Iaşi-Chişinău: Mica Unire

La 24 ianuarie, românii de pe ambele maluri ale Prutului au marcat 159 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, numită Mica Unire. La Iaşi, câteva sute de tineri basarabeni au desfăşurat în Piaţa Unirii un simbolic drapel tricolor de peste 100 de metri, iar la Chişinău au avut loc depuneri de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În cele două oraşe, Chişinău şi Iaşi, înfrăţite exact acum zece ani, au avut loc activităţi cultural-artistice şi s-au ţinut discursuri patriotice.

Iaşi, oraşul care în 1859 a renunţat la statutul de capitală a Moldovei, a dat tonul sărbătorii cu o paradă a militarilor, o mare horă şi cântece tradiţionale. Peste două mii de persoane au ignorat temperaturile scăzute şi au ieşit în Piaţa Unirii din Iaşi pentru a aniversa 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească. La manifestări au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, principele Radu, primarul de Iaşi, Mihai Chirica, ministra Culturii, Educaţiei şi Cercetării din R. Moldova, Monica Babuc, şi o delegaţie condusă de primara interimară a municipiului Chişinău, Silvia Radu.

Oficialii de pe ambele maluri ale Prutului au particiat la un concert folcloric, la parada militară şi au depus coroane de flori la statuia domnitorului Al.I. Cuza. În centrul oraşului, oamenii s-au prins în tradiţionala Horă a Unirii, „Hai să dăm mână cu mână”.

Ministra Monica Babuc a adresat mulţumiri autorităţilor şi populaţiei României pentru „sprijinul acordat R. Moldova în drumul său către marea familie europeană, alături şi totdeauna împreună cu România”.

„Lucrarea înaintaşilor noştri care au avut inspiraţia să aleagă Iaşiul în calitate de oraş care a găzduit cele mai serioase, sincere şi inspirate năzuinţe ale neamului nostru prin Unire iată că ne adună pe toţi aici. Temperaturile geroase, joase, de – 21 de grade, înregistrate în această zi, nu pot influenţa căldura inimilor noastre atunci când ne îndreptăm spre Iaşi, fiindcă ceea ce s-a întâmplat la 1859 a însemnat conştientizarea unei fraze rostite de Ştefănescu Delavrancea: naţiunea nu este o întovărăşire economică, este un suflet mai mare rezultat din sufletele tuturor, uniţi, strânşi în amintirile trecutului, primejdiilor prezentului şi a aspiraţiilor pentru viitor. Aceasta este de fapt toată filosofia Micii Uniri din 24 Ianuarie 1859”, a declarat Monica Babuc.

Pentru a celebra alături de autorităţile din Iaşi 159 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române, dar şi 10 ani de la înfrăţirea dintre cele două oraşe, la Iaşi a plecat şi Silvia Radu. În acest sens, în Sala Mare a Primăriei Iaşi a avut loc lansarea mapei filatelice aniversare „Iaşi – Chişinău: 10 ani de la înfrăţire” şi a volumului „Iaşul, leagăn al unirii neamului românesc. Reminiscenţe şi însemnări”, de N. A. Bogdan. Tot pe 24 ianuarie, ieşenii au putut admira o expoziţie fotografică dedicată municipiului Chişinău. În acest context, Silvia Radu a propus ca locuitorii din Iaşi să poată vizita gratuit muzeele din Chişinău, iar locuitorii capitalei R. Moldova – pe cele din Iaşi.

„Astăzi se împlinesc 10 ani de la înfrăţirea între cele două capitale, din două state surori, care se regăsesc de fiecare dată în cuget şi simţiri. Împreună am avut un trecut, împreună avem un viitor. Este un lucru pe care istoria îl va cerne peste veacuri”, a declarat primarul de Iaşi, Mihai Chirica.

„Au fost 10 ani în care relaţiile dintre Iaşi şi Chişinău s-au dezvoltat, numărul acţiunilor culturale a crescut, am organizat împreună Festivalul de Poezie „Grigore Vieru” şi am serbat împreună Ziua semnării acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Am organizat Galele TVR în Iaşi şi Chişinău, am participat în cadrul Festivalului Internaţional de Educaţie, s-au făcut multe lansări de carte în colaborare. Toate acestea au fost binevenite şi trebuie să continue”, a spus primara interimară a Chişinăului.

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa Alteţei Sale Regale Principele Radu.

„Sunt recunoscător gazdelor noastre de astăzi, şi dintotdeauna, pentru felul atât de discret, dar atât de cuprinzător, în care ne aduc aminte de fiecare dată ce norocoşi suntem că ne putem întâlni sub astfel de auspicii. Privesc cu atât de multă mândrie şi speranţă la faptul că cele două oraşe-cheie ale Moldovei, Chişinăul şi Iaşul, se află la aceeaşi masă şi stau împreună cu Instituţia Coroanei, alături de toate celelalte părţi din societatea românească. În această zi probabil cea mai frumoasă urare care se poate face este aceea de la mulţi ani, la mulţi ani tuturor!”, a declarat Alteţa Sa Regală Principele Radu.