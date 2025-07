Cititorul de gardă Intimidări și disponibilizări dubioase la Primăria Chișinău 

Intimidare, abuz de serviciu, anchete trucate, disponibilizări ilegale – sunt acuzațiile aduse de Nicolae Gontea, fost șef al parcului auto al ÎM Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi (AGSV) din Chișinău. Despre toate, pe 29 mai, Gontea i-a comunicat în scris primarului general, Ivan Ceban, dar și până astăzi nu a primit vreun răspuns la sesizarea sa.

„Din ziua de 23 aprilie 2025, am fost supus unor presiuni și intimidări directe, ca să-mi dau demisia «din proprie inițiativă». În momentul în care am refuzat, au fost declanșate împotriva mea anchete de serviciu abuzive, fabricate, pentru a justifica eliberarea mea ulterioară din funcție. Totul a continuat până la 26 mai 2025, când am fost concediat fără a mi se prezenta materialele anchetei și cauzele disponibilizării. Între timp, mai mulți colegi au trecut prin aceeași «procedură». Presiunile au inclus amenințări, interogări nejustificate și chiar elemente de șantaj asupra membrilor familiilor. În aceeași perioadă, și soția mea, Rita Gontea, angajată în cadrul aceleiași subdiviziuni, a fost avertizată că ar putea fi disponibilizată”, ne scrie Nicolae Gontea, fost angajat al AGSV, tată a trei copii, unul dintre ei având serioase probleme de sănătate.

Istoria a început în prima zi de Paște

În scrisoarea sa, expediată în adresa primarului general de Chișinău și a redacției Ziarului de Gardă, Nicolae Gontea amintește că pe 20 aprilie 2025, în dimineața de Paște, printr-un apel telefonic, șeful secției securitate, pază și control a AGSV, Cazimir Trocin, i-a indicat să se deplaseze urgent la domiciliul ex-directorului interimar, Tudor Gîrbu, pentru a ridica unitatea de transport Dacia Joker, transmisă anterior acestuia în folosință prin acte oficiale. „Insistența lui Trocin Cazimir, care spunea că urgent trebuie să îi raporteze lui Vasile Banari, persoană necunoscută mie, m-a determinat să plec și să ridic, în baza unui act de primire-predare, acea unitate de transport, pe care am parcat-o în parcul auto al întreprinderii din str. Prunului, 19”, explică Gontea, precizând că peste doar două zile, a primit un mesaj de pe numărul de telefon al lui Trocin Cazimir, prin care i s-a cerut ca același automobil să ajungă la str. Pușkin, 62. „Deoarece lipsea un acord scris al administratorului în exercițiu al AGSV, până la 29 aprilie, nu am emis niciun act de primire-predare asupra acestei unități de transport, nefiind perfectată vreo foaie de parcurs pentru a legitima deplasările. La fel, nu era stabilit cine este persoana responsabilă material și de ce, până în prezent, această unitate de transport este folosită necorespunzător normelor legale”, precizează Nicolae Gontea.

Acesta amintește că la 23 aprilie 2025, Trocin Cazimir l-a invitat la o discuție, în cadrul căreia a fost anunțat despre intențiile fondatorului de a-l disponibiliza pe el, dar și pe alți angajați: Gontea Rita (soția petiționarului, n.r.), Căldare Elena, Doroș Ghenadie, toți în baza cererilor de eliberare din funcție din proprie dorință.

„Mi s-a dat și un termen, 30 aprilie, timp în care ar fi trebuit să «clarific situația și să negociez» cu primarul general, în caz contrar, urmând să fiu eliberat din funcție «pe articol», în urma unei «anchete». În ziua imediat următoare, angajați ai secției securitate, pază și control m-au interogat, insistând să afle locul parcării unei unități de transport FORD CARGO, CPO 668. Tot atunci, împreună, ne-am deplasat acolo unde mașina fusese parcată pentru reutilare. Apropo, în aceeași perioadă, în contextul unui dosar penal, CNA efectua investigații la AGSV, fiind și eu audiat. În consecință, mi s-a cerut să respect toate indicațiile ex-directorului interimar, Tudor Gîrbu, pentru a reuși monitorizarea activității acestuia fără a crea dubii. Ulterior, inspectorii CNA mi-au cerut să execut ordinele șefului superior, chiar dacă pot părea ilegale. Astfel, am executat «solicitarea ilegală» a șefului meu, transportând autoturismul FORD pentru reutilare. Anume acest episod a devenit obiectul anchetei de serviciu în baza căreia am fost demis. Chiar dacă l-am anunțat și pe Trocin despre faptul că toate acțiunile mele au fost coordonate cu CNA, nimic nu a contat pentru el”, explică Nicolae Gontea.

Când puterea are dreptate, dreptatea nu are putere

Ulterior, potrivit lui Gontea, a fost „organizată” o procedură de inventariere a unităților de transport din parcul auto al întreprinderii, „comisia fiind interesată de un singur automobil –

FORD CARGO, CPO 668, chiar dacă comunicasem din timp că în parcul auto lipsesc încă trei unități de transport. Ulterior, nu mi-a fost prezentat procesul verbal al acelei inventarieri inopinate din 25 aprilie 2025 sau alte materiale ce vizează activitatea mea.”

Gontea mai spune că în urma disponibilizării directorului interimar, Tudor Gîrbu, căruia i se subordona direct, a fost informat că este inițiată o anchetă de serviciu, fără a fi invocate motivele acesteia. „În continuare consider că este o neglijență de serviciu din partea angajaților secției pază și securitate internă, pe motiv că, fiind responsabili pe monitorizarea și paza parcului auto, intenționat nu au raportat angajatorului că lipsește unitatea de transport FORD CARGO, CPO 668 la data de 12 aprilie 2025, atunci când i-a informat”, explică Gontea, solicitând conducerii Primăriei Chișinău să se implice în stoparea abuzurilor la care sunt supuși mai mulți angajați ai AGSV din partea administratorului instituției și angajaților secției pază și securitate internă. „Unii deja s-au eliberat din «proprie inițiativă», în schimbul sistării anchetei de serviciu cu care erau amenințați”, precizează Gontea.

Solicitat de ZdG să se refere la rezultatele anchetei inopinate, desfășurate în luna aprilie la parcul auto al AGSV, Cazimir Trocin, șeful securității interne a întreprinderii, a spus că nu va răspunde la această întrebare, întrucât ancheta a fost efectuată de o comisie. „Nu e a mea decizie, este decizia unei comisii”, a spus Trocin.

ZdG l-a întrebat pe Nicolae Gontea de ce anume el a devenit ținta disponibilizărilor de la AGSV. Gontea susține că aceasta ar fi soarta tuturor celor care devin o piedică în calea intereselor meschine ale unor persoane. „Când puterea are dreptate, dreptatea putere nu are”, explică Gontea, precizând că, în condițiile în care timp de o lună edilul capitalei nu a răspuns la petiția sa, a decis să apeleze la instanța de judecată pentru a-și face dreptate.