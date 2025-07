Împreună, mai puternici: parteneriat pentru o Moldovă liberă și sigură

Securitatea și justiția sunt pilonii unui stat democratic. Însă instabilitatea lumii actuale și amenințările iminente asupra democrației, precum războiul la hotar și interferențele străine, sporesc vulnerabilitatea unei țări. În același timp, este momentul pentru consolidarea parteneriatelor între diferite state și pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili. Ambasadoarea Regatului Unit în R. Moldova, Fern Horine, scrie în acest editorial despre cum cele două țări colaborează în domeniile securității și justiției, dar și despre alte priorități existente în agenda comună a R. Moldova și Regatului Unit.

Ceea ce ne dorim cu toții este simplu: să trăim în siguranță, să ne fie respectate drepturile și să știm că viitorul nostru și al familiilor noastre este protejat. Am auzit acest lucru de la cetățenii Republicii Moldova din Bălți, din Tiraspol, din Comrat – și nu este diferit de ceea ce îmi spun oamenii acasă, în Regatul Unit. Ca diplomată și, în același timp, ca cineva care numește acum Moldova „acasă”, înțeleg profund acest lucru. Sunt nevoile de bază ale oricărui cetățean, fie că este în Chișinău, Londra sau Bruxelles. Din acest motiv, Regatul Unit plasează securitatea europeană în fruntea agendei noastre de politică externă. Și, din același motiv, cooperarea noastră cu Moldova în domeniul apărării, justiției și securității contează mai mult ca niciodată. Când Moldova este mai puternică, întreaga Europă este mai sigură.

Așa cum a subliniat prim-ministrul Keir Starmer în Raportul de Revizuire Strategică a Apărării Regatului Unit, publicat recent, „trăim într-o lume mai periculoasă și mai volatilă. Guvernul meu va adopta o nouă abordare clară a apărării naționale, echipându-ne pentru a face față direct amenințărilor internaționale.” Într-o lume în care regulile sunt tot mai des contestate prin forță, manipulare și amenințări statale, ne consolidăm legăturile cu partenerii de încredere. Poziția Republicii Moldova, între războiul din Ucraina și granița UE și NATO, o plasează chiar în centrul acestui efort. Respectăm neutralitatea Moldovei, dar neutralitatea nu trebuie să însemne vulnerabilitate. Dimpotrivă, înseamnă să ai puterea de a-ți proteja suveranitatea, democrația și cetățenii. Astăzi, apărarea nu înseamnă doar război. Înseamnă capacitatea de a răspunde la atacuri cibernetice, de a rezista interferențelor electorale, de a proteja justiția, democrația și statul de drept. Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova în construirea acestei reziliențe.

Am văzut cum Rusia a încercat să destabilizeze Moldova: prin dezinformare, atacuri cibernetice și bani iliciți folosiți pentru a cumpăra influență și voturi. Dar Moldova a rezistat ferm, respingând presiuni și interferențe inacceptabile, expulzând agenți ruși, sancționând actori pro-Kremlin și blocând canale de dezinformare. De aceea, anul trecut, țările noastre au semnat un nou parteneriat în domeniul securității și apărării. Acest acord aprofundează cooperarea noastră pentru a preveni și a răspunde manipulării externe. Cetățenii moldoveni nu sunt singuri în fața acestor amenințări. Regatul Unit vă este alături.

Suntem mândri că am luat măsuri împotriva trimișilor Kremlinului care încearcă să destabilizeze Moldova, sancționându-i pe cei responsabili de încercările de a corupe alegerile de anul trecut, inclusiv actori pro-Kremlin din rețeaua Evrazia și figuri precum Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Am sprijinit jurnalismul independent, pentru că adevărul contează. Am colaborat cu instituțiile moldovenești pentru a urmări banii furați și a trage la răspundere persoanele corupte. Securitatea înseamnă și justiție. Înseamnă încredere în instanțe și într-un sistem în care nimeni nu este mai presus de lege. Tocmai de aceea ne-am mărit sprijinul pentru reforma justiției, printr-un proiect de 1,7 milioane de lire sterline, implementat de Banca Mondială, pentru a ajuta Moldova să construiască un sistem juridic mai echitabil și mai transparent. Reforma justiției care se desfășoară acum – în special evaluarea judecătorilor și procurorilor – este esențială pentru această viziune. Nu este ușor. Dar este curajos. Și este necesar.

Sprijinim, de asemenea, parcursul european al Republicii Moldova. Regatul Unit nu mai face parte din UE, dar credem în dreptul Moldovei de a-și alege viitorul. Un viitor ancorat în democrație, toleranță și oportunități. Și, pe măsură ce țara se pregătește pentru alegeri parlamentare vitale, Regatul Unit va oferi tot sprijinul posibil pentru a se asigura că acestea sunt libere și corecte.

O țară în care justiția este echitabilă, viitorul este decis de cetățeni, nu impus din exterior, iar oamenii sunt în siguranță, nu este un vis îndepărtat. Este un drum pe care deja pășiți. Aceasta este Moldova în care cred. Aceasta este Moldova pe care Regatul Unit o sprijină.

Fern Horine, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord în Republica Moldova