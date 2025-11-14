Shift Happens, pe 28 noiembrie la Digital Park: lideri din România și R. Moldova pe aceeași scenă

Black Friday: –50% la bilete doar pe 14 noiembrie (00:00–23:59, ora Chișinău)

Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park, are loc Shift Happens, o conferință dedicată liderilor și profesioniștilor din business care vor soluții aplicabile, networking de calitate și perspective actuale despre noile tehnologii.

Ofertă Black Friday (24 de ore)

Pe 14 noiembrie, între 00:00 și 23:59 (EET), toate biletele au reducere de –50%, adică 490 MDL în loc ded 980 MDL.

Promoția este valabilă exclusiv online, în limita stocului disponibil, și nu se cumulează cu alte oferte. Biletele achiziționate rămân valabile pentru data de 28 noiembrie.

Despre conferință:

Organizatorii promit o zi axată pe idei aplicabile în companii, întâlniri relevante și exemple concrete despre cum pot fi folosite responsabil tehnologiile emergente.

Temele ediției:

Leadership adaptiv și inovație în business;

Comunicare strategică și sustenabilitate;

Inteligența artificială în viața de zi cu zi și în activitatea profesională;

Bune practici de analiză de business din România, cu exemple utile pentru antreprenorii și profesioniștii din R. Moldova.

Speakeri confirmați

George Buhnici — jurnalist și creator de conținut tech, fondator Cavaleria.ro, gazda #IGDLCC;

Cristian Onețiu — antreprenor, autor, business mentor;

Cristian China-Birta (Chinezu) — consultant comunicare & marketing digital, cofondator Kooperativa 2.0;

Mircea Țîra — director Kooperativa Moldova;

Olga Manciu — trainer & coach, dezvoltare personală, comunicare, branding personal;

Tatiana Insurățelu — gazda „Titania Podcast”;

Natalia Efros — fondatoare PAROLE, comunicare strategică și reputație;

Igor Vlas — regizor, fondator Vlas Film;

Vadim Mămăligă — fondator & CEO Milion Club.

Bilete & informații

Biletele pot fi procurate online. Black Friday: –50% doar pe 14 noiembrie 2025 (00:00–23:59, ora Chișinău), pe iTicket.

Evenimentul este susținut de Partenerii: MITP, MIA, ZBOR.MD, BM GROUP, CARDNETO, SELIK, ALCALIA, SOIREE, QGroup, Casa Rinaldi, Cricova, Consult Direct Plus.