Putin și Dodon au dat start alegerilor în R. Moldova

Rusia „va participa”, ca și în 2016, la alegerile prezidențiale din R. Moldova. Înțelegerea s-a făcut între Vladimir Putin și Ig. Dodon, iar Comisia Electorală Centrală a decis, în acest sens, dublarea în Rusia a secțiilor de votare pentru alegerile de la 1 noiembrie (17 în loc de 8 – câte au fost în 2016) și deschiderea în dreapta Nistrului cu 12 secții de votare mai multe decât acum patru ani (42, în loc de 30) pentru populația din regiunea transnistreană cu cetățenia R. Moldova, care știm că este un electorat îndoctrinat, plătit și instruit să voteze candidatura Kremlinului.

Chiar ar fi fost de necrezut să avem alegeri prezidențiale și „poslușnicul” de Igor Dodon să nu se vadă cu amfitrionul său de la Kremlin, V. Putin. Da, întrevederea nu a avut loc în formatul pe care și l-ar fi dorit Dodon – o vizită oficială la Moscova, dar, oricum, cei doi s-au văzut și au discutat luni, în cadrul unei teleconferințe în care, – zice Dodon, „am abordat un spectru larg de subiecte de pe agenda parteneriatului nostru strategic” și „am acordat o atenție sporită unor teme de actualitate”. Mare lucru, de fapt, nu s-a discutat. În esență, întrevederea Putin-Dodon nu a fost mai mult decât un teleshow electoral, cu transfer de imagine electorală de la Putin către Dodon, așa cum s-a mai întâmplat și în alți ani. Nu e prima oară când Dodon și socialiștii îl folosesc pe Putin pe rol de mascotă electorală. Subiectele, declarate de Dodon ca fiind ”de actualitate”, sunt toate cu subtext electoral: și Forumul Economic Moldo-Rus și şedinţa Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse pentru cooperare comercial-economică din 1-2 octombrie, și renegocierea creditului rusesc de 200 mln. de euro, și ajutorul umanitar rusesc de 40 de mii de tone de motorină (în plină campanie electorală) pentru agricultorii afectați de secetă, și procurarea vaccinului rusesc anti-COVID, și problemele studenților din R. Moldova, care învață în Rusia, și reluarea traficului aerian și feroviar dintre Rusia și RM – toate aceste ”subiecte de actualitate” sunt exerciții de PR electoral, pe care Dodon le va folosi pentru a minți și atrage în plasele sale electorale votanții care cred că supușenia lui Dodon față de Putin ar face bine prieteniei și frăției moldo-ruse. Aberații. Nu dă Rusia nimic fără să ceară ceva înapoi, ori și mai rău: să ia cu de-a sila. Unde-i Transnistria?

Teleconferința de luni e un fel de joc de-a proștii: Dodon cere, Putin „frățește” aprobă sau, zâmbind, promite, iar de cerut nu cere nimic. Deși, pardon… După ce-i apreciază loialitatea (slugărnicia) lui Dodon față de Rusia, îi cere ca „după alegeri să putem continua munca începută de reconstrucție a relațiilor noastre bilaterale, în spiritul și litera tratatului de prietenie și cooperare dintre Federația Rusă și R. Moldova, încheiat acum 20 de ani” și pe care Rusia, de altfel, nu l-a respectat niciodată. Liderul ultranaționalist rus, V. Jirinovski e și mai explicit în ceea ce cere Putin. „După alegeri, în R. Moldova va fi modificată Constituția, Transnistriei i se vor acorda mai multe drepturi decât Chișinăului și cu R. Moldova problema-i rezolvată”, – zicea el, săptămâna trecută, într-o emisiune la un post TV rusesc. Nimic nou, de fapt. Parcă nu același lucru îl vrea și Dodon? Doar că, spre deosebire de Dodon, Jirinovski e mai sincer.

După teleconferința de luni, Dodon prinde la curaj și marți se declară „pregătit pentru startul campaniei electorale…”. Tot în aceeași declarație, Dodon o face pe barosanul și declară că va rămâne în funcție (cum să vii la întâlniri cu lumea atât în calitate de președinte, cât și de candidat?) și că nu va participa la dezbaterile televizate. „Voi vorbi în sate, în orașe, la întreprinderi, în piețe… Voi fi printre cetățeni. Le voi da asigurarea (oare ca și în 2016?) că în persoana mea vor găsi în continuare încredere, echilibru, caracter, responsabilitate şi că vom depăși şi pandemia, şi seceta, şi alte nevoi care s-au abătut asupra noastră… Eu voi demonstra că țara poate fi condusă eficient şi în vremuri grele…”. Oare are Dodon și urechi? Sau doar gură? Păi, dacă în vremuri bune (că pandemia e de jumătate de an, iar seceta e din vara asta și nu de 4 ani de când e președinte) nu a avut caracter și nu a putut fi nici eficient, nici responsabil, nici credibil, cum să poată fi în vremuri, de la o zi la alta, tot mai grele și încurcate? Chiar sunt atât de tonate sticlele la mașină sau președinție ca să nu se vadă în jur? Trageți, măcar, cu ochiul la prețuri. Când a mai costat în Moldova poama, în plin sezon, 20-25 de lei kilogramul? Sau roșiile. Dar zarzavaturile? Dar lactatele? Dar pâinea? Știați că de când, acum o lună, premierul Ion Chicu ne asigura (după ”planiorcili de la prșidinții”) că rezervele de grâu sunt suficiente pentru acest an ca să nu facem foame, prețurile la pâine au crescut și experții zic că s-ar putea dubla? Și vine iarna, iar iarna știți că nu e ca vara: problemele se îndesesc, cheltuielile cresc, nevoile se înmulțesc. Și într-o situație ca asta, cu atâta lume chinuită de sărăcie și pandemie, pe care ați furat-o și răsfurat-o, mințit-o și răzmințit-o, umilit-o și răsumilit-o, trădat-o și răstrădat-o, vândut-o și revândut-o timp de 4 ani la rând (în complicitate directă sau indirectă cu cei de la PDM), cât tupeu trebuie să ai ca să declari: „Eu am încredere în puterile mele de a face țara noastră mai bogată şi mai frumoasă”. Când? Cum? Cu cine și cu ce? Cu Chicu, Greceanâi, Bătrâncea, Filip, Nichiforciuc, Andronache… Moldova nu poate fi bogată și frumoasă cu un președinte cerșetor, care stă mereu cu mâna întinsă după milă și e gata să se vândă ba lui Putin, ba lui Erdogan.

Vreți o Constituție ca în Belarus? Râvniți să fiți un Lukașenko? Dar sunteți gata să repetați soarta lui Lukașenko (posibil Ianukovici), în cazul în care îi veți repeta isprava? Nu de alta, dar deși campania electorală încă nu a început, sesizări în instanțe privind fraudarea alegerilor s-au făcut mai multe.