Deputații își pierd fotoliile. Cine le va câștiga din nou?

Să recapitulăm. Ultimul corp parlamentar ales în 2019 a fost cel mai neordinar, cel mai pestriț și probabil va rămâne printre cele mai memorabile.

Acest parlament întrunește 2 tipuri distincte de parlamentari, diametral opuse și absolut incompatibile. Pe de o parte, cred că e prima legislatură care are atâția corupți pe metru pătrat, ba mai mult, are și deputați care sunt condamnați penal, și deputați fugari, și dați în urmărire polițienească, și anchetați pentru spălări de bani și escrocherii. Cred că e prima legislatură din care oligarhul care a investit cel mai mult ca să ajungă deputat a abandonat totul și a fugit în străinătate, cred că e prima legislatură care are atâția transfugi, care a creat atât grupușoare și fracționele noi, inutile, insipide, incolore. Inițiatorul principal al acestui dezmăț parlamentar a fost Partidul democrat care și-a plătit prețul: a intrat în legislativ în 2019 cu 30 de deputați și a pierdut în doi ani două treimi. Ba chiar a pierdut tot, căci în ultimii ani, practic, toate sondajele anunță că la următoarele alegeri reprezentanții acestui partid nu vor mai acumula numărul de voturi necesare pentru a accede în Parlament. Nici Pro Moldova – o fracțiune generată de PD – nu va ajunge în Parlamentul viitor. Nici Pentru Moldova, o altă fracțiune generată de PD nu va ajunge în Parlament. Probabil, nici neafiliații traseiști care s-au retras din PD nu vor ajunge în următorul legislativ.

PD a arătat tuturor cum nu trebuie să crești în mod fals, căci ajungi să te autodistrugi în mod natural. E o lecție de care se pot folosi toți politicienii în mod gratuit, dacă vor dori. Pe de altă parte, și alte formațiuni riscă să aibă un număr mai mic de deputați, nemulțumirile electoratului fiind aceleași – corupția, spălările de bani sau proasta implicare, în calitate de legislatori, la impunerea anchetelor și responsabilizarea instituțiilor care ar fi trebuit să combată corupția. Socialiștii s-ar putea să plătească același preț pentru faptul că nu au făcut nimic pentru anchetarea cazurilor de opacitate financiară la Președinție, dar și la cabinetele de miniștri afiliate socialiștilor, lăsând în derivă și ancheta furtului miliardului, dar și lipsa de reforme în sistemele de anchetă și justiție.

În contrapunct cu cei mai corupți, mai traseiști, mai fugari și mai șantajabili parlamentari, sunt parlamentarii noi, ai formațiunilor care au ajuns pentru prima dată în legislativ. Unii dintre ei vin cu bicicleta la Parlament, alții – pe jos, ignoră podoabele scumpe, nu dețin yahturi și au avut vacanțe care să depășească veniturile. Dar sunt vocali, deschiși la minte, neșantajabili, cu școli bune, curajoși, principiali, tineri și creativi. Este vorba în fond de formațiunile PAS și DA. Dacă nu erau ei, corupții se simțeau mai în siguranță. E adevărat, în fiecare formațiune există deputați care ar fi putut face mai multe și în fiecare formațiune sunt deputați care au spart tiparele. Nu au fost destui, din păcate, dar au făcut primul pas – au demonstrat că se poate.

În curând, ar urma să aibă loc noi alegeri parlamentare. Deocamdată nu se știe când anume. Poate vom cunoaște chiar săptămâna aceasta dacă vom avea guvern nou sau anticipate, sau poate încă nu. Oricum, este clar că avem acum o legislatură cu cel mai scurt mandat și cu cea mai incoerentă activitate și cu asta va rămâne în istorie. Ar urma și ar fi imperios să se scrie altfel de istorie legislativă de acum încolo.

Cea mai grea sarcină pe care o vor avea noii pretendenți la parlamentare va fi cucerirea încrederii în legislativ. Corupții, fugarii, mafioții au făcut un deserviciu tuturor parlamentarilor prezenți și viitori, atât colegilor săi de fracțiune și partid, cât și oponenților. Oamenii vorbesc despre toți parlamentarii că sunt corupți și mincinoși, oamenii generalizează. Pentru că jignirile promisiunilor false cu care și-au acoperit unii politicieni actele de corupție au lăsat urme foarte adânci.

La următoarele alegeri toți vor avea de pierdut: corupții vor pierde, pentru că au dezamăgit. Necorupții vor pierde mai mult timp, energie și forțe ca să explice că parlamentarii sunt de două feluri și că dacă cei de felul necorupților vor fi mai mulți, ar putea să reușească. Politicienii transparenți au fost mereu în minoritate, au fost mai săraci, mai atacați decât alții și a trebuit să muncească mai mult și mai greu atât în alegeri, cât și între campanii. Acum le revine o sarcină și mai dificilă: nu doar să explice oamenilor cine sunt, ce au făcut și ce vor face ei, dar ar trebui, în fond, să muncească pentru restabilirea încrederii în alegeri, în Parlament, dar și în democrație și în lupta cu corupția. E o muncă grea și îndelungată, nu doar pentru 4 ani, poate pentru 40. Să vedem dacă această luptă începe în 2021.