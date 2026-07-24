Greșeli pe care Vasile Tofan nu și le poate permite

Învestirea lui Vasile Tofan în funcția de premier a readus entuziasmul unei părți a societății care chiar dorește binele țării și care vrea ca R. Moldova să progreseze, să se reformeze și să adere la Uniunea Europeană în cel mai scurt timp posibil, un entuziasm care a cam dispărut treptat în ultimii ani, dar mai ales în ultimele luni.

Entuziasmul și încrederea sunt esențiale pentru un Executiv la început de mandat, dar nu sunt deloc garanția pentru o guvernare în liniște. Pentru că trăim într-o societate democratică, unde fiecare are dreptul să-și expună liber părerea, nu sunt departe zilele când vor apărea primele critici. Unele vor fi pe bună dreptate și de bună-credință, altele – artificiale sau bazate pe falsuri, dar criticile nu au cum să nu apară. Așa e sănătos. Vasile Tofan trebuie însă să fie atent la ce pune urechea și la cât de mult se va implica în dezbateri inutile și fără rost pe subiecte menite doar să-i distragă atenția.

Pentru că eu cred că Vasile Tofan nu a venit în funcția de premier pentru a se ocupa cu lucruri mici. El trebuie să ia decizii majore, pe subiecte mari și importante, unele chiar radicale. Și să se focuseze pe ele. Să le anunțe, să le comunice, să le explice bine și clar. În această perioadă vor fi fel de fel de mesaje adresate premierului, fel de fel de scrisori publice, multe dintre ele pe subiecte care nu țin de premier sau despre probleme care sunt create artificial pentru a-i distrage atenția. Premierul nu ar trebui să cadă în această capcană. Pentru astfel de teme mai mici sunt miniștri, secretari de stat, alți funcționari, dar și comunicatori. Și aceste sarcini trebuie delegate lor. Ei trebuie să-și asume și să iasă în față.



Prima mișcare a premierului a fost una bună, evitând prima greșeală pe care ar fi putut să o facă – să comunice singur despre tot și despre toate, devenind un „premier Tik Tok”. Nu cred că de un asemenea premier are nevoie țara azi. Așa că și-a luat un comunicator cu nume bun, pe Dumitru Ciorici, care provine din mediul jurnalistic și care, cu siguranță, înțelege tot de ce are nevoie un guvern la nivel de comunicare, dar și ce nevoi are presa în relația cu Guvernul. Asta fusese o greșeală a Guvernului Munteanu, care a ales să nu aibă un comunicator vizibil, care să-și asume responsabilitatea unei comunicări chiar și în situații de criză. Iar Vasile Tofan a evitat-o chiar din start. Și pentru asta are o bilă albă.



Dar mai sunt și alte greșeli pe care noul premier ar trebui să le evite dacă vrea să se mențină cât mai mult în fruntea Guvernului.

Să nu confunde eficiența din business cu guvernarea unei țări

Vasile Tofan nu a lucrat nicio zi la stat. Și ăsta e un mare minus pentru un premier. Munca la stat e total diferită față de munca la privat, din multe puncte de vedere. Și cred că Vasile Tofan este conștient de asta. Un antreprenor poate lua o decizie în câteva ore. Un premier trebuie să negocieze cu miniștrii, Parlamentul, administrația publică, sindicatele, partenerii externi și societatea civilă. Viteza este importantă, dar legitimitatea deciziilor contează la fel de mult, iar Vasile Tofan trebuie să țină cont de asta.

Să nu creadă că imaginea și comunicarea eficientă pot înlocui rezultatele

O comunicare eficientă și foarte rapidă este esențială în epoca în care trăim, o epocă în care falsurile, live-urile lui Costiuc și declarațiile siropoase, chiar dacă adesea manipulative și scoase din context, se răspândesc cu o viteză cosmică. Așa că Guvernul trebuie să învețe să fie primul care comunică o informație, chiar dacă informația este negativă. Iar dacă Guvernul nu reușește să fie primul, atunci trebuie să aibă o reacție imediată, concludentă și care să aducă încredere. Uneori, oamenii acceptă mai ușor o veste proastă decât lipsa oricărei explicații. Transparența, asumarea greșelilor și explicațiile sincere pot preveni erodarea încrederii, inevitabilă, de altfel, în orice democrație. Pe lângă o comunicare eficientă și menținerea unei imagini bune, Vasile Tofan nu trebuie să uite că de multe ori guvernele acestei țări au produs multe conferințe de presă și puține schimbări vizibile. Comunicarea este necesară, dar oamenii judecă un premier după drumuri reparate, servicii publice mai bune, instituții funcționale și o justiție fără corupție.

