Citiți joi în ZdG: Problema parcărilor, rezolvată prin promisiuni și Fostă „viceministră” în „guvernul” de la Tiraspol, cu teză de doctor habilitat susținută la Chișinău, după ce a promovat „statalitatea” și „identitatea” transnistreană

În ultima ediție tipărită a Ziarului de Gardă din acest an, ZdG vă propune o analiză a problemei parcărilor, aflată printre promisiunile edilului capitalei, Ion Ceban, încă din 2019, când era candidat la funcția de primar din partea PSRM. Tabloul capitalei de la finalul anului 2025 arată trotuare ocupate, străzi blocate, curți sufocate de mașini și o criză a parcărilor. Cum explică Ion Ceban această situație, dar și ce spun experții despre posibilitatea amenajării parcărilor și a introducerii unui sistem de plată, aflați în rubrica Reporter Special.

O fostă așa-numită „viceministră” a Educației din regiunea transnistreană, care conduce în prezent o școală privată din Tiraspol, a fost acceptată să-și susțină teza de doctor habilitat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Despre cine este vorba și ce conține teza, susținută public la Chișinău în decembrie 2024, aflați în rubrica Anchetă.

„Digitalizarea serviciilor și asigurarea faptului că întregul proces este vizibil și transparent este cel mai bun mod de a combate corupția.” Ziarul de Gardă a discutat cu Søren Jensen, ambasadorul Danemarcei în R. Moldova, despre experiența daneză în combaterea corupției, creșterea rezilienței la dezinformare și implicarea activă a societății.

Ziarul de Gardă vă propune, la rubrica ZdGust, idei de cadouri pentru oamenii dragi, care combină creativitatea, emoția, dar și susținerea producătorilor și artiștilor locali.

Anul 2025 este marcat de o serie de schimbări care definesc direcția Uniunii Europene (UE) pentru următorul deceniu. Multe dintre acestea sunt rezultatul unor politici adoptate în ultimii ani, care încep să intre în vigoare. Care sunt aceste schimbări și ce impact ar putea avea noile politici adoptate dincolo de granițele Uniunii, aflați în rubrica UE pe înțelesul mEU.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 48-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

