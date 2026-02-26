EDITORIAL Tiraspolul, la 4 ani de război rusesc în Ucraina

A început al cincilea an de război rusesc în Ucraina. Și pe lângă numeroasele incertitudini cu privire la finalul acestui război, noi, în Republica Moldova, avem o mare certitudine. E pentru prima dată în cei aproape 35 de ani de existență a Ucrainei și Moldovei când aceste două state au o atitudine similară față de separatism, față de influența Rusiei și față de integritatea teritorială și informațională.

În februarie 2022, peste Tiraspol s-a așternut, pentru prima dată în ultimele 3 decenii, o liniște care a ajutat la conștientizarea răului rusesc. Deoarece e o regiune controlată de Rusia, managerii acesteia au avut o mare dificultate: pe de o parte, ar fi trebuit să promoveze și mai aprig Rusia, de vreme ce țin drapelele rusești prin toate instituțiile, dar pe de alta – nu era clar dacă Rusia mai poate avea influența de altădată asupra acestei regiuni. Foarte curând a devenit clar că nu o va mai avea. Regiunea transnistreană a Republicii Moldova mărginește cu Ucraina doar. Astfel, călătoriile fără sfârșit ale liderilor transnistreni prin Odesa spre lumea rusă au devenit foarte limitate. La fel, s-au cam stopat călătoriile militarilor și spionilor cu pașapoarte rusești prin Aeroportul Chișinău. Separatismul nu a mai putut fi alimentat prin interminabilul du-te-vino al mahărilor de la Kremlin.

Totuși, liderii separatiști încă se încăpățânează să se vadă mari lideri ai regiunii. La 10 februarie, Krasnoselski a făcut un apel straniu în adresa comunității diplomatice externe. „Statele puternice urmează interesele poporului”, se spune în titlul textului, după care urmează solicitarea acestuia către corpul diplomatic „să acționeze în interesul poporului transnistrean”. Krasnoselski a declarat în acest context că „există interese ale poporului și interese ale statului. Și dacă interesele poporului și interesele statului intră în conflict cu vreo normă, chiar și juridică, chiar internațională, atunci cei puternici iau ca bază interesele poporului și interesele statului. Totul este foarte simplu, de fapt.”

Cred și eu că e foarte simplu. Să vedem dacă Krasnoselski înțelege ce spune și dacă înțelege că spune ceva împotriva sa și a Rusiei. Deci care sunt interesele statului în care locuiește liderul de la Tiraspol? Vadim Nikolaevici s-a născut în satul Dauria, în Rusia de Est, la hotar cu China și Mongolia, din părinți ruși care locuiau acolo. Țara lui este Rusia, asta o confirmă atât cetățenia pe care o deține, cât și limba pe care o vorbește. Deci la care stat puternic se referă el? La Rusia? Da, e un stat mare, e puternic, deși devine tot mai slab în ultimii ani. Dar Tiraspolul nu intră în componența Rusiei, iar Moscova nu a recunoscut vreodată oficial că regiunea transnistreană ar fi în componența sa. Deci statul lui Krasnoselski nu slujește interesul poporului care locuiește în regiunea transnistreană. Poate Krasnoselski s-o fi referind la Transnistria ca stat? Dar acesta nu e stat, de vreme ce niciun stat din lume nu recunoaște această entitate, toate statele lumii recunosc Transnistria ca regiune a Republicii Moldova. Deci, dacă Krasnoselski își imaginează totuși că Transnistria e un stat pe care el l-ar și conduce, trebuie să îl dezamăgim și să îi spunem că el conduce cel mai slab nestat din lume, căci nimeni nu-l recunoaște și nimeni nu-l ia în serios pe el ca președinte.

Să vedem cum se pricepe Krasnoselski la interesele poporului. Revenind la aniversarea tristă a celor 4 ani de război rusesc în Ucraina, trebuie să ne amintim că, începând cu februarie 2022, am observat cu toții coloane lungi de autovehicule care treceau rapid Nistrul spre Chișinău. Concomitent, s-au creat cozi mari la oficiile de acte ale stării civile. La moment, circa 90% dintre locuitorii regiunii transnistrene se pare că au buletine de identitate ale Republicii Moldova. Mulți dintre ei au și pașapoarte în baza cărora călătoresc nestingheriți în întreaga Europă și nu doar. Trebuie să remarcăm că actele de identitate emise la Tiraspol nu le permit localnicilor să plece nicăieri.

Tot după februarie 2022, observăm o creștere a numărului de locuitori din regiunea transnistreană care își deschid conturi bancare pe malul drept, își cumpără locuințe, pornesc afaceri ori se angajează la muncă în Chișinău și în împrejurimile acestuia. Nu mai zic de tinerii din regiune înscriși la diverse facultăți din Moldova. Respectiv, acesta este marele interes al poporului din regiunea transnistreană: să dețină acte ale statului care le oferă garanții sociale, posibilități economice și oportunități de dezvoltare și de călătorie. Și interesul poporului trebuie respectat, așa cum zice Krasnoselski.

Și mai e o problemă. La toamnă, pseudopreședintele Krasnoselski urmează să treacă printr-o mare provocare: alegerile „prezidențiale”. Alegerile din noiembrie 2025 pentru legislativul local au fost cel mai mare eșec al autorităților transnistrene, deoarece doar 26% dintre cetățenii cu drept de vot au mers la urne. Acesta a fost interesul poporului din regiunea transnistreană: să ignore masiv acel scrutin. De ce au făcut asta? Pentru că nu le plac liderii și modul în care servesc interesele cetățenilor. Pe de altă parte, în alegerile parlamentare din septembrie trecut, opțiunea votanților din regiune a fost, în număr mare, pentru partidele proeuropene.

Și aceste rezultate le avem chiar dacă, la 4 ani din momentul declanșării războiului rusesc din Ucraina, armata digitală a Kremlinului controlează spațiul informațional al regiunii. Televiziunile, radioul, paginile web sunt în exclusivitate rusești. Iar grupurile de Telegram care distribuie falsuri despre Moldova, UE, democrație sunt bine întreținute și propulsate. Deci, investiția rusească în dezinformarea regiunii e colosală, dar impactul este tot mai mic.

De ceva timp, Krasnoselski își exprimă supărarea că Maia Sandu nu vine la el la birou pentru întâlniri bilaterale, ca între doi șefi de stat. Probabil, liderul de la Tiraspol trebuie să își asume întâi că nu are stat, că ceea ce declară el ca stat nu e recunoscut de niciun stat și că cetățenii din regiune votează în proporție de doar o pătrime la alegerile organizate de el, luându-și masiv, de bună voie și nesiliți de nimeni, cetățenia statului Republica Moldova. Deci, e timpul să respecte și el interesele propriului popor și al statului pe care aceștia l-au ales și l-au acceptat.