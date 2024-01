Inițiativa She’s Next Empowered by Visa în parteneriat cu maib: momentul culminant de premiere

Inițiativa She’s Next Empowered by Visa în parteneriat cu maib și-a marcat încheierea printr-un eveniment inedit organizat recent, în parteneriat cu maib – cea mai mare bancă din Moldova, și Visa – lider global în plățile digitale.

În cadrul evenimentului, cele 26 de participante care au ajuns în etapa finală și-au prezentat ideile de afaceri, iar trei dintre acestea au beneficiat de premii deosebite din partea organizatorilor, inclusiv din partea maib.

Inițiativa She’s Next Empowered by Visa în parteneriat cu maib a fost implementată în colaborare cu XY Partners și EFSE, având drept obiectiv susținerea femeilor antreprenoare prin intermediul programului de mentoring și educație „XY Women Accelerator II” și a programului de educație online, accesibil pe platforma comunității digitale „She’s Next”.

Inițiativele au fost concepute pentru a oferi antreprenoarelor acces la programe de educație și mentorat, descoperind noi oportunități cu ajutorul networkingului. Pentru a încuraja participantele în toate etapele mentoratului, organizatorii au oferit premii pentru cele mai promițătoare proiecte de afaceri.

Maib și-a exprimat susținerea pentru cele trei antreprenoare învingătoare: Marcela Mastac, fondatoarea Guga Gaga poziționată pe locul I, Olesea Nistor, Wild Mind English – locul II și Ecaterina Nikiforova, Kaia, locul III, oferindu-le câte un premiu, care constă în reducerea ratei dobânzii la orice produs de creditare în MDL/EUR/USD de până la 1 milion de lei sau echivalentul acestuia în valută, pentru o perioadă de 3 ani. Prin sprijinirea acestei inițiative, maib și-a propus să ofere inspirație, motivație și suport suplimentar pentru participantele care au demonstrat excelență și inovație în proiectele lor antreprenoriale.

Svitlana Chyrva, Vicepreședinte Visa și Country Manager pentru Ucraina și Moldova:

„Visa susține dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii din întreaga lume. Suntem nespus de bucuroși că inițiativa She’s Next Empowered by Visa a ajuns în acest an și în Moldova și împreună cu partenerii de implementare, am contribuit la împuternicirea femeilor să-și construiască și să-și dezvolte propriile afaceri. Ne dorim și mai multe programe de dezvoltare a antreprenoriatului feminin în Moldova”.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

Andrii Glevatskyi, Vicepreședinte maