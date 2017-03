„Legea lui Plahotniuc” – (ne)funcţională pentru două cazinouri

După ce Vlad Pla­ho­t­niuc, actu­a­lul preşe­din­te al Par­ti­du­lui Demo­crat din R. Mol­do­va (PDM), a pro­mis regu­li stric­te şi moda­li­tă­ţi de con­trol bine puse la punct pen­tru regle­men­ta­rea jocu­ri­lor de noroc, hao­sul în acest dome­niu con­ti­nuă. De la înce­pu­tul anu­lui, două cazi­no­u­ri din Chi­şi­nău s-au redes­chis, iar teme­iul legal şi pro­ce­du­ra prin care aces­tea şi-au relu­at acti­vi­ta­tea pro­voa­că decla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii din par­tea auto­ri­tă­ţi­lor com­pe­ten­te.

28 iunie 2016. Vlad Pla­ho­t­niuc, pe atun­ci prim-vicepreşedintele PDM, scrie pe blog des­pre o ini­ţi­a­ti­vă pre­zen­ta­tă Con­si­li­u­lui Coa­li­ţi­ei de Guver­na­re pen­tru rea­li­za­rea unui plan de acţiu­ni care ar regle­men­ta „mai dur” acti­vi­ta­tea cazi­no­u­ri­lor şi săli­lor pen­tru jocu­ri de noroc. Totul a por­nit după ce „un copil de 15 ani a dat în pati­ma jocu­ri­lor de noroc, a ajuns să împru­mu­te bani, apoi să facă mul­te alte pros­tii pen­tru a-şi susţi­ne acest viciu”, anu­nţa Pla­ho­t­niuc, cazul fiind sem­na­lat la Fun­da­ţia sa, „Ede­lwe­i­ss”. După acest „dra­ma­tic caz”, Pla­ho­t­niuc a cerut un stu­diu în legă­tu­ră cu modul în care fun­cţio­nea­ză cazi­no­u­ri­le, săli­le pen­tru jocu­ri de noroc şi impac­tul pe care aces­tea îl au asu­pra copi­i­lor. Tot­o­da­tă, Coa­li­ţia de Guver­na­re urma să iden­ti­fi­ce „solu­ţia poli­ti­că şi modi­fi­că­ri­le legi­sla­ti­ve nece­sa­re”, iar Guver­nul „să vină cu un plan de acţiu­ni pe zona lor de com­pe­tenţă, insti­tu­ţio­na­lă” pen­tru „era­di­ca­rea aces­tui feno­men nociv”. Ini­ţi­a­ti­va a fost medi­a­ti­za­tă pe larg la toa­te pos­tu­ri­le TV deţi­nu­te de actu­a­lul preşe­din­te al PDM. Aces­tea pro­mo­vau intens mesa­je des­pre impac­tul nega­tiv pe care jocu­ri­le de noroc îl au asu­pra soci­e­tă­ţii, fiind difu­za­te zeci de repor­ta­je şi emi­siu­ni la acest subiect.

„Victoria” lui Plahotniuc şi decizia judecătorească de peste 25 de zile

Întâm­plă­tor sau nu, trei luni mai târ­ziu, deşi nu deţi­nea vreo fun­cţie publi­că, ide­i­le lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc au înce­put să prin­dă via­ţă. Pe 22 octom­brie 2016, Came­ra de Licenţi­e­re, afla­tă în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, con­dus de un expo­nent al PDM, deci­de sus­pen­da­rea tutu­ror licenţe­lor de acti­vi­ta­te în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc. În ace­ea­şi zi, pes­te 200 de poli­ţi­ş­ti intră în forţă şi sigi­lea­ză toa­te cazi­no­u­ri­le şi săli­le pen­tru jocu­ri de noroc din toa­tă repu­bli­ca, stopându-le acti­vi­ta­tea. În ziua urmă­toa­re, Vlad Pla­ho­t­niuc scrie un nou arti­col pe blog, prin care îşi atri­bu­ie suc­ce­sul solu­ţio­nă­rii pro­ble­mei: „Aţi sem­na­lat pro­ble­ma, iar auto­ri­tă­ţi­le au acţio­nat corect şi cate­goric. Lucru­ri­le au fost rezol­va­te prin închi­de­rea săli­lor, urmând ca aceas­tă acti­vi­ta­te să fie relu­a­tă doar după ce va fi strict regle­men­ta­tă şi vor exis­ta moda­li­tă­ţi de con­trol bine puse la punct, atât în ceea ce pri­veş­te locu­ri­le de ampla­sa­re, cât şi pri­vind pla­ta taxe­lor la stat sau res­pec­ta­rea întru totul a inter­di­cţi­ei pri­vind acce­sul copi­i­lor în ast­fel de loca­lu­ri”.

