sub diferite conduceri politice. Am respectat legea tot timpul în tot ce am făcut”, s-a apărat Silvia Radu, după apariția informațiilor din raport.

Raportul ANRE nu a ajuns să fie discutat la ședințele instituției. În luna iulie 2013, Victor Parlicov, președintele de atunci al ANRE, a fost demis din funcție la câteva zile după ce a dispus inițierea controlului la „Red Union Fenosa”. Astfel, raportul a fost remis în adresa întreprinderii verificate abia în luna ianuarie 2014, cu încălcarea termenului legal, de 30 de zile lucrătoare. Deși atunci când Tofilat și Șoitu au prezentat raportul au menționat că, pe marginea lui, la CNA, ar fi inițiate dosare penale, solicitată de ZdG, instituția a precizat că „în baza noastră de date nu figurează faptele descrise mai sus”.

Milioanele candidatei Silvia Radu care nu se mai regăsesc în 2017

Silvia Radu este cel mai prosper candidat înregistrat în cursa electorală pentru Primăria Chișinău. Conform declarației de avere și interese pentru 2017, familia Radu are două apartamente, o casă de locuit, un spațiu comercial în capitala și peste 40 ha de terenuri agricole. Silvia Radu, împreună cu soțul său, Vergiliu, sunt proprietarii ai trei automobile: Audi A8, Volkswagen Passat și Ford Transit. Soții Radu dețin acțiuni și cote părți în cinci companii, cea mai importantă afacere fiind „Radu-Agro” SRL, cu activități în agricultură. În 2017, veniturile lor au fost însă modeste: Silvia Radu a declarat 13,2 mii de lei de la Primăria mun. Chișinău, iar soțul său, 44,9 mii de lei de la „Radu-Agro” SRL. Jurnal TV a scris însă că, în declarația de avere pentru 2017, Silvia Radu nu ar fi indicat alte două companii înregistrate în străinătate.

Nu a fost însă tot timpul așa. Din declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru 2014-2015, depusă de Silvia Radu la CEC în 2016, când candida la funcția de președinte, aflăm că aceasta a ridicat în acea perioadă, fiind preşedintă a „Gas Natural Fenosa”, un salariu de 10,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că, în medie, salariul său lunar a fost de aproape 430 de mii de lei. Tot atunci, Radu indica venituri de 2,7 milioane de lei obţinuţi din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv de peste hotare, dar şi 3,1 milioane de lei proveniţi din pensie, indemnizaţii sau premii, dar și faptul că deținea, alături de soţul său, 14 conturi de card pe care se păstrau 33,6 mii de lei şi 184,9 mii de euro, echivalentul a peste 4 milioane de lei. Conform declarației de avere și interese pentru 2017, familia Radu mai păstrează în conturi bancare la o instituție financiară din Spania doar 22 de mii de euro.

Consiliera Silviei Radu — șefa Direcției Finanțe

Silvia Radu și-a început cariera la compania spanionă „Union Fenosa” la 1 mai 2000. Iniţial, era secretar general în Consiliul de Administraţie al celor trei companii ale Union Fenosa, ulterior fiind promovată în funcţia de director corporativ. În noiembrie 2003, ajunge vicepreşedinte, iar în aprilie 2008 este numită preşedintă a „Gas Natural Fenosa”. Ea a părăsit preşedinţia companiei spaniole care livrează energie electrică pe teritoriul R. Moldova în noiembrie 2015, fără a explica motivele. În perioada în care Silvia Radu administra compania, preţurile la energia electrică s-au dublat.

După ce a ajuns primară interimară de Chișinău, Radu a promis transparență în activitatea instituției și a anunțat concursuri pentru mai multe funcții importante din cadrul aparatului Primăriei și întreprinderilor subordonate. La scurt timp, însă, l-a numit pe Vladimir Maiduc, cel mai generos sponsor al PDM în campania electorală din 2016, în funcția de șef al Direcției administrative din cadrul Primăriei. Maiduc și-a dat însă demisia la scurt timp după instalare în funcție. Un alt fost polițist, Eugeniu Axentiev, cu trecut controversat, a fost numit șef la Regia „Autosalubritate”, iar Olga Ursu, consiliera Silviei Radu, a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru funcţia de şefă a Direcţiei generale finanţe a Primăriei Chișinău.

În luna aprilie 2018, Silvia Radu a ajuns în mijlocul unui scandal, după ce pentru „Covorul” de flori instalat în fața Catedralei, Primăria mun. Chișinău a plătit aproape 2 milioane de lei. Acesta a fost achiziționat de către ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” de la „Decor Bureau” SRL, în urma unei negocieri directe, după ce prima licitație publică anunțată nu ar fi avut loc din cauza lipsei ofertelor. „Decor Bureau”, firma care a livrat cele 180 de mii de flori, este fondată de Evgheni Arutin și Alexei Gajiu și are sediul pe str. Varlaam, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel. Administratorul companiei este Evgheni Arutin, tot el fondator și la alte două companii „Arutin Production” și „Arutin Art Bureau”.

