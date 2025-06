Cititorul de gardă Acuzații: grupări tenebre, formate din avocați, procurori și judecători, deposedează cetățenii de proprietăți

Un medic din Chișinău a apelat la Ziarul de Gardă pentru a dezvălui problemele pe care le-ar avea cu justiția pe parcursul ultimilor 13 ani. Acesta ne-a prezentat zeci de petiții, hotărâri de judecată, cereri de apel și de revizuire depuse în speranța că, până la urmă, i se va face dreptate…

Vedeți istoria medicului Marcel Balagura din Chișinău, relatată chiar de el. Autorul își asumă integral declarațiile făcute.

Pe parcursul a 13 ani, împreună cu familia, sunt hărțuit, persecutat, batjocorit, intimidat, bătut și deposedat de averea personală. Printre cei implicați în terorizarea mea sunt atât persoane pe care le consideram apropiate, cât și reprezentanți ai procuraturii și ai instanțelor de judecată. Dețin numele și funcțiile celor implicați în schemele de deposedare a mea de proprietăți și chiar în atacurile fizice și amenințările cu moartea făcute în adresa mea. Am prezentat aceste argumente de zeci de ori în instituții competente, dar viața mea rămâne neschimbată, fiind supus în continuare presiunilor, chiar și după ce am fost deposedat ilegal de casă și de locuința care, parțial, aparținea fiicei mele.

În ultimii 13 ani, am înțeles cât de greu e să-ți aperi drepturile în R. Moldova, pentru că deseori există legături tenebre între escroci, persoane certate cu legea și persoane care ar trebui să facă legea. În acest răstimp, am trecut prin numeroase procese de judecată pentru a-mi apăra dreptul la proprietatea mea și a fiicei mele, dar și dreptul la viață.

Când mi-am întemeiat o familie cu fosta mea soție, studentă pe atunci, eu aveam deja o casă construită și un apartament cu două camere. S-a întâmplat că în 2012 ne-am despărțit, iar fosta soție insista să primească în proprietate imobilele ce nu-i aparțineau și nu i-au aparținut vreodată. După divorț, deseori eram amenințat cu răfuială fizică de către persoane pe care nu le cunoșteam, ulterior aflând că printre aceștia erau persoane cu antecedente penale, ghidate de membri ai familiei fostei soții. Eram amenințat că voi rămâne pe drumuri, că îmi vor lua averea, inclusiv casa construită până la căsătoria cu ea. Totodată, eram avertizat că, dacă nu voi renunța benevol la bunuri, se vor răfui crud cu mine, dându-mă pe mâinile bandiților.

La 16 octombrie 2016 era ziua de naștere a fiicei și am mers să o felicit. Atunci ea locuia împreună cu fosta soție. O persoană necunoscută mi-a deschis ușa de la intrare. În limba rusă, aceasta m-a întrebat ce vreau. I-am spus că am venit la fiica mea. Din locuință au ieșit câteva persoane în stare de ebrietate, care i-au ordonat acelui bărbat să mă alunge afară de la ușa apartamentului.

Tot atunci, trei persoane din cele prezente în locuință în acea seară m-au atacat, aplicându-mi lovituri cu picioarele și cu pumnii, cauzându-mi multiple leziuni corporale. Aceleași persoane m-au deposedat de scurtă, în buzunarele căreia aveam 3845 de euro, 400 de dolari, 1800 de lei. Abia după intervenția trecătorilor am fost lăsat în pace. Am apelat după ajutor la sectorul de poliție de pe str. Docuceaev 4 din Chișinău. La acel moment, polițistul la care m-am adresat era în stare de ebrietate. Când l-am chemat să se prezinte la fața locului, explicându-i că am fost bătut și deposedat de bunuri, a acceptat cu mare greu să intervină. Când a ajuns, polițistul le-a spus celor care m-au atacat să-mi restituie bunurile.