Deşi cazi­no­u­ri­le au fost închi­se, o hotă­râre a instanţei de jude­ca­tă care con­fir­ma lega­li­ta­tea deci­zi­ei Came­rei de Licenţi­e­re pri­vind sus­pen­da­rea licenţe­lor a fost emi­să abia pes­te o lună, pe 17 noiem­brie 2016. „Ori­ce deci­zie de san­cţio­na­re adop­ta­tă de Came­ra de Licenţi­e­re, şi aici ne refe­rim la sus­pen­da­re, care este maxi­mum pe un ter­men de două luni, şi retra­ge­rea, care are carac­ter defi­ni­tiv, e nece­sar de a fi con­fir­ma­tă de instanţa de jude­ca­tă în ordi­nea pro­ce­du­rii spe­ci­a­le. Res­pec­tiv, inclu­siv deci­zia Came­rei de Licenţi­e­re din 22 octom­brie 2016 pri­vind sus­pen­da­rea licenţe­lor tutu­ror enti­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce care pres­tau ser­vi­cii în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc era nece­sar de a fi con­fir­ma­tă în instanţa de jude­ca­tă”, susţi­ne Sil­via Mun­tean, şefa Dire­cţi­ei juri­di­ce a Came­rei de Licenţi­e­re.

Deşi pro­ce­du­ri­le lega­le pre­văd un ter­men de cin­ci zile pen­tru exa­mi­na­rea unor ast­fel de soli­ci­tă­ri, fun­cţio­na­ra a expli­cat de ce, în acest caz, instanţa s-a pro­nu­nţat pes­te o lună: „Instanţa a ţinut cont de acest ter­men în limi­te­le posi­bi­li­tă­ţi­lor. S-a sta­bi­lit în cin­ci zile însă­şi pri­ma şedinţă de înfă­ţi­şa­re, dar a durat mai mult fiind­că fie­ca­re agent în par­te, şi au fost vreo 65, a inter­ve­nit cu diver­se demer­su­ri. Agenţii eco­no­mi­ci au uti­li­zat toa­te pâr­ghi­i­le de drept pre­vă­zu­te în vede­rea ter­gi­ver­să­rii sau în vede­rea apă­ră­rii drep­tu­ri­lor enti­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce”, spu­ne Mun­tean. Per­soa­ne care au acti­vat în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc susţin însă că, în acest caz, „instanţa de jude­ca­tă a încăl­cat ter­me­nul de cin­ci zile pen­tru exa­mi­na­rea deci­zi­ei Came­rei de Licenţi­e­re, pe motiv că jude­că­to­rii s-au schim­bat de 4 ori până când unul a decis să emi­tă o hotă­râre prin care con­fir­ma lega­li­ta­tea deci­zi­ei Came­rei de Licenţi­e­re”.

Cazinourile – deschise pentru vizitatori, nu şi pentru declaraţii oficiale

La scurt timp după ce instanţa de jude­ca­tă a con­fir­mat lega­li­ta­tea măsu­rii apli­ca­te de Came­ra de Licenţi­e­re, mai mulţi agenţi eco­no­mi­ci din dome­niu s-au adre­sat în instanţă, cerând relu­a­rea acti­vi­tă­ţii. Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Cen­tru, a emis, în ianu­a­rie 2017, mai mul­te hotă­râri prin care res­pin­ge cere­ri­le de relu­a­re a acti­vi­tă­ţii pen­tru şase com­pa­nii: SRL „Bibi­com”, SRL „NBM Grup”, SRL „Pla­y­ma­nia”, SRL „Sto­rm Plus”, SRL „Total-Campion” şi SRL „Book-Maker Sport”. Des­pre acest fapt se menţio­nea­ză într-o scri­soa­re de răs­puns a Came­rei de Licenţi­e­re adre­sa­tă Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat. „În cazul celor­la­lţi titu­la­ri licenţi­a­ţi pe dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, acţiu­ni­le de relu­a­re a vala­bi­li­tă­ţii licenţe­lor se mai află pe rol la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău”, se mai spu­ne în scri­soa­re.

