Moldtelecom a lansat rețeaua 5G MAX în Republica Moldova. Ce înseamnă noua etapă de conectivitate digitală

Moldtelecom a lansat oficial rețeaua 5G MAX în Republica Moldova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea infrastructurii digitale naționale și extinderea accesului la servicii moderne de comunicații.

În ultimii ani, consumul de internet a crescut constant, pe fondul utilizării mai intense a platformelor video, aplicațiilor digitale, muncii la distanță și serviciilor online. În acest context, dezvoltarea noilor rețele de comunicații devine esențială pentru susținerea cererii tot mai mari de trafic de date.

Tehnologia 5G MAX este noua generație de internet mobil, oferind viteze mai mari de transfer, latență redusă și capacitatea de a conecta simultan mai multe dispozitive. La nivel practic, aceasta susține apeluri video mai stabile, transfer rapid de fișiere, streaming la calitate înaltă și funcționarea soluțiilor smart home sau IoT.

Rețeaua 5G MAX Moldtelecom este construită pe infrastructură modernizată, cu extinderea capacității și utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe. Investițiile realizate au rolul de a îmbunătăți stabilitatea serviciilor și de a pregăti rețeaua pentru cerințele viitorului digital.

În prima etapă, serviciile 5G MAX sunt disponibile în mai multe localități din țară, inclusiv în Chișinău, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Anenii Noi, Cahul, Călărași, Cimișlia, Criuleni, Căușeni, Cantemir, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Comrat, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rîșcani, Rezina, Șoldănești, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești, Taraclia, Ungheni, Vulcănești, Ceadîr-Lunga. Extinderea acoperirii va continua la nivel național.

Serviciile 5G MAX Moldtelecom sunt concepute atât pentru utilizatorii individuali, cât și pentru companiile care au nevoie de soluții performante de conectivitate. Tehnologia răspunde nevoilor tinerilor activi digital, profesioniștilor care lucrează remote, familiilor cu mai multe dispozitive conectate simultan și mediului de afaceri.

În cadrul lansării, utilizatorii pot conecta noile pachete 5G MAX care includ internet nelimitat și viteze maxime, cu 50% reducere la abonament, începând de la 85 de lei. Totodată, compania propune și oferte convergente, ce reunesc într-un singur pachet serviciile de internet, televiziune și mobil, completate de promoții atractive pentru dispozitive – iPhone cu reducere de până la 50% sau Smartphone 5G disponibil la doar 1 leu, în condiții avantajoase de abonament.

Prin lansarea 5G MAX, Moldtelecom contribuie la accelerarea digitalizării, susținerea mediului economic și modernizarea serviciilor utilizate zilnic de populație.

Rețeaua 5G MAX Moldtelecom este proiectată pentru a oferi stabilitate și fiabilitate, inclusiv în condiții dificile de utilizare, datorită infrastructurii moderne, redundanței și monitorizării continue a rețelei.

„Lansarea 5G MAX reprezintă un moment strategic pentru Moldtelecom și pentru dezvoltarea digitală a Republicii Moldova. Ne dorim să oferim clienților nu doar viteze mai mari, ci o experiență completă — rapidă, stabilă și de încredere”, a declarat Directorul General Interimar Moldtelecom.

Pentru utilizarea serviciilor 5G MAX este necesar un dispozitiv compatibil, precum un smartphone, tabletă sau laptop care suportă această tehnologie.

Tehnologia 5G MAX respectă standardele internaționale de siguranță și este utilizată pe scară largă în numeroase state.

Serviciile 5G MAX pot fi conectate în magazinele Moldtelecom sau online, pe pagina oficială a companiei.