Să nu tolereze miniștrii slabi din loialitate față de partidul care i-a numit

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale premierilor, mai ales ale ceilor care vin din afara partidului de guvernare, este păstrarea unor miniștri ineficienți sau chiar corupți doar pentru a evita conflictele politice cu partidul care i-a desemnat. Un guvern performant are nevoie de evaluări periodice, de schimbări rapide atunci când lucrurile nu funcționează și de curaj pentru a lua decizii în ciuda unor posibile neînțelegeri care pot apărea.

Să nu compromită și politizeze justiția

Reforma justiției este călcâiul lui Ahile pentru toate guvernele ultimilor 35 de ani din R. Moldova. Toți au promis, puțini au livrat. Mulți politicieni au promis că X sau Y vor ajunge la pușcărie dacă preiau guvernarea, uitând să precizeze că, de fapt, niciun premier, niciun ministru, niciun președinte nu poate băga la închisoare pe cineva, pentru că asta este ILEGAL și ANTICONSTITUȚIONAL. Sper noul premier să fie conștient de asta și să nu se avânte cu declarații populiste. Pentru că orice pas perceput ca ingerință politică în justiție poate afecta credibilitatea guvernului, atât în țară, cât și în relația cu Uniunea Europeană. Pe lângă asta, Vasile Tofan trebuie să găsească echilibrul între a lăsa justiția independentă de orice factor politic și a nu permite corupților și celor care abia așteaptă o slăbiciune din partea sistemului să corupă și să obțină în instanță deciziile pe care le doresc.

Să nu ignore administrația publică și funcționarii simpli

Miniștrii vin și pleacă, dar funcționarii rămân. E un slogan pe care zecile de mii de funcționari din R. Moldova îl cunosc foarte bine. Dacă administrația nu este motivată și profesionalizată, orice reformă riscă să se blocheze în birocrație. Miniștrii, secretarii de stat, premierul – ei sunt doar veriga de sus. Cei mai importanți adesea sunt funcționarii care trebuie să implementeze deciziile luate și să aibă grijă ca ele să producă efecte. Dacă Vasile Tofan și noul Guvern nu-și vor fideliza nucleul de funcționari integri, care vor să lucreze spre binele țării, atunci multe dintre reformele promise se vor bloca din fașă, pentru că, sunt sigur, mulți funcționari sunt extrem de pricepuți în a sabota orice reformă adevărată.

Să nu guverneze doar pentru indicatorii economici

Creșterea PIB-ului este importantă, repornirea economiei, așa cum se promite de mult timp, este esențială, dar acestea spun puțin unei familii care nu-și poate plăti facturile sau unui tânăr care intenționează să emigreze. Indicatorii macroeconomici trebuie să se traducă în schimbări resimțite în viața de zi cu zi. Și asta nu trebuie să înceapă cu tăieri de la oamenii săraci, ci printr-o luptă adevărată cu evazioniștii – tare, tare mulți – de la noi din țară. Cred că avem miliarde de lei care nu ajung în bugetul statului pentru că milionari, oameni cu averi enorme aleg să fenteze statul și să nu achite impozite, oferind inclusiv salarii în plic. Cu ei trebuie de început orice reformă care să aducă bani la buget. E greu, dar nu imposibil.

Să nu piardă contactul cu realitatea din teritoriu

Chișinăul poate crea impresia că lucrurile merg bine, în timp ce în multe localități problemele sunt complet diferite: lipsa medicilor, a învățătorilor și a profesorilor, infrastructura degradată, transportul învechit, depopularea, lipsa locurilor de muncă, exodul etc. Vizitele regulate în teritoriu și mai ales discuțiile cu oamenii de acolo trebuie să fie o prioritate pentru Vasile Tofan.

Să nu transforme integrarea europeană într-o temă exclusiv diplomatică și în meritul unui singur partid

Negocierile cu UE sunt importante și finalizarea lor cu succes este esențială pentru viitorul nostru ca stat, dar premierul nu trebuie să uite că cetățenii trebuie să vadă efectele concrete ale acestui proces: servicii publice mai bune, instituții mai eficiente, reguli clare și oportunități economice. Și, totodată, să nu creadă că procesul de integrare europeană este meritul și dezideratul doar al unui partid. Ar fi o greșeală care se tot repetă de câțiva ani.



