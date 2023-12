Editorial Moldova nu e nici Turcia, nici Serbia

„Nu aduce anul cât aduce ceasul”, zice o vorbă populară. Uite că s-a întâmplat ceea ce, de la Mircea Druc încoace (primul guvern postsovietic la Chișinău, care a pus din start problema integrării euroatlantice pentru R. Moldova, alături de Țările Baltice), tot a fost tăvălit în amânări, din considerentul că ar fi un proiect alternativ de reunire cu România și că Rusia nu va admite ca România „să treacă Prutul”, adică să repete precedentul din 27 Martie 1918. Despre ce proiect e vorba? Da, despre integrarea europeană a R. Moldova, pe care PAS a făcut-o proiect de țară odată cu venirea la putere.

Să recapitulăm: în martie 2022, R. Moldova depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. În mai puțin de patru luni, la 17 iunie, Comisia Europeană evaluează pozitiv cererea, iar la 23 iunie 2022, ia decizia de a acorda R. Moldova statutul de țară-candidată pentru aderare la UE. S-a întâmplat în timp record. Dar asta încă nu era aderare, era doar un nou pas spre UE, urmat de un „caiet de sarcini” (9 recomandări, în principal: reforma justiției, combaterea corupției și criminalității organizate, deoligarhizarea, lupta împotriva infracțiunilor financiare, ajustarea legislației la standardele UE…). În luna noiembrie a acestui an, R. Moldova este evaluată și Comisia Europeană stabilește că din cele nouă condiționalități, R. Moldova a îndeplinit trei, că are „progrese bune” în altele două și „unele progrese” în celelalte patru. Urmare a celor constatate, Comisia vine cu o recomandare pentru Consiliul European: să înceapă discuțiile privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. În zilele de 14-15 decembrie, la Bruxelles, are loc Summitul Uniunii Europene, care aprobă la nivelul celor 27 de state-membre deschiderea negocierilor cu R. Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, alături de Ucraina. Votul în favoarea începerii negocierilor de aderare aduce R. Moldova cu încă un pas mai aproape de UE.

Care au fost reacțiile la decizia Summitului UE? Europarlamentarul Siegfried Mureşan, președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE – R. Moldova: „Începerea negocierilor de aderare la UE este cea mai importantă decizie pentru R. Moldova de la obţinerea independenţei. Decizia de astăzi este confirmarea că R. Moldova va trece printr-un amplu proces de modernizare şi reformare în următorii ani.”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Este o decizie strategică și o zi care va rămâne în istoria Uniunii noastre. Siguranța UE depinde de cât de sigure și stabile sunt țările din vecinătatea noastră. Sunt mândră că ne-am respectat promisiunile…”

Klaus Iohannis, președintele României, țara care, în mod firesc, a făcut un lobby puternic în favoarea R. Moldova: „Vă sprijinim, faceți reforme și împreună mergem mai departe. România va juca în continuare un rol important pentru R. Moldova, pentru că avem ambiția să reușească”.

Ce zice Moscova, pe ce undă de aprecieri este Kremlinul? „UE a avut întotdeauna criterii stricte de aderare. În acest moment, nici Ucraina şi nici Moldova nu îndeplinesc aceste criterii… Este o decizie absolut politizată dorinţa UE de a demonstra sprijin pentru aceste ţări. Spre regretul nostru, deseori, dorinţa (UE) de a demonstra această voinţă politică este dictată în multe feluri de dorinţa de a enerva şi mai mult Rusia” – este declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Acum doi ani, nimeni nu-și imagina că în 2023 Comisia Europeană va propune deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Este o pagină nouă în istoria noastră, este confirmarea faptului că Uniunea Europeană dorește R. Moldova în rândurile sale și este confirmarea faptului că pașii de aderare se întâmplă rapid. Succesul de azi este meritul întregii societăți, a celor care nu au încetat niciodată să creadă că Moldova merită mai mult. De acum încolo, depinde în mare măsură de noi dacă drumul nostru va fi scurt sau dacă va fi lung.”

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

Păi e bine sau e rău că am pornit negocierile de aderare? Ne va fi mai rău sau mai bine că au pornit mai devreme sau că Bruxelles-ul ne-a făcut anumite concesii din cauza războiului? Să conteze niște chestii „tehnice” mai mult decât faptul că suntem cu încă un pas mai aproape de UE? Chiar să punem la bătaie integrarea europeană pentru că nu ne suferim politic (cei care fac asta) unii pe alții?

Opoziția parlamentară, non-europeană, prin vocea lui Igor Dodon, liderul Socialiștilor, aprobă faptul că 14 decembrie este o zi „istorică” pentru R. Moldova, însă deschiderea negocierilor de aderare la UE nu se datorează, spune socialistul, progreselor R. Moldova, ci evenimentelor dramatice din Ucraina care afectează și R. Moldova. „Este o decizie în avans… Ce înseamnă, de fapt, această decizie? Este vorba de o nouă etapă în relațiile cu UE… Această etapă oferă posibilitatea de a solicita niște fonduri pentru R. Moldova. Asta e partea bună. Celor care încearcă să spună că trenul «s-a pornit», vreau să le aduc aminte că Turcia are exact aceeași decizie din 2005. Serbia a început negocierile în 2014. Nici Turcia și nici Serbia nu au intrat încă în UE…”, spune Dodon.

Nu știu pe cât de comparabile sunt cazurile invocate de Igor Dodon. Situațiile, de la caz la caz, diferă. Chiar cazurile Dodon – președinte și Sandu – președintă sunt două cazuri absolut incomparabile. În 2020, Maia Sandu face din integrarea europeană cauză națională, pe când Igor Dodon, în 2016, încă nu intrase bine în funcție și dădea afară din Președinție Drapelul UE. Păi e bine sau e rău că am pornit negocierile de aderare? Ne va fi mai rău sau mai bine că au pornit mai devreme sau că Bruxelles-ul ne-a făcut anumite concesii din cauza războiului? Chiar să conteze niște chestii „tehnice” mai mult decât faptul că suntem cu încă un pas mai aproape de UE? Da, există, și destule motive pentru care PAS merită din când în când strâns cu ușa, dar nu e cazul să punem la bătaie integrarea europeană pentru că nu ne suferim politic (cei care fac asta) unii pe alții.

Întrebarea întrebărilor care ar fi, de fapt, să ne preocupe aici e dacă am câștigat sau am pierdut din faptul că UE ne-a făcut acest „avans” (vorba lui Dodon) pentru începerea negocierilor? Beneficiile sunt mai multe: și pentru creșterea economică, și pentru infrastructură, și pentru un alt de mod de viață. Dar principalul avantaj e că R. Moldova pleacă din sfera de influență a Rusiei. E puțin?