Ei mi-au aruncat scurta, în buzunarele căreia nu mai era niciun ban. Polițistul mi-a zis să ne clarificăm între noi și a ieșit în grabă din scara blocului, lăsându-mă acolo traumatizat cum eram după se fusesem bătut fără cruțare. O persoană necunoscută a intervenit. Așa am ajuns la Spitalul de Urgență, în secția de reanimare. Când mi-am revenit, am depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Centru, cerând ca persoanele care m-au bătut și m-au deposedat de bunuri să fie trase la răspundere conform legii. Dar, agresorii, în complicitate cu procurorii pe caz, au tergiversat efectuarea urmăririi penale. La numeroasele mele cereri, după câțiva ani, dosarul a fost trimis în judecată, suspecții fiind învinuiți doar de aplicarea leziunilor corporale, nu și de sustragerea banilor de care fusesem deposedat. Am adresat numeroase cereri Procuraturii Centru, solicitând ca făptașii să fie trași la răspundere și pentru sustragerea bunurilor, dar cererile mele au fost întotdeauna respinse. Nu mai am nicio îndoială că organele de anchetă au fost și sunt în cârdășie cu agresorii mei.

Doar astfel pot explica faptul că ordonanțele de urmărire penală erau anulate, iar Judecătoria Centru a tergiversat și pronunțarea sentinței, agresorii fiind achitați.

Condamnați la 5 ani de detenție, dar „salvați” de amnistie

Ulterior, după lungi insistențe, pe 21 februarie 2020, Curtea de Apel Chișinău i-a recunoscut vinovați pe agresorii mei și i-a condamnat la 5 ani de detenție, doar că amnistia „i-a salvat”.

În toți acești 13 ani de coșmar, cei implicați în maltratarea și deposedarea mea de bunuri au manifestat mereu un comportament agresiv față de mine, amenințându-mă cu răfuiala fizică, chiar dacă au fost amendați de mai multe ori de către poliție. Deseori am fost atacat fizic, bătut, insultat, chiar în încinta judecătoriilor, în prezența altor cetățeni, pe aceste cazuri fiind întocmite 26 de dosare contravenționale. Și-au permis orice în raport cu mine, iar atunci când insistam ca aceștia să fie pedepsiți, agresivitatea manifestată de ei se amplifica. Nu pot să uit cum mi s-a pus un pistol de tip Makarov în piept, insistându-se să-mi retrag toate cererile de prin instanțe. Nu le-am retras, ci am depus o cerere la Inspectoratul de Poliție Rîșcani, unde a fost pornit un dosar penal, eu având statut de parte vătămată.

În paralel, această grupare încerca pe orice căi să mă deposedeze de proprietăți, sub pretextul partajării averii cu fosta soție, care nu avea nicio atribuție la imobilele mele, pe care le dobândisem până la căsătoria cu ea.

Prin „cumpărarea” instanțelor, prin amenințarea avocatului meu, Tudor Barbă, prin încălcarea de către instanțe a dreptului meu la apărare, la o justiție echitabilă, prin respingerea oricăror cereri de apel, recurs sau de recuzare a instanței, ei au reușit să mă deposedeze de bani și imobile, au reușit să-mi demonstreze că nu are sens să-mi caut dreptate în R. Moldova, unde grupări tenebre, formate din avocați, procurori și judecători, deposedează cetățenii de proprietăți.

Lista persoanelor implicate în terorizarea mea, în deposedarea mea și a fiicei mele de locuință, este una complexă, din ea făcând parte avocați, judecători, polițiști, procurori. Dețin numele și probe că toți acționează în comun și că s-a ajuns aici pentru că nu am renunțat la proprietățile pe care le-am dobândit prin muncă cinstită și la care râvnesc toți cei implicați în această schemă. Toate numele și probele le-am prezentat la CNA, la Procuratura Generală, la Consiliul Superior al Magistraturii. Timp de 13 ani caut, fără succes, să-mi fac dreptate. Cât timp mai poate continua?