SRL „NBM Grup” este unul din­tre agenţii eco­no­mi­ci care a mers în instanţa de jude­ca­tă cerând să-i fie per­mi­să relu­a­rea acti­vi­tă­ţii. Aces­ta ges­tio­nea­ză „Nuo­vo Casi­no” din incin­ta Hote­lu­lui Radis­son Blu. Deşi instanţa de jude­ca­tă nu i-a satis­fă­cut soli­ci­ta­rea, loca­lul şi-a relu­at acti­vi­ta­tea încă în ianu­a­rie 2017, iar pe un site de anga­jă­ri sunt anu­nţa­te pos­tu­ri vacan­te în cadrul cazi­no­u­lui. Timp de câte­va zile, am încer­cat să aflăm în baza cărui temei legal cazi­no­ul şi-a relu­at acti­vi­ta­tea, însă am pri­mit doar refu­zu­ri. Într-un final, ni s-a răs­puns că doar mana­ge­rul cazi­no­u­lui poa­te fur­ni­za deta­lii des­pre acti­vi­ta­tea cazi­no­u­lui, doar că „după o anu­mi­tă peri­oa­dă de timp, nici­de­cum la moment”. Date­le des­chi­se des­pre agenţii eco­no­mi­ci din R. Mol­do­va ara­tă că SRL „NBM Grup” a fost fon­da­tă în decem­brie 2015 de către ÎM „Casi­no Natio­nal Gro­up”, Ser­ghii Mun­tean, Lilia Roz­ne­ri­ţa şi Miha­il Zabu­ds­chii. În febru­a­rie 2017, com­pa­nia şi-a schim­bat admi­nis­tra­to­rul, Miha­il Zabu­ds­chii fiind înlo­cu­it cu Andrei Soro­ca. Aces­ta figu­rea­ză în cali­ta­te de con­du­că­tor şi la com­pa­nia fon­da­toa­re, ÎM „Casi­no Natio­nal Gro­up”, care, la rân­dul său, îi are în cali­ta­te de fon­da­to­ri pe ÎM „Sfat Invest” şi Anton Koro­vin, care este şi con­du­că­tor la ÎM „Pala­ce Casi­no”, ce deţi­ne cazi­no­ul Napo­le­on Pala­ce. În lis­ta fon­da­to­ri­lor ÎM „Pala­ce Casi­no” figu­rea­ză com­pa­nia offsho­re MVM – Tri­um­ph Invest­ments LTD, ÎM „Sfat Invest”, Miha­il Zabu­ds­chii, din febru­a­rie 2017 fiind inclu­să şi Lilia Roz­ne­ri­ţa.

Fondatorii cazinoului EUROPA

Un alt cazi­no care şi-a redes­chis uşi­le pe 18 mar­tie 2017 este „Euro­pa Casi­no”, de pe bd. Dacia din Chi­şi­nău. Cazi­no­ul este în ges­tiu­nea ÎM „Sale­ras Star” SRL, înre­gis­tra­tă în 2007. Con­du­că­to­rul com­pa­niei este Pav­li­na Ursu­leac, iar fon­da­to­ri sunt trei: Ale­xan­dr Cara­ci­co­vs­chi, Zoran Mar­ko­vic şi Pedrag Meda­ko­vic. Cara­ci­co­vs­chi şi Meda­ko­vic figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­to­ri şi la ÎM „Deme­lon” SRL, care avea în ges­tiu­ne 10 săli pen­tru sta­bi­li­rea mize­lor la com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve, potri­vit date­lor Came­rei de Licenţi­e­re.

