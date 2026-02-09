Peste 150 de medici din Moldova, Ucraina și România au participat la workshopuri dedicate traumatismelor oculare și reabilitării vizuale

Timp de aproape doi ani, specialiști din trei țări au învățat împreună tehnici practice, inclusiv prelucrarea plagilor oculare, controlul infecțiilor, transplant de membrană amniotică și utilizarea inteligenței artificiale pentru reabilitarea persoanelor nevăzătoare, într-un proiect transfrontalier implementat în Republica Moldova.

Între martie 2024 și ianuarie 2026, Republica Moldova, Ucraina și România au fost conectate printr-un proiect care a însemnat mult mai mult decât întâlniri și prezentări. Proiectul „Capacity Building in War-Related Eye Trauma and Infection Control in Moldova, Ukraine and Romania”, finanțat de Central European Initiative (CEI), a adus la aceeași masă specialiști care lucrează zilnic cu unele dintre cele mai dificile cazuri din oftalmologie.

În total, cinci workshopuri au reunit peste 150 de lucrători medicali, în principal oftalmologi din Republica Moldova, dar și colegi din România și Ucraina. Trei dintre workshopuri au fost dedicate managementului traumatismelor oculare, unul controlului infecțiilor, iar unul reabilitării vizuale.

Un element care a conferit proiectului o valoare aparte a fost faptul că workshopurile dedicate traumatismelor oculare și reabilitării vizuale au fost susținute de speakeri din Ucraina, care au realizat un transfer de cunoștințe direct legat de traumele de război, bazat pe o experiență clinică unică în Europa. Pentru mulți participanți, contactul direct cu această expertiză a fost nu doar util, ci și profund marcant.

Ceea ce a făcut aceste întâlniri cu adevărat memorabile a fost componenta practică. Nu a fost vorba doar de teorie: participanții au lucrat hands-on, au exersat tehnici de suturare și prelucrare a plăgilor oculare pe modele de ochi, au discutat cazuri reale și au învățat unii de la alții. În cadrul sesiunilor practice a fost realizat inclusiv transplant de membrană amniotică, cu materiale oferite de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Workshopul dedicat controlului infecțiilor a beneficiat de contribuția epidemiologilor din România, care au adus expertiză practică privind prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și siguranța pacientului. Componenta aplicativă a fost susținută de Akson Medical, prin furnizarea de dispozitive și consumabile necesare desfășurării activităților practice.

Workshopul de reabilitare vizuală a pus un accent deosebit pe utilizarea soluțiilor digitale și a inteligenței artificiale pentru persoanele nevăzătoare și slabvăzătoare. Specialiști din Ucraina și Republica Moldova, împreună cu Okolo.Vision (Ucraina) și CM Oculus Prim (Moldova), au prezentat tehnologii moderne care pot facilita orientarea, citirea, recunoașterea obiectelor și creșterea autonomiei pacienților cu deficiențe severe de vedere. Aceste soluții deschid noi perspective în reabilitarea vizuală, oferind sprijin real pentru reintegrarea socială și independența pacienților.

La ultimul workshop s-au alăturat și colegii de la Catedra de Oftalmologie și Optometrie a USMF, consolidând legătura dintre practica medicală și mediul academic.

Proiectul a fost implementat de Asociația de Cercetare a Maladiilor Cronice, demonstrând că inițiativele locale, bine conectate regional, pot genera impact real prin formare practică, transfer de cunoștințe și cooperare transfrontalieră. Într-o regiune marcată de crize, acest proiect a arătat că atunci când cunoașterea circulă liber, medicina nu doar tratează — ci reconstruiește.

Coordonator proiect: Dr Natalia Pălărie

* Parteneriat media