A fost inaugurat cel mai mare magazin Linella din țară

Moldretail Group SRL continuă să-și extindă rețeaua, iar pe 22 februarie a inaugurat un nou magazin în format SUPER Linella. Situat pe str. Maria Dragan 11 A, or. Chișinău, magazinul are o suprafață totală de 1632 mp, dintre care 1178 mp sunt destinați spațiului comercial. Are un program zilnic de lucru, în intervalul 08:00 – 23:00.

Varietate de produse în noul magazin

Noul magazin oferă peste 11 mii de poziții pentru toate gusturile, dispune de o zonă extinsă pentru fructe și legume, o vitrină de servire asistată cu o lungime de peste 30 metri, zona pentru produse fresh, băcănie, dulciuri, produse congelate, băuturi, dar și produse non-food.

La inaugurarea magazinului s-a investit dedicare și entuziasm pentru a asigura clienților accesul la o diversitate extinsă de produse proaspete și delicioase, care să satisfacă toate preferințele, iar zona gastro a fost aprovizionată cu peste 250 de poziții de preparate gustoase: plăcinte, mâncare gata preparată, pui grill, pizza, produse TO GO, dulciuri, etc. Cu ocazia deschiderii, timp de o săptămână, în magazin se găsesc reduceri suplimentare la o serie de articole alimentare, dar și nealimentare.

Pentru a asigura rapid fluxul de clienți, magazinul a fost dotat cu 9 case de marcat, dintre care 4 case sunt de tip self-service. Parcarea are o capacitate totală de 50 de locuri, există o zonă de parcare cu acces la stația de încărcare pentru mașinile electrice, dar și o zonă de parcare pentru biciclete.

Mai aproape de de consumatori

Deschiderea unui magazin nou în zonă are un impact semnificativ asupra comunității, iar generarea a 30 de locuri de muncă reprezintă un beneficiu pentru angajați, care au posibilitatea să lucreze alături de familiile lor. Prin oferirea acestor oportunități de angajare, magazinul nu doar contribuie la creșterea economică locală, dar și la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunității.

Linella este o rețea sută la sută națională, cu cea mai mare extindere geografică la nivel național. Înregistrează 165 de magazine, are o echipă de peste 5000 de angajați și de 22 de ani promovează comerțul modern în Republica Moldova.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.