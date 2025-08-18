VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select

Fundaţia Constantin Mimi menţine muzica clasică în calendarul cultural al Republicii Moldova şi readuce la Castel Mimi, la început de toamnă, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera. Şi în acest an, pe scena singurului castel vinicol din ţară, vor răsuna arii celebre, interpretate de muzicieni cu renume internaţional.

60 de muzicieni ai Orchestrei Municipale „Camerata Chişinău”, sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru, vor acompania vocile incontestabile a patru solişti ai Operei Naţionale Bucureşti – Sorana Negrea, Alexandru Constantin, Georgiana Dumitru şi Bogdan Mihai – care pe 13 septembrie vor crea o seară excepţională de muzică clasică, la Castel Mimi.

Sorana Negrea – solistă a Operei Naţionale Bucureşti, laureată a numeroase concursuri de specialitate, care a susţinut concerte în ţară şi în afara României. Alexandru Constantin – bariton al Operei Naţionale Bucureşti şi Opera Naţională Română din Iaşi, invitat al Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău. Alexandru Constantin, îndrăgostit de genul muzical lied, este câştigătorul Premiului I la Concursul Internaţional de Lied „Hariclea Darclee” ediția desfăşurată la București. Un alt nume care va evolua pe scena VinOpera 2025 este şi Georgiana Dumitru, solistă a Operei Naţionale Bucureşti, cea care timp de trei ani consecutiv a obţinut bursa Fundației Regale Margareta a României, laureată a Concursului Internațional de Canto „George Enescu” de la Paris, ediția din 2018.

Printre cele mai celebre voci ale VinOperei din acest an este cea a lui Bogdan Mihai, tenor al Operei Naţionale Bucureşti şi Ateneului Român de la Bucureşti. Bogdan Mihai a cântat pe scene lirice din oraşe mari precum: Stuttgart, Berlin, Paris, Montréal, Dubai, Milano, Barcelona, Salzburg, Geneva, Zurich, Amsterdam, Tokyo şi Sankt Petersburg, iar de 10 ani consecutiv are onoarea să fie invitat la Stuttgart Staatsoper. A cântat un rol până în prezent de peste 250 ori pentru publicul român și internațional, și anume cel al Contelui Almaviva din Opera Il Barbiere di Siviglia de Rossini. Cu acest rol, Bogdan Mihai a fost declarat primul român care a făcut o premieră absolută la Teatrul Bolșoi de la Moscova interpretând aria finală. Tenorul a împărțit aceeaşi scenă cu celebra Lara Fabian, în cadrul Festivalului Internațional „Elena Teodorini” de la Craiova, interpretând în duet splendida piesă „Caruso”.

Cei patru solişti ai Operei Române Bucureşti vor interpreta arii celebre sub bagheta dirijorului şi compozitorului Cristian Spătaru, care a studiat Compoziţia, Dirijatul orchestral şi coral la Viena, iar actualmente este Director Artistic al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”. Are în palmaresul său realizări notabile, printre care obţinerea Premiului al II-lea în cadrul Premio Guido Cantelli în anul 2022 şi obţinerea titlului de „Cel Mai Bun Dirijor Român” la două ediţii ale Concursului Internaţional de Dirijat „Jeunesses Musicales” în anii 2019 și 2021. În calitate de compozitor, Cristian Spătaru a creat aproape 100 de lucrări care au fost interpretate în numeroase locații prestigioase din Viena.

Cu aceste nume sonore ale Operei Române, Festivalul Internaţional VinOpera ediţia 2025 va crea o punte culturală pentru melomanii şi pasionaţii de vinuri de pe ambele maluri ale Prutului. Pe 13 septembrie, Fundaţia Constantin Mimi vă aşteaptă la o seară de excepţie în care muzica clasică va răsuna sub cerul liber de la Castel Mimi, una dintre capodoperele arhitecturale ale Republicii Moldova, incluse în top 15 cele mai frumoase vinării din lume.

Prin acest eveniment, Fundația Constantin Mimi pune în valoare nu doar patrimoniul cultural al Republicii Moldova din mediul rural, ci și devine o platformă de coeziune socială, atrăgând turiști care contribuie direct la dezvoltarea economică și culturală a regiunii.

Şi în acest an, Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera continuă angajamentul faţă de sustenabilitate şi grijă pentru mediu. Pentru a doua ediţie consecutiv, evenimentul va fi organizat în totalitate cu cu energie regenerabilă, produsă de parcul fotovoltaic al Castel Mimi. Astfel, tot necesarul de energie pentru concert, scenă, dar şi iluminat va fi asigurat de soare.

Ca de fiecare dată, organizăm o cursă specială şi recomandăm publicului să dea prioritate trenului ca mijloc de transport mai ecologic, lăsând pentru o seară maşinile în parcare, pentru a putea savura o seară de muzică şi vin de excepţie. O altă realizare care contribuie la protejarea mediului este faptul că am exclus în totalitate plasticul de la evenimentele noastre, iar fiecare participant adult primeşte la intrare câte un pahar pentru vin din sticlă.

Urmăriţi site-urile şi reţelele sociale ale Fundaţiei Constantin Mimi şi Castel Mimi, pentru a afla detalii despre acces şi bilete. Ne vedem la VinOpera – unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale toamnei din Republica Moldova.

Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOpera, ediția a VIII-a, este organizat de către Fundația Constantin Mimi, finanțat de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român la Chișinău „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Mastercard, Orange și Castel Mimi.

Biletele pot fi achiziționate online pe iTicket.md.

Imagini de la edițiile precedente ale Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera: