Ce ban aduce primăria? 10 sfaturi de la PSRM

Socialiştii iar au pierdut alegerile la Chişinău. Şi se bucură, e o victorie a lor, pe care acum o analizează şi o vor replica, cu succes, de fiecare dată, în fiecare electorală.

Care sunt succesele socialiştilor în această electorală? Deşi păstrează tehnologiile acestui mare succes în taină, în safeul cel din spatele dulapului de stejar din sediul central al PSRM, încuiat cu 4 lacăte electronice, mecanice, cu wi-fi şi laser, s-a aflat, totuşi, câte ceva.

Sunt câteva elemente considerate greţoase în Chişinău, care ar face un mare deserviciu socialiştilor, dacă ar vota. Iată lista lor cu scurte explicaţii.

1. Românii, vorbitorii de română. Aceşti oameni vorbesc o limbă fascistă, ei nici nu trebuie consideraţi oameni, ei sunt rămăşiţe ale lui Hitler, nu e nevoie de voturile lor. Dacă ar vota ei pentru un candidat socialist, l-ar face de ruşine.

2. Pro-europenii. Sunt printre cei mai inutili cetăţeni, umblă prin Europa, observă lucruri, vin înapoi şi fac gălăgie că vor să fie ca acolo, să trăiască mai mult şi mai bine. Pentru socialiştii din Chişinău e o ruşine să aibă aşa votanţi, norma promovată de socialişti este ca oamenii să trăiască mai rău, dar mai puţin. Planeta este suprapopulată, oamenii trebuie să moară mai degrabă, dar cum scapi de ei dacă le faci condiţii bune de trai? Să rămână doar socialiştii-capitalişti, restul – să mai şi moară, sau să se care în Europa şi să nu mai revină să tulbure minţile anti-europenilor.

3. Pro-NATO. Aceştia îl enervează nu doar pe Ceban şi Dodon, ci chiar pe Putin. Iar Putin nu trebuie supărat, căci e singurul preşedinte care îl primeşte pe liderul socialist în ospeţie şi îi ajută cu fotografii în electorale. Dacă Putin ar afla că vreun pro-NATO a votat pentru PSRM, reputaţia acestuia ar fi pătată.

4. Femeile emancipate. Mai enervantă categorie de femei nu există. În loc să caute de bărbaţi, de bucătărie, de copii, ele se bagă la facultăţi, la proteste, la instituţii oficiale, se dau cu părerea. Ar fi normal ca femeile nemăritate să aştepte când le va invita un bărbat la film, să aştepte când le va spune cineva cu cine să voteze, dar nu să sară în faţă, că aşa vor rămâne fete bătrâne şi rele. Aşa femei nu le fac cinste socialiştilor, de votul lor nu este nevoie.

5. LGBT. Nu! Nu e voie să primim voturile lor, căci sunt contagioase. Dacă ei se ating de numele lui Ceban, înscris pe buletinele de vot, aceasta ar putea afecta organele reproductive ale candidatului, iar el se întâlneşte des cu Dodon, şi aşa se poate transmite mai departe!

6. Oamenii care nu cred în Patriarhia Rusă. Până îi pedepseşte dumnezeul cel rus pe aceşti necredincioşi în Kremlin, îi pedepseşte PSRM cu interdicţia de a vota. Patriarhia de la Moscova are tare mult aur, şi are nevoie de şi mai mult, iar oameni, care nu cred în această patriarhie nu aduc aur la bisericile pro-moscovite. De ce ar fi nevoie de votul lor? Să se pocăiască mai întâi!

7. Oamenii care nu cred în sirieni. Ce fel de oameni sunt ei, dacă nu cred în sperietori? Le spui că vor veni sirienii şi vor cotropi totul, mai ceva decât ruşii în 1940, iar ei sar cu contraargumentele, cu proteste, cu declaraţii. Aceştia sunt votanţi buni? Nu!

8. Militanţii pentru drepturile omului. S-au învăţat de la europeni, dar şi prin Rusia sunt câţiva, care în loc să plece capul şi să rabde, încep a căuta nod în papură, că nu se respectă drepturile. Ba chiar se respectă în Moldova drepturile omului, ba chiar la doi oameni şi la femeile lor, şi la copiii lor – drepturile lui Dodon şi Plahotniuc se respectă în totalitate. Dar nu pot fi toţi egali, că aşa nu ar fi nevoie de oligarhi! Bine că nu au votat pentru socialişti, că ar fi adus mai multă scârbă şi gălăgie decât bucurie.

9. Anti-corupţi. PSRM nu are nevoie, categoric, nu doar de votul lor, dar şi de atenţia lor! Umblă mereu şi întreabă pe ce cheltuie Dodon banii statului, de parcă preşedintele are timp să numere banii, el e ocupat cu cheltuitul, nu are timp de numărat şi de lămurit la fiecare. În alegerile municipale s-au apucat să calculeze câţi bani a cheltuit ne-primarul Ceban. Oamenii aceştia nu au de mers la prăşit, la scos piatră, la spălat podele? E atâta murdărie în oraşul acesta, dar ei umblă cu lumânarea şi socot banii altora!

10. Anti-concertiştii. Îs periculoşi şi nemulţumitori. Atâtea concerte frumoase au organizat socialiştii, Kirkorov, Magomaev, Leşcenko, Deni Pobedî. Le dă Dodon concert în PMAN pe gratis, şi iubitorii de concerte vin, se veselesc, mai primesc câte un balon, câte o panglică negru-oranj pe gratis, iar anti-concertiştii stau acasă, ascultă de după perdea, se lăfăiesc în muzică bună, apoi intră pe Facebook sau pe ZdG şi toarnă comentarii negative. Aceşti oameni nu merită să voteze pentru candidaţii socialişti niciodată!

Socialiştii s-au înţeles să nu conducă acest oraş de oameni ne-normali, să şi-i ia Andrei Năstase să-i conducă. Iar PSRM va continua aşa şi la alegerile parlamentare din toamnă, să colecteze voturi doar de la oamenii care nu doresc democraţie şi drepturi respectate. În timp, poate se va reuşi ca aceste 10 categorii de alegători să fie lipsiţi de dreptul de a participa la alegeri, de a candida şi de a fi aleşi. Atunci socialismul se va transforma în comunism?

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.