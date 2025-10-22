Citiți joi în ZdG: Finanțatorii partidelor și reportaj din culisele primei ședințe a noului Legislativ

În noua ediție a Ziarului de Gardă găsiți, la rubrica „Reportaj ZdG” un reportaj din culisele primei ședințe a noului Legislativ, din 22 octombrie. La rubrica „Anchetă” vă povestim despre finanțatorii partidelor politice. Tot în această ediție aflați cum să vă adaptați mai ușor la trecerea la ora de iarnă.

Din actualitate, vă așteaptă un articol despre un fost președinte de instanță, cercetat penal pentru trafic de influență. Acesta și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea și a plecat onorabil din sistem.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 40-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Un fost președinte de instanță, cercetat penal pentru trafic de influență. Și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea și a plecat onorabil din sistem/ Cum va arăta viitorul Guvern și ce schimbări sunt necesare? Doi miniștri au anunțat că NU se regăsesc în noul Executiv. Opinii ale experților

OPINII:

Alina Radu: Noului Legislativ: nu aveți dreptul să coborâți acest nivel

ANALIZĂ

„Sorosist” și „globalist”: cum propaganda a transformat concepte neutre în „arme”

ANCHETĂ: Finanțatorii partidelor: PAS și Alternativa – campanii cu banii bugetarilor angajați la instituțiile pe care le controlează

DOSAR: Fracțiunea deputaților cu dosare penale

REALITATEA: Vetting pentru avocați? Declarația Maiei Sandu care a aprins breasla: „E o ingerință ș io armă politică” VS. „Dacă nu facem curățenie din interior, o va face altcinevaîn locul nostru”

VIAȚA REDACȚIEI: Ziarul de Gardă, nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025 12 instituții mass-media și 9 jurnaliști au rămas în competiție

INTERVIU: „Nu am avut nicio întrebare din partea jurnaliștilor din Federația Rusă”. Interviu cu Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Recean

REPORTER SPECIAL: Parlamentul integrării europene? În culisele primei ședințe a noului Legislativ.

EXCLUSIV: Dependenții de jocuri de noroc și de stupefiante – debitori irecuperabili ai microfinanțărilor: soluții și reglementări în domeniu

ZDGUST: Trecerea la ora de iarnă. Cum să te adaptezi mai ușor. Sfaturile unui psiholog

UE PE ÎNȚELESUL MEU: Ce urmează după ce R. Moldova a încheiat procesul de screening cu UE? Expert: „Va fi mai complicat decât ceea ce a fost până acum”

OAMENI: De la Tomai la Padova – în căutarea remediilor inexistente de tratament al unor maladii incurabile