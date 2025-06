Editorial Cum alegem penalii?

Zilele trecute, la Boldurești s-a închis cercul. Un primar, demis după ce ar fi tamponat mortal un copil și ar fi fugit de la fața locului, a fost ales din nou primar. Între momentul accidentului și finalul triumfal al acestui primar, au fost câteva luni care au generat discuții în societate.

Satul s-a împărțit în două. Cei care l-au criticat pe primar aveau datele clare: dacă ești acuzat de moartea unui copil – te retragi singur, nu mai poți sta într-un oficiu public, o localitate trebuie condusă pe principiile integrității, dreptății, a justiției pentru toți. Cei care l-au susținut pe primarul acuzat de omor au avut mesajele foarte ambigue: nu el a omorât copilul; omorul a fost înscenat; a omorât, dar a făcut și lucruri bune; a omorât, dar suntem rude și votăm cu ai noștri; a omorât, dar ce să faci – să pună mama copilului decedat niște lumânări la biserică.

Cei din a doua tabără au învins, au fost cu 13 mai mulți în lista de vot. Toți alegătorii acestui candidat, intervievați de presă, păreau nesiguri de mesajele lor, ei nu credeau în ce spun, dar ceva le dădea siguranța că aceasta e singura cale – să aleagă un om acuzat de o crimă gravă.

Nu e pentru prima dată. Am văzut zeci de ani la rând cum oamenii alegeau pentru că erau mințiți frumos: să alegem un bărbat, căci femeile trebuie să stea la cratiță; să alegem cu Rusia – căci ne dă gaz; să alegem corupți, penali de tot felul, căci ei, chiar dacă fură, ne dau și nouă. O retorică absolut greșită, dar care face victime mii de alegători la fiecare scrutin.

Partea bună e că numărul celor care votau penali a scăzut de la an la an. Încet, prea lent, dar numărul lor a devenit mai mic decât numărul celor care alegeau logic – persoane necorupte, fără probleme penale, cu o pregătire profesională mai bună. Dar nimic nu e ireversibil. De fiecare dată când ne-am relaxat, am fost pedepsiți.

Partea proastă e că inducerea în eroare a votanților, a electoratului, este o afacere tenebră bine alimentată financiar. Dacă urmărești un șir de canale de Telegram, ai impresia că noi toți trăim în Rusia: nu mai avem libertăți, nu mai putem protesta, nu ne mai putem exprima liber, suntem permanent împinși în război, ne așteaptă o mobilizare totală la luptă, ne așteaptă atacuri din partea NATO etc. Da, aceste situații descriu starea de lucruri din Rusia, în special după începerea războiului.

Marea afacere cu dezinformarea vine de la Moscova, care nu doarme niciodată. Metodele se schimbă, sumele se schimbă, rețelele și căile se schimbă, totul se modernizează, totul e în permanentă mișcare, nimic nu se oprește. Astfel, vedem deseori paradoxul unui vot lipsit de logică. Vă amintiți de investigațiile sub acoperire realizate de colegele de la ZdG în preajma referendumului din anul trecut? Pe de o parte, membrii rețelei Șor distribuiau la greu falsuri abominabile – că nu trebuie să votăm pentru integrarea în UE, deoarece „Uniunea Europeană va impune toți copiii să facă sex la școală începând din clasa a treia”. Pe de altă parte, membrii rețelei Șor, chiar în cadrul acelor proteste false, își povesteau cu bucurie și mândrie cât de bine o duc copiii și nepoții lor în statele UE, cât de curate și sigure sunt orașele din Olanda, cât e de frumoasă Franța, cât de bine se descurcă rudele în România. Deci, acești oameni știau cu siguranță că în țările UE e mult mai bine pentru propriii lor copii și membri ai familiei, dar luau bani ca să voteze împotrivă la referendum, „pentru că așa trebuie de data aceasta”.

Principala concluzie în acest context este că oameni sensibili la dezinformare vor exista întotdeauna, la fel cum vor exista oameni care vor vota împotriva propriilor convingeri – pentru bani, din frică, necunoaștere sau confuzie. Pe baza lor, penalii vor învinge iar și iar. Dar un stat european și sănătos trebuie să facă ceva concret pentru acești oameni. Și nu doar pentru ei.

Zilele trecute au fost dezvăluite mai multe cazuri de promovare a fundației rusești „Evrazia” în presa din România. Această fundație, cu bani criminali de la Kremlin, condusă de Aliona Arșinova, parlamentară rusă care deține și funcția de vicepreședintă la Evrazia, și-a cumpărat spațiu de promovare într-o țară UE, în cadrul unor redacții destul de pro-europene. Redacțiile în cauză s-ar putea că au acționat europenește: oricine are dreptul să plaseze publicitate, oricine are dreptul să fie plătit pentru servicii publicitare. Din păcate, Rusia este cea mai bună instanță la verificarea vigilenței. Și breșele sunt foarte vizibile chiar și în mass-media din UE. Și sunt descoperite permanent.

Răspunderea pentru perpetuarea penalilor la alegeri e multiplă. Statul trebuie să investigheze, să explice și să elimine canalele criminale de finanțare a promovării candidaților opaci, dar și a falsurilor și sperietorilor. Tot statul trebuie să creeze condiții adecvate, ajustate la zi, pentru educarea și informarea cetățenilor. Partidele și autoritățile electorale trebuie să descurajeze prin toate măsurile candidaturile persoanelor cu probleme penale. Și mass-media, desigur, trebuie să promoveze informarea corectă, dar și finanțările transparente.