UE pe înțelesul cititorilor. O nouă rubrică în ZdG 

La 3 martie 2022, R. Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană. La 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare la UE. La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat R. Moldova statutul de țară candidată.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis recomandarea privind deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. În decembrie 2023, liderii UE au decis să deschidă negocierile de aderare cu R. Moldova și au invitat Consiliul să adopte cadrul de negociere după finalizarea etapelor relevante prevăzute în raportul Comisiei.

Astfel, din 2024, drumul R. Moldova spre Uniunea Europeană va cunoaște o nouă etapă: vor urma negocieri și reforme care, dacă vor fi implementate corespunzător, ne vor apropia și mai mult de Uniunea Europeană.

În acest context, Ziarul de Gardă a decis să lanseze o nouă rubrică – „UE pe înțelesul mEU”, în care vom explica o dată la fiecare două săptămâni cele mai importante aspecte legate de activitatea Uniunii Europene. Și cine poate explica mai bine UE decât tinerii care învață, locuiesc sau au beneficiat din plin de avantajele acestei comunități?

Salutare, dragi cititori! Noi ne-am mai văzut și auzit, dar permiteți-mi să mă prezint încă o dată. Eu sunt Sabin Rufa, am 22 de ani și la moment fac masteratul la Bruges, în Belgia, unde învăț Politică și Guvernare Europeană la Colegiul Europei. Anterior, am absolvit licența în Economie, Politică și Studii Internaționale la Universitatea Warwick din Marea Britanie. La Ziarul de Gardă sunt din 2021 și mă ocup de pagina în limba engleză, de newsletter și mai recent, scriu editoriale și produc podcasturi împreună cu alți colegi de-ai mei din Colegiul Tinerilor (Tinerii de Gardă). M-am implicat în activități legate de Uniunea Europeană încă din 2019, când am devenit parte a rețelei Tinerilor Ambasadori Europeni. Aceasta, dar și alte activități, mi-au oferit oportunitatea să călătoresc la instituțiile UE din Strasbourg și Bruxelles, să cunosc tineri și oficiali din diferite state ale UE și să înțeleg că parcursul European este o cale dificilă, dar realizabilă. Chiar și în prezent, învățând aproape de inima Uniunii Europene – orașul Bruxelles – devine tot mai evident pentru mine că aderarea la UE implică foarte multă muncă. Noi suntem gata, cu subiecte interesante și dorință de a explica Europa pe înțelesul tuturor. Sper că și voi sunteți motivați și curioși să învățați ce este Uniunea Europeană!

Eu sunt Ruxanda Tabuncic, am 21 de ani, iar de aproape 3 ani locuiesc în Germania, aici unde îmi fac studiile la Universitatea Tehnică de la München și unde învăț cum să facem ca activitatea afacerilor să fie sustenabilă din trei puncte de vedere: economic, social și ecologic. La universitate sunt și studentă asistentă la catedra Managementul Lanțului Logistic, unde predau studenților concepte de bază din știința managementului, logistică, operațiuni. Până a veni în Germania, am fost implicată activ fizic la realizarea de proiecte cu și pentru tineri la Asociația pentru Dezvoltare Creativă, pe subiecte precum cetățenia activă, protecția mediului înconjurător, dezvoltarea abilităților de gândire critică, dezbatere.

Acum urmăresc actualitățile din Moldova zi de zi prin internet, iar împreună cu colegii mei de gardă, în 2024, ne propunem să aducem Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii Moldovei, așa cum este ea și așa cum o vedem noi în țările unde ne aflăm.

Bună tuturor! Eu mă numesc Laura Catărău și fac parte din Tinerii de Gardă încă de la începutul inițiativei. Poate ați mai văzut numele meu semnat sub editoriale despre teme sociale, precum drepturile și experiențele persoanelor cu dizabilități. Acum îmi fac studiile în Germania, facultatea Management Sustenabil și Tehnologie de la Universitatea Tehnică din München și sunt angajata unei companii de consultanță germane, fiind plătitoare de taxe și rezidentă a unei țări europene. Conexiunea mea cu Uniunea Europeană mi-a oferit multe: oportunitatea de a studia la o universitate de top, de a călători prin programe Erasmus+, de a avea parte de servicii medicale de calitate înaltă. Dar mi-a și oferit lecții despre ce înseamnă democrația și libertatea de exprimare. În drumul spre integrarea europeană, R. Moldova va trece prin multe schimbări și va obține multe beneficii, pe care vrem să le explicăm prin propria noastră experiență în Uniunea Europeană.

