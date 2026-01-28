Citiți joi în ZdG: Fiul unui șef din MAI, învinuit de escrocherii de milioane. Unele victime invocă implicarea tatălui și De ce fug condamnații în dosarele de rezonanță? Cazul Alexandru Pînzari

Fiul unui comandant adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. ZdG a investigat cazul, a discutat cu tatăl învinuitului și cu părțile vătămate și vă prezintă cele mai importante detalii în rubrica Anchetă.

Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General de Poliție (IGP) din timpul guvernării Partidului Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat, la 19 ianuarie 2026, la trei ani de închisoare, în dosarul privind angajările fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Pentru că nu a fost găsit la domiciliul său, Pînzari a fost anunțat în căutare. Astfel, în rubrica Dosar, Ziarul de Gardă a căutat să afle care sunt lacunele legislative și procedurale ce le permit unor condamnați să se eschiveze de la sancțiunile dictate de sentințe.

Cazul tânărului de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar și care ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani, a scos la iveală faptul că situația este comună și pentru alți cetățeni ai R. Moldova. ZdG a constatat că nu este vorba despre o problemă nouă, apărută după ce a intrat în vigoare noua lege a cetățeniei, după cum s-a afirmat în spațiul public. Mai multe detalii despre cazuri similare, cu care se confruntă de mai mulți ani cetățenii R. Moldova, găsiți în rubrica Realitatea.

Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a vorbit, în cadrul unui interviu pentru ZdG, despre etapa la care se află în prezent negocierile privind integrarea europeană și perioada în care R. Moldova ar putea deveni parte a UE, precum și despre integrarea cu sau fără regiunea transnistreană. Interviul poate fi găsit la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a treia ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Corupție la VAMĂ? Șapte funcționari vamali au fost reținuți. Ar fi cerut și primit până la 1000 de euro/ Persoanele care aleg să desfășoare o activitate în regim de freelancer vor putea beneficia de indemnizații și pensii/ „Mi-au zis frații români «bună ziua» și «la revedere».” Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE, SEE și Elveția

OPINII:

Alina Radu: „Spionii Moscovei”, plimbați de Moldova la Strasbourg

EDITORIALE:

Olga Bulat: Când adevărul deranjează: jurnalismul – între gloanțe și tăcere forțată

ANCHETĂ: ACUZAȚII/ Fiul unui șef din MAI, învinuit de escrocherii de milioane. Unele victime invocă implicarea tatălui

DOSAR: Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare: vinovat pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații

CORUPȚIA EXPLICATĂ: De ce fug condamnații în dosarele de rezonanță? Cazul Alexandru Pînzari

CITITORUL DE GARDĂ: O familie cu trei copii riscă să rămână fără casă după ce nu a înregistrat la Cadastru contractul de vânzare-cumpărare a imobilului. Cine a greșit? Vânzătorul, cumpărătorul, notarul sau executorul?

EDITORIAL: Unirea nu-i roată de rezervă. Erorile, scuzele și testele guvernării. Soluții

REPORTER DE GARDĂ: O lună din viața unui pacient cu probleme de sănătate mintală. „Suferă, dar nu acceptă tratamentul”

EXCLUSIV: Negocierile de aderare la UE, conflictul transnistrean, Unirea cu România: Interviu cu Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău

REALITATEA: A fi sau a nu fi cetățean al R. Moldova: între „Mi s-a furat un drept” și „O interpretare greșită sau insuficientă claritate a normei”

ZDGUST: „A învăța ceva nou face persoanele în etate să se simtă utile, capabile și implicate în viață.” De ce este important să învățăm pe tot parcursul vieții, indiferent de vârstă

OAMENI: Ce putem învăța de la albine? Istoria lui Eugen, apicultorul care nu schimbă Bravicea pentru nimic în lume