Am tele­fo­nat de mai mul­te ori la nume­re­le de con­tact indi­ca­te pe pagi­na web a cazi­no­u­lui, pen­tru a soli­ci­ta infor­ma­ţii des­pre moda­li­ta­tea prin care aces­ta şi-a relu­at acti­vi­ta­tea, însă, la fel ca şi în cazul celor de la „Nuo­vo Casi­no”, nu am pri­mit un răs­puns, de fie­ca­re dată invocându-se că admi­nis­tra­toa­rea cazi­no­u­lui lip­seş­te.

Pes­te două zile, am fost con­tac­ta­ţi de o per­soa­nă care nu s-a pre­zen­tat, dar care ne-a ofe­rit infor­ma­ţii des­pre modul în care „Euro­pa Casi­no” şi-a relu­at vala­bi­li­ta­tea licenţei. Per­soa­na a refu­zat să fie cita­tă ca sur­să ofi­ci­a­lă. Aceas­ta ne-a spus însă că toa­te acte­le nece­sa­re, potri­vit modi­fi­că­ri­lor legi­sla­ţi­ei, ar fi fost pre­zen­ta­te la Minis­te­rul Finanţe­lor, care, după ce le-ar fi veri­fi­cat, ar fi acor­dat o per­mi­siu­ne scri­să prin care cazi­no­ul are drep­tul să acti­veze. Per­mi­siu­nea scri­să ar fi fost acor­da­tă pe 17 mar­tie, iar în ziua urmă­toa­re cazi­no­ul s-a redes­chis.

Declaraţiile contradictorii ale autorităţilor

La pri­ma soli­ci­ta­re a infor­ma­ţi­ei refe­ri­toa­re la moda­li­ta­tea prin care cele două cazi­no­u­ri, „Nuo­vo Casi­no” şi „Euro­pa Casi­no”, şi-au relu­at acti­vi­ta­tea, ser­vi­ci­ul de pre­să al Minis­te­ru­lui Finanţe­lor (MF) a decla­rat că minis­te­rul nu deţi­ne infor­ma­ţia des­pre cazi­no­u­ri­le care fun­cţio­nea­ză şi că minis­te­rul nu a acor­dat nicio licenţă în baza noii legi, pe motiv că meca­nis­mul de eli­be­ra­re a licenţe­lor pen­tru cazi­no­u­ri nu a fost încă apro­bat, or, pro­iec­te­le Hotă­rârii de Guvern ela­bo­ra­te în vede­rea exe­cu­tă­rii legii pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea jocu­ri­lor de noroc au fost înre­gis­tra­te pe 24 ianu­a­rie şi încă urmea­ză a fi apro­ba­te.

La reco­man­da­rea ser­vi­ci­u­lui de pre­să al MF am adre­sat ace­ea­şi între­ba­re la Came­ra de Licenţi­e­re. „Potri­vit noii legi, legea ante­ri­oa­ră s-a abro­gat, de ase­me­nea toţi titu­la­rii urmea­ză să obţi­nă noi licenţe de la auto­ri­ta­tea publi­că com­pe­ten­tă, şi anu­me MF, care devi­ne auto­ri­ta­tea de licenţi­e­re pen­tru cazi­no­u­ri, iar toa­te licenţe­le se decla­ră neva­la­bi­le. Licenţe­le sus­pen­da­te de Came­ră, asu­pra căro­ra instanţa s-a expus în vede­rea res­pin­ge­rii cere­ri­lor de relu­a­re a acti­vi­tă­ţii, prin efec­tul noii legi, s-au decla­rat neva­la­bi­le. În momen­tul intră­rii în vigoa­re a noii legi, Came­ra de Licenţi­e­re şi-a pier­dut toa­te pâr­ghi­i­le de con­trol, moni­to­ri­za­re, regle­men­ta­re a dome­ni­u­lui res­pec­tiv. Toa­te acte­le per­mi­si­ve eli­be­ra­te pe acest dome­niu s-au decla­rat nule prin efec­tul legii”, a pre­ci­zat Sil­via Mun­tean, şefa Dire­cţi­ei juri­di­ce a Came­rei de Licenţi­e­re.

