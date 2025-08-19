ZdG în ochii tăi „Ne învățați a deosebi informaţiile corecte de cele false, primite din alte surse”

Liubovi Golub, o pensionară din satul Cinișeuți, raionul Rezina, spune că citește ZdG de aproximativ 15 ani și îl consideră o sursă de încredere și aproape de adevăr. Apreciază curajul jurnaliștilor de a scrie despre problemele societății, corupție și influențele oligarhilor. De asemenea, spune că urmărește cu interes toate temele abordate în ziar, de la cele sociale și politice până la cele despre sănătate, educație și povești de viață. „Important este și faptul că ne învățați a deosebi informaţiile corecte de cele false, primite din alte surse”, ne scrie cititoarea.

„Pe vremuri, principala sursă de informație era presa scrisă. În prezent, ea are concurenți puternici: televiziunea, radioul și mai ales internetul. Tot mai mulţi tineri accesează internetul, îl consideră cea mai veridică sursă. În pofida priorităților enumerate, presa scrisă este solicitată de mii și mii de cetățeni.

Pensionarii, cea mai vulnerabilă pătură a societății, sunt cei mai fideli cititori ai ziarelor și anume ai Ziarului de Gardă. Personal, citesc ZdG de vreo 15 ani. La început îl citeam mai rar, nu-mi permiteau finanțele să mă abonez. Apoi, mi-a făcut surpriză un fost elev, m-a abonat la ZdG. Câțiva ani mă abonează organizația obștească «Speranța», dar am avut ocazia să fiu abonată chiar și de redacția ziarului, având ca premiu pentru participarea la concursul scrisorilor despre curaj, dedicat celor 19 ani de activitate ai ZdG.

Sunt convinsă că ZdG este mai aproape de adevăr și de noi, cei mai obijduiți de soartă și de stat.

21 de ani pentru un om îs anii tinereții, speranței și creativității. Pentru ZdG acești ani sunt ani ai multor realizări, succese, dar și provocări, pe care reuşiti să le învingeți. Sunteți foarte curajoși, dând oamenilor informații despre multe lucruri și evenimente ce se petrec în țară.

Ziarul contribuie la rezolvarea multor probleme. Suntem convinși că, anume datorită ZdG, s-a rezolvat problema profesorilor, să nu fie hărțuiți de elevi şi părinţi, să fie adoptată legea care, în afară de drepturi, ar arăta şi obligațiile elevilor, iar pentru purtare nedemnă să fie pedepsiți.

Vădită este contribuţia ziarului la rezolvarea problemelor celor mai triști – pensionarilor. Datorită implicării ziarului, ni se promite, celor ce s-au pensionat până în 1999, având pensii mizere, îndeplinind lucru enorm în condiții foarte complicate, la care niciodată nu a fost recalculată pensia, că fondul de argint va fi distribuit anume lor, celor uitaţi de conducerea țării.

Contribuie ziarul la rezolvarea problemelor persoanelor cu dizabilități, problemelor ocrotirii sănătății, protecției mediului. Bravo ziariștilor care semnalează constant pericolele influenței oligarhiei atât în țară, cât şi în afara țării, cum se descoperă activitățile periculoase, cum oligarhii fugari dirijează din umbră viața politică a R. Moldova. O mare însemnătate pentru cititori o au informațiile despre cele 3 deportări, amintirile urmașilor despre suferințele celor deportați. Permanent arătați cât de mare este corupția în mica și frumoasa noastră Moldova. Suntem informați despre succesele și problemele parcursului european al Republicii Moldova.

Important este și faptul că ne învățați a deosebi informaţiile corecte de cele false, primite din alte surse. O mare atenție acordați problemelor violenței împotriva femeilor.

Sunt necesare și sfaturile medicilor, articolele despre viața și activitatea unor oameni talentați. Sunt impresionată de articolele Alinei Radu, Petru Grozavu, Olgăi Bulat, Marinei Gorbatovschi, Oxanei Roșca, Victor Moșneag și tuturor celorlalți. Sunt interesante, conținut clar și bogat, în care se arată fapte concrete.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 21 ani ai ziarului, doresc tuturor colaboratorilor sănătate, că are cea mai mare valoare, să fiți și în continuare aproape de adevăr şi de cei obijduiți. Să fiți curajoși, precum sunteți, iar dacă vă apar provocări – bunul Dumnezeu să vă ajute să le învingeți. Pe parcursul vieții, doar binele să vă însoțească, răul să vă ocolească, iar bunul Dumnezeu să vă aibă în paza lui, la bine și la greu.”