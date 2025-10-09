Linella lansează o nouă campanie aniversară – o poveste despre oameni, momente și emoții

În această toamnă, Linella marchează o dublă aniversare – 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani de prezență în viața oamenilor din Republica Moldova. Cu acest prilej, a fost lansată campania „200 motive să treci pe la Linella”, o inițiativă menită să celebreze apropierea față de clienți, implicarea angajaților și sprijinul comunităților care au făcut posibilă această poveste de succes.

Universul Linella – mai mult decât magazine

Spotul de campanie surprinde, printr-o succesiune caldă și autentică de imagini, viața de zi cu zi a oamenilor care trec pragul Linella. Fiecare cadru redă emoția simplă a obiceiurilor cotidiene – pașii grăbiți printre rafturi, zâmbetele sincere, privirile recunoscătoare și micile momente care dau sens unei zile obișnuite. În fiecare zi, printre rafturi, zâmbete și pași grăbiți, se țese o poveste – povestea universului Linella.

Noua campanie nu vorbește despre magazine, ci despre oamenii din universul Linella. – despre cumpărătorii care vin cu gândul la familie, despre angajații care îi întâmpină cu grijă și căldură, despre producătorii care, cu pasiune și responsabilitate, aduc zi de zi produse proaspete pe mesele moldovenilor.

Este o campanie care vorbește despre apropiere, încredere și recunoștință, despre modul în care Linella a devenit, de-a lungul timpului, mai mult decât un loc de cumpărături – o parte din viața oamenilor.

„Această campanie este despre clienții noștri, despre poveștile lor și despre bucuria de a fi aproape unii de alții.

Astăzi, celebrăm fiecare clipă petrecută împreună cu clienții noștri. Fiecare vizită, fiecare zâmbet și fiecare poveste contează. Pentru ei creștem, pentru ei ne reinventăm și, tot pentru ei, am pregătit această sărbătoare – o campanie aniversară specială, în care fiecare cumpărătură devine o șansă de a câștiga premii extraordinare.

Astfel, prin campania „200 motive să treci pe la Linella”, am pregătit 20.222 de premii, de la vouchere de cumpărături, la smartphone-uri iPhone 17 și automobile Ford Kuga, pentru a mulțumi tuturor clienților fideli care ne-au fost alături în această călătorie.

Această campanie este un gest de recunoștință și o invitație de a continua să scriem împreună povestea Linella”, a declarat Mihaela Dragan, Director de Marketing Moldretail Group S.R.L.

200 motive să câștigi

Odată cu lansarea campaniei „200 motive să treci pe la Linella”, compania anunță o surpriză specială pentru clienți: fiecare cumpărătură poate aduce premii valoroase.

În perioada 09 octombrie – 17 decembrie 2025, Linella îți oferă șansa să câștigi unul dintre cele 20.222 de premii, ca un gest de recunoștință pentru fidelitatea clienților.

Cum participi?

Cu aplicația Linella, totul devine simplu — urmează doar câțiva pași simpli:

Achiziționează produse de minimum 250 de lei într-un singur bon fiscal. Asigură-te că bonul include cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea în aplicația Linella. Scanează codul de bare din aplicația Linella la casa de marcat.

Participând la campania aniversară, orice client Linellare are ocazia să câștige premii spectaculoase:

20.200 vouchere de cumpărături

20 smartphone-uri iPhone 17

2 automobile Ford Kuga

Norocul se dublează cu Mastercard

Linella vine cu un bonus special: participanții care îndeplinesc toate condițiile campaniei și aleg să plătească cu un card Mastercard emis de orice bancă din Republica Moldova, intră automat în cursa suplimentară pentru încă 2 automobile Ford Kuga.

Campania „200 motive să treci pe la Linella” se desfășoară în întreaga rețea de supermarketuri Linella. Cardul digital Linella poate fi utilizat atât la casele de marcat, cât și la cele cu autoservire, pentru ca experiența consumatorului să fie cât mai rapidă și plăcută.

Regulamentul campaniei poate fi consultat aici

Dacă încă nu ai aplicația Linella instalată pe telefon, descarcă-o acum și intră în cursa pentru premii.

Linella – un partener al comunității

Linella este o rețea sută la sută națională, cu cea mai mare acoperire pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De-a lungul anilor, compania s-a afirmat nu doar ca lider de piață, ci și ca un actor implicat activ în dezvoltarea economiei și societății.

Prin susținerea producătorilor autohtoni, Linella contribuie la crearea unei economii sustenabile, oferind consumatorilor produse proaspete și de calitate. În paralel, compania se implică în proiecte sociale dezvoltate împreună cu societatea civilă, având ca scop dezvoltarea unui viitor mai bun pentru comunitățile din întreaga țară.

Investițiile constante în tehnologii performante permit companiei să îmbunătățească permanent experiența de cumpărături. Compania se concentrează pe patru piloni principali: calitate, diversitate, servicii de top și prețuri avantajoase, oferind astfel clienților o experiență completă și plăcută la cumpărături.

Fiecare magazin Linella este mai mult decât un spațiu de comerț – este un loc de întâlnire între oameni, valori și povești care construiesc comunitatea de mâine.