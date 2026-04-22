Citiți joi în ZdG: detalii de la ședința în care oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare și cum după pandemie, shoppingul a încetat să mai fie doar o necesitate, transformându-se tot mai mult întrun reflex emoțional

Într-o nouă ediție tipărită a ziarului, ZdG vă prezintă mai multe detalii de la ședința în care oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

De asemenea, la rubrica Anchetă aflați cum administratorul unei firme i-a oferit 600 de mii de lei drept mită unui cumătru de-al său, care era angajat al Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare din cadrul Consiliului municipal Chișinău, după ce firma sa a fost subcontractată pentru a efectua lucrări la rețelele inginerești ale unor blocuri din capitală.

Tot în aceeași ediție, aflați detalii despre dosarul în care fostul director adjunct al SIS reținut în România a fost condamnat în R. Moldova. ZdG a constatat că acesta a început să fie cercetat penal în R. Moldova cu circa o lună și jumătate înainte de a fi reținut în România.

Scrisoarea pe șapte pagini, scrisă sârguincios de Mihail Florian, un pensionar de 76 de ani din Pistruieni, Telenești, ne-a îngrijorat și am încercat să aflăm ce soluții ar exista pentru astfel de probleme. La rubrica Cititorul de Gardă veți afla cum cara trecută, Surica, iapa lui Mihail Florian, a neglijat hotarul gospodăriei stăpânului său și a mâncat din porumbul vecinilor, iar aceștia au chemat poliția și Mihail Florian s-a ales cu un proces-verbal și cu cea mai mare amendă aplicabilă în asemenea cazuri, în condițiile în care primește o pensie de 3130 de lei și are la întreținere un fiu cu grad sever de dizabilitate.

„Reduceri de 50 %. Doar azi”, „Ofertă limitată”, „Cumpără 2 la preț de 1”, „Black Friday” – astfel de mesaje ne urmăresc zilnic în telefoane, pe rețelele sociale sau pe platformele de cumpărături online. La rubrica Reporter Special, specialiștii explică cum după pandemie, shoppingul a încetat să mai fie doar o necesitate, transformându-se tot mai mult întrun reflex emoțional alimentat de algoritmi, marketing agresiv și livrări rapide.

La peste patru ani de la invazia rusească pe scară largă, Ucraina este „foarte istovită, însă mult mai rezilientă, mai dornică de o pace justă, mai dornică de un viitor altfel decât cel pe care l-am trăit 70 de ani în acest imperiu sovietic”, a subliniat invitatul din această ediție a Podcastului ZdCe, Paun Rohovei, ambasadorul Ucrainei în R. Moldova. Acesta a împărtășit dificultățile și trăirile de zi cu zi ale ucrainenilor, supuși oricând riscului de a-și pierde viețile.

ACTUAL: Fostul director adjunct al SIS reținut în România a fost condamnat în R. Moldova. Detalii despre dosar/ MINISTERUL DE EXTERNE, REACȚIE DUPĂ AMENINȚĂRILE LUI ȘOIGU/ Șase polițiști – reținuți după ce ar fi pretins și primit sume între 3 și 10 mii de dolari „de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri”/ UE prelungește sancțiunile împotriva persoanelor și companiilor responsabile de destabilizarea R. Moldova: Șor și Plahotniuc, printre persoanele vizate

OPINII: Alina Radu: Moscova spune că Moldova e o amenințare. Ce-i răspundem?

EDITORIAL: Igor Hîncu, primarul satului Volintiri, r. Ștefan Vodă: „Nu trebuie să discutăm dacă facem reforma, ci trebuie să discutăm despre cum o facem. Dacă nu acum, atunci când? Când va falimenta R. Moldova?” Apelul unui primar nîn contextul reformei administrației publice locale

VIAȚA REDACȚIEI: „Armata digitală a Kremlinului”, investigația ZdG sub acoperire, nominalizată la Premiile Superscrieri din România

INTERVIU: Adrian Lupușor: „Nu pierdem servicii, ci câștigăm capacitate. Primăriile mici, așa cum sunt azi, nu pot livra dezvoltare”

ZdGust: Scaunele auto pentru copii sunt obligatorii în R. Moldova: ce amendă riști și câți copii au avut de suferit din lipsa lor

TRĂIND DE GARDĂ: „La fel ca și bărbații, noi tot putem să fim un președinte sau un comandant”. Trei femei militare, despre stereotipuri și curaj

OAMENI: „Blestemul Mariei Drăgan”: rolul care o marchează pe Alexandrina Grecu