La cea de-a doua soli­ci­ta­re a infor­ma­ţi­ei refe­ri­toa­re

la moda­li­ta­tea prin care „Nuo­vo Casi­no” şi „Euro­pa Casi­no” şi-au relu­at acti­vi­ta­tea, ser­vi­ci­ul de pre­să al MF ne-a ofe­rit un răs­puns în scris, coor­do­nat cu vice­mi­nis­trul Finanţe­lor, în care se face refe­ri­re la anu­mi­te arti­co­le din noua lege ce regle­men­tea­ză acti­vi­ta­tea cazi­no­u­ri­lor, însă nu se conţi­ne un răs­puns exact refe­ri­tor la moda­li­ta­tea prin care cele două cazi­no­u­ri au obţi­nut per­mi­siu­nea de a-şi relua acti­vi­ta­tea.

Cea de-a tre­ia încer­ca­re a fost de a dis­cu­ta direct cu vice­mi­nis­trul Finanţe­lor. La soli­ci­ta­rea de a ofe­ri un răs­puns mai expli­cit refe­ri­tor la moda­li­ta­tea prin care enti­tă­ţi­le eco­no­mi­ce viza­te şi-au relu­at acti­vi­ta­tea, aces­ta a menţio­nat că „cele două cazi­no­u­ri au achi­tat taxa de licenţi­e­re până la fina­li­za­rea vala­bi­li­tă­ţii licenţe­lor pe care le deţi­neau ante­ri­or”. Între­bat cum anu­me a avut loc pro­ce­du­ra prin care s-a per­mis relu­a­rea vala­bi­li­tă­ţii licenţe­lor, vice­mi­nis­trul a spus că are nevo­ie de mai mult timp pen­tru a ofe­ri un răs­puns deta­li­at.

Monopol de stat pentru toate jocurile de noroc, cu excepţia cazinourilor

Pro­iec­tul Legii cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea jocu­ri­lor de noroc a fost înre­gis­trat pe 5 decem­brie 2016, auto­rii fiind un grup for­mat din patru depu­ta­ţi ai PDM în frun­te cu Ser­giu Sâr­bu, depu­ta­tul Par­ti­du­lui Libe­ral din Mol­do­va, Petru Cosoi, şi Igor Vre­mea, fost depu­tat comu­nist, care, în mar­tie curent, a ade­rat la PDM. Legea a fost pro­mul­ga­tă rapid, pe 22 decem­brie 2016, intrând în vigoa­re pe 6 ianu­a­rie 2017. Noua lege pre­ve­de că sin­gu­ra acti­vi­ta­te în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc care rămâ­ne a fi licenţi­a­tă este întreţi­ne­rea cazi­no­u­ri­lor, iar auto­ri­ta­tea res­pon­sa­bi­lă de licenţi­e­re este MF. Tot­o­da­tă, se spu­ne că orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, cu exce­pţia cazi­no­u­ri­lor, con­sti­tu­ie mono­pol de stat şi este rea­li­za­tă prin inter­me­di­ul Lote­ri­ei Naţio­na­le a Mol­do­vei (LNM).

Ser­giu Sâr­bu, unul din­tre auto­rii pro­iec­tu­lui de lege, susţi­ne că, potri­vit noii legi, cazi­no­u­ri­le pot fun­cţio­na dacă se con­for­mea­ză noi­lor regu­li. „Regle­men­ta­rea de bază este în lege şi deja tre­bu­ie ca acel regu­la­tor care este MF să adop­te anu­mi­te regu­li ce ţin de aspec­te­le teh­ni­ce. Pro­ba­bil, la cazi­no­u­ri­le care acum fun­cţio­nea­ză, sunt în vigoa­re licenţe­le care au fost eli­be­ra­te în baza legi­sla­ţi­ei ante­ri­oa­re, evi­dent cu ajus­tă­ri­le ce ţin de noua lege. Evi­dent, orga­nul com­pe­tent (MF) tre­bu­ie să veri­fi­ce dacă nu au încăl­că­ri”, susţi­ne depu­ta­tul. Cât des­pre mono­po­lul de stat asu­pra celor­lal­te tipu­ri de jocu­ri de noroc, auto­rul pro­iec­tu­lui de lege recu­noa­ş­te că acest tip de acti­vi­ta­te nece­si­tă inves­ti­ţii. „Va avea sta­tul sau între­prin­de­rea aces­te inves­ti­ţii, va urma să con­trac­te­ze cre­di­te pen­tru aces­te inves­ti­ţii, vom vedea”, a spus depu­ta­tul PD.

