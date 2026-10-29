Alina Radu Dodon a fost la Moscova. Dar n-a cerut oprirea dronelor care atacă Moldova

Imediat după ce Igor Dodon și grupul de parlamentari socialiști s-a întors de la Moscova, dronele rusești au început să cadă peste Moldova tot mai aproape de case și oameni. Pe 16 octombrie, o dronă rusească a căzut și a explodat pe un câmp din extravilanul localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, raionul Dondușeni. A doua zi, la 17 octombrie, fragmentele unei drone au fost descoperite în grădina unui localnic din Otaci, raionul Ocnița. Peste câteva zile, la 23 octombrie, o drona de tip Gheran-4 a căzut în satul Chiștelnița, raionul Telenești. Focosul acesteia nu a explodat. Geniștii Armatei Naționale au desfășurat o operațiune de transportare și dezamorsare în condiții de siguranță.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova și a cerut Rusiei să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei. „Aceste incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre, pun în pericol siguranța cetățenilor și evidențiază consecințele directe ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale”, se arată în comunicatul MAE din 16 octombrie.

Desigur, aceste declarații și solicitări ale autorităților de la Chișinău în adresa autorităților de la Moscova sunt luate în râs sau ignorate de către Kremlin. Mai rău este că aceste crime ale Rusiei pe teritoriul suveran al Moldovei, aceste încălcări ale Constituției moldovenești și ale normelor de drept internațional, sunt ignorate de către opoziția pro-rusă din Moldova.

Igor Dodon și ortacii de partid nu au condamnat niciodată dronele rusești care au căzut la Naslavcea, Briceni, Larga, Chițcani, Hârbovăț, Gâsca, Etulia, Lencăuți, Fârlădeni, Boroseni, Coșernița, Chișinău, Podgoreni, Ciumai, Valea Perjei, Cuhureștii de Jos, Pepeni, Nucăreni, Crocmaz, Sofia, Tudora, Băneștii Noi, Lopatna, Copanca, Văleni, Talmaza, Giurgiulești, Carabetovca, Mihăilenii Vechi, Colonița, Cernița, Cotiujeni, Volintiri, Hârbovăț, Brănești, Căușeni, Constantinovca, Puhăceni, Dubovca, Geamăna, Codrenii Noi, Scăieni etc. În multe din aceste localități dronele rusești au căzut în mod repetat. În unele cazuri acestea au explodat, cauzând pagube.

Nu putem zice că Dodon și partidul său nu vorbesc deloc despre drone. Ba chiar în ultimele zile vorbesc foarte mult. Dar vorbesc despre dronele moldovenești care nu-s, nu despre dronele rusești care au căzut deja. Recent, PSRM a plasat un comunicat prin care condamnă acordul de cooperare dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul militar, susținând că e „o trădare directă a Constituției”.

Deci, se duce Dodon cu elita PSRM la Moscova, se îmbrățișează cu autoritățile statului care de 35 de ani ține în mod ilegal o armată și un depozit militar pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, care a acaparat ilegal 11 % din teritoriul statului nostru, care a folosit și mai folosește o mare piramidă financiară pentru a corupe alegătorii și a destabiliza procesele electorale, care ne aruncă drone cu exploziv tot mai des, și revine de acolo și zice că trădătorii de stat sunt alții.

Bogdan Țîrdea, care a fost și el cu Dodon la Moscova, la fel nu a zis nimic despre dronele căzute recent la Codreni, Scăieni sau Otaci. Nu a condamnat nicio acțiune agresivă a Rusiei împotriva Moldovei. Nu a negociat acolo să fim lăsați în pace, să fie respectată legislația națională și internațională. Nimic. În schimb, critică aspru cooperarea Moldovei cu Ucraina privind apărarea de Rusia, în special inițiativa cu privire la producerea la noi acasă a unor sisteme antidrone. Repet, nu critică lansarea ilegală a dronelor rusești peste statul lui, el critică eforturile de apărare de dronele rusești.

„Ce se va întâmpla cu această fabrică? Nu vedeți cum fabricile de armament din Bulgaria, Canada și alte țări ale UE ard și explodează una după alta?” întreabă Țîrdea pe pagina sa de Facebook, sugerând că Rusia aruncă în aer aceste fabrici oriunde.

Dar cea mai hilară întrebare a lui Țîrdea abia urmează: „A devenit neutralitatea Moldovei lipsită de sens? Sau am abandonat-o deja, uitând să informăm publicul?” Mda…, de 35 de ani Rusia ține armata sa aici în mod ilegal, sfidând neutralitatea Moldovei, dar Țîrdea n-a văzut acest lucru nici atunci când e la Chișinău, nici atunci când e la Moscova. La final, deputatul socialist sugerează că această fabrică de drone ar trebui construită în incinta președinției, după ce a semnalat că Rusia aruncă în aer asemenea fabrici.

E adevărat că Ucraina și Republica Moldova au discutat un acord de cooperare în domeniul apărării. La fel cum e adevărat că Republica Moldova trebuie să facă ceva ca să se apere de dronele rusești, care devin tot mai frecvente. Dronele despre care se discută sunt, în primul rând, drone de interceptare, adică instrumente pentru a opri coletele zburătoare, pline de exploziv, ale lui putin, care vin și vin. E și mai adevărat că cel mai avansat stat în apărarea de drone este Ucraina. Germania, Franța, Țările Baltice, Finlanda, Danemarca, Regatul Unit și multe alte state au stabilit deja cooperări de acest gen cu Ucraina. Aceste țări sunt printre cele mai prospere democrații europene, iar investițiile în apărare sunt considerate de către politicieni și cetățenii de rând drept măsuri de siguranță, nu de risc.

Lucrul de care nu trebuie să uite Dodon și întreaga opoziție pro-rusă este faptul că Rusia produce drone și atacă alte state. Acolo trebuie să țintească toată propaganda lor. Mai mult decât atât, există numeroase exemple cum Rusia însăși fură tehnologiile ucrainene de producere a dronelor pentru a-și seta propriile linii de producere. Interceptorul rusesc de drone „Iulka” tocmai în acest mod a fost creat, prin dezasamblarea unei drone ucrainești. La fel și dronele maritime rusești. Rusia a creat grupuri specializate în drone, imitând modelul ucrainean. Războiul a fost pornit de Rusia, astfel generând cooperarea pentru apărare a tuturor celorlalte țări.