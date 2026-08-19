Citiți joi o ediție specială a Ziarului de Gardă. 35 de ani de influență rusă în Republica Moldova

Ediția de joi, 20 august, a Ziarului de Gardă este dedicată celor 35 de ani de independență a R. Moldova. Citiți în paginile ziarului despre cum Rusia a încercat, de-a lungul celor 35 de ani, să-și păstreze influența asupra R. Moldova prin rusificare, separatism, șantaj și dezinformare.

ZdG a discutat despre influența rusă, din Moldova sovietică în Moldova independentă, cu regizorul de film Vlad Druc. Documentaristul a fost prezent cu echipa de filmare la Marile Adunări Naționale, la Podurile de Flori, la protestele dedicate readucerii limbii române, alfabetului latin, tricolorului și la votarea Independenței R. Moldova. Acesta vorbește despre anii de Renaștere Națională, dar și despre modul în care s-a diluat, în timp, „avântul patriotic”.

Ion Iovcev, primul director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, povestește, în această ediție, despre lupta continuă pentru păstrarea identității românești și pentru dreptul copiilor de a învăța în limba maternă. Acesta își amintește de loviturile repetate care au devastat școala pe care a condus-o și de presiunile exercitate, de-a lungul timpului, de regimul separatist de la Tiraspol, controlat de Moscova.

ZdG a discutat despre independența R. Moldova și influența Rusiei cu președinta Maia Sandu. Cum a răspuns aceasta la întrebările despre vulnerabilitatea spațiului informațional, situația din regiunea transnistreană, memoria deportărilor și șantajul energetic rusesc, aflați în paginile ziarului.

Analistul politic Igor Boțan vorbește, în ediția specială a ziarului, despre cele două entități separatiste care au apărut după declararea independenței R. Moldova, Găgăuzia și Transnistria, și despre implicarea Moscovei în alegeri.

Tot în această ediție, Sergiu Tofilat, expert și analist în probleme energetice, prezintă o descriere compactă și actualizată a celor 35 de ani de șantaj și eliberare a Republicii Moldova de produsele energetice de la Moscova.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 31-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

Alina Radu: 35 de ani de (In)dependență. Ce folos?

27 august 1991: Cum a fost votată Declarația de Independență a Republicii Moldova

Scriitoarea Eugenia Bulat și lupta ei pentru libertate: „Poporul ăsta al nostru este ca un prunc”

Vlad Druc: „Noi stăteam în piață și strigam «limbă, alfabet», iar protipendada de partid făcea privatizări și se îmbogățea”

Analistul politic Igor Boțan: Găgăuzia, Transnistria și implicarea în alegeri sunt trei piloni de influență ai Moscovei

Ion Iovcev: „35 de ani nu e o zi, nu e o săptămână, nu e un an”. Istoria rezistenței școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului

Găgăuzia a fost rusificată pentru că ne-au fost deportate elitele/ Se considera înfricoșător să mergi la Chișinău din Găgăuzia, dar nu e adevărat

Ludmila Tihonov, doctoră în istorie, conferențiară universitară: „Politica statului era că Dumnezeu nu există. Moscova trebuie să își asume responsabilitatea”

„O republică independentă înseamnă ca cetățenii să-și decidă singuri viitorul”. Interviu cu președinta Maia Sandu

Victor Bostan: Prin embargouri, Rusia a vrut să păteze mândria națională, dar am devenit și mai buni

Sergiu Tofilat: scurtă istorie a (in)dependenței de gazele Moscovei

Coridoarele uitării: Povestea unui stat în care, de 35 de ani, victimele comunismului așteaptă să li se facă dreptate

Aneta Grosu: 35 de ani de Independență, de la cenzura sovietică la lupta pentru adevăr. „Publicul trebuia să vadă doar imaginea unei societăți perfecte, în care viața era frumoasă, iar partidul reprezenta singura sursă a adevărului”

Victor Moșneag: Rusia – R. Moldova, export de corupție

Vladimir Ternavschi: Rusia vrea să fim divizați și să ne urâm

Ce este „drujba”?