Gali­na Voloş­cen­co, preşe­din­ta Aso­ci­a­ţi­ei Patro­na­le a Busi­ne­s­su­lui Dis­trac­tiv, susţi­ne că, în momen­tul de faţă, situ­a­ţia este con­fu­ză. „Toa­te săli­le pen­tru apa­ra­te de joc sunt închi­se, au per­mis să fun­cţio­ne­ze doar cazi­no­u­ri­lor. Atât. Mai întâi au făcut legea, după care nu ştiu ce să facă mai depar­te cu ea. Au anu­nţat mono­pol de stat, dar în ce con­stă el – regle­men­ta­rea numă­ru­lui de săli, regle­men­ta­rea ampla­să­rii aces­to­ra?” – se întrea­bă preşe­din­ta aso­ci­a­ţi­ei. „Aso­ci­a­ţia a par­ti­ci­pat la ela­bo­ra­rea unei noi legi, toa­te modi­fi­că­ri­le fiind dis­cu­ta­te inclu­siv cu mem­brii aso­ci­a­ţi­ei. Am dis­cu­tat şi ampla­sa­rea, şi numă­rul de echi­pa­men­te, şi cerinţe­le faţă de săli­le pen­tru jocu­ri de noroc. În ulti­mul moment, a fost intro­dus arti­co­lul cu pri­vi­re la mono­po­lul de stat, acest punct fiind adop­tat fără par­ti­ci­pa­rea noas­tră”, punc­tea­ză preşe­din­ta aso­ci­a­ţi­ei.

Condiţiile noi de certificare ridică semne de întrebare

În noua lege este indi­cat că „auto­ma­te­le de joc tre­bu­ie să deţi­nă Cer­ti­fi­ca­tul GLI-11 (stan­dard teh­nic care ates­tă nive­lul cali­tă­ţii auto­ma­tu­lui de joc) îna­in­te de a fi pla­sa­te în săli­le cu auto­ma­te de joc şi în cazi­nou”. Deşi depu­ta­tul Ser­giu Sâr­bu susţi­ne că, în cazul în care exis­tă echi­pa­men­te care cores­pund noi­lor cer­ti­fi­că­ri, agenţii eco­no­mi­ci ar putea să le dea în aren­dă sta­tu­lui, Gali­na Voloş­cen­co susţi­ne că niciun apa­rat de joc nu are acest tip de cer­ti­fi­cat, deci, ar fi impo­si­bil ca aces­tea să mai fie reu­ti­li­za­te în R. Mol­do­va.

Sur­se care au acti­vat în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, dar care nu doresc să-şi dez­vă­lu­ie iden­ti­ta­tea, afir­mă că acest tip de cer­ti­fi­ca­re se apli­că pe larg în Ame­ri­ca de Sud, Can­a­da sau Aus­tra­lia. „În Euro­pa, sunt răs­pân­di­te alte cer­ti­fi­că­ri. Luând în con­si­de­ra­re fap­tul că sta­tul nu dis­pu­ne de capa­ci­tă­ţi­le nece­sa­re, posi­bil că va fi orga­ni­za­tă o lici­ta­ţie prin care va fi selec­ta­tă o com­pa­nie care va ges­tio­na totul. Cel mai pro­ba­bil, echi­pa­men­te­le care vor apă­rea în R. Mol­do­va vor fi din SUA. Acest stan­dard, care este spe­ci­fi­cat cu exac­ti­ta­te în noua lege, pre­su­pu­ne că apro­xi­ma­tiv 4000 de uni­tă­ţi de echi­pa­ment, care exis­tă acum în R. Mol­do­va, nu vor mai putea fi uti­li­za­te. În schimb, noi­le echi­pa­men­te, care vor fi adu­se de cei care au şti­ut din timp des­pre noul stan­dard, desi­gur că vor cores­pun­de noii legi”, afir­mă sur­sa.

Maria ŞVEŢ, ŞSAJ