Bună! Cred că mi-ați citit numele în dreptul editorialelor de ordin socio-politic, acestea fiind modul meu de a adăuga perspective umane structurilor rigide de guvernare. Sunt Maria Victoria Chilari, studentă a facultății de Studii Sociale și Politici Internaționale în cadrul University College London din Marea Britanie. Acum sunt stabilită pe un an în Taiwan, unde învăț limba mandarină ca parte a studiilor mele universitare. În experiența mea asiatică, am declarat de nenumărate ori cât de mult îmi lipsesc structurile europene, în special libera circulație și politicile centralizate de care am beneficiat generos în decursul anilor. Cu dor de UE, dar și cunoscând oportunitățile pe care angajamentul european al Moldovei le va oferi statului nostru, mă angajez, împreună cu alți colegi din Tinerii de Gardă, să vă comunic ce înseamnă apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.

Sunt Alexandrina Garuța, euro-entuziastă și de curând, parte a echipei Tinerilor de Gardă. Cu o licență în domeniul științelor sociale și câțiva ani în care am fost în diasporă, am revenit acasă pentru a pune umărul la schimbările pozitive din Moldova. Uniunea Europeană nu este un vis geopolitic, garantul unui viitor luminos sau biletul nostru norocos la loterie. Pentru a explora pe îndelete ce înseamnă UE, cum funcționează instituțiile sale și unde poate fi locul Moldovei în familia europeană, am pornit această rubrică ancorată în realitățile și interesele noastre.

Împreună suntem Tinerii de Gardă și vrem să punem discuția despre Uniunea Europeană pe prim plan la Ziarul de Gardă. Pentru că recent Moldova a primit „lumină verde” pentru începerea negocierilor de aderare, dar și pentru că mulți dintre cetățenii noștri sunt și cetățeni ai UE (având cetățenie română) sau lucrează acolo, acesta este un subiect care va deveni tot mai important pentru noi. Astfel, o dată la fiecare două săptămâni, această pagină va găzdui rubrica „UE pe înțelesul mEU”, unde vom discuta pe înțelesul tuturor despre ce este Uniunea Europeană.

Ce reprezintă Uniunea Europeană?

Pentru a lansa această rubrică, haideți mai întâi să vedem ce este în linii generale această Uniune.

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică între 27 de state membre, toate aflate pe continentul European. Ideea de a crea această uniune s-a născut în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial, când teroarea și imaginile dure ale morții, lipsurilor și devastării cauzate de conflicte erau încă proaspete. Inițial, fiind numită Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, aceasta cuprindea doar 6 state – Franța, Republica Federală Germană (adică Germania de Vest), Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg. Practic, crearea unei uniuni în care cooperarea aducea beneficii tuturor membrilor a fost o idee ce avea ca scop de bază menținerea păcii pe continentul european – nu mai avea sens să pornești un război când ai atâtea de câștigat de pe urma cooperării cu vecinii tăi.

Cu timpul, s-au alipit și alți membri din Europa centrală și de vest. Odată cu evenimentul căderii cortinei de fier și după câțiva ani de pregătiri, cea mai mare lărgire a Uniunii Europene a avut loc în 2004, când alături de Malta și Cipru, 8 state fost socialiste au intrat împreună în UE. Ulterior, alipirea României și Bulgariei în 2007, a Croației în 2017 și ieșirea Marii Britanii din Uniune în 2020, au adus numărul membrilor la 27.

În 1999 a fost lansată și „zona euro”, ceea ce a însemnat crearea unei monede comune pentru statele UE care doreau și erau gata să o adopte. Astăzi, 19 dintre membrii Uniunii se bucură de beneficiile monedei EURO cum ar fi stabilitatea, ușurința transferurilor și politicile Băncii Centrale Europene.

Dar Uniunea Europeană este mai mult decât un club în care intri pentru beneficii economice. Aceasta are un aparat vast de guvernare supranațională, adică aparat care poate implementa politici și reforme pentru cetățenii UE indiferent de naționalitate. Principalele instituții ale UE sunt Parlamentul European, Comisia Uniunii Europene, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție și Banca Centrală Europeană. Știm, sunt multe și cu nume foarte asemănătoare, dar de asta suntem aici! În numerele ce urmează, vom trece atent prin fiecare dintre acestea, explicându-le rolul și cum funcționează.

UE urmărește, de asemenea, să promoveze valori comune, inclusiv democrația, drepturile omului și statul de drept, adică buna funcționare a justiției. Aderarea la UE implică astfel un proces riguros de negocieri și reforme pentru ca țările candidate să-și alinieze instituțiile la standardele UE. Despre toate astea, dar și despre alte subiecte legate de Uniunea Europeană, vom vorbi în acest an în paginile Ziarului de Gardă.

Noi sperăm că v-am intrigat să citiți în numerele ce urmează mai multe despre istoria, instituțiile, politicile, modul de funcționare și beneficiile Uniunii Europene. Până atunci, vă urăm să rămâneți curioși și vă dorim numai bine! Cu drag, Tinerii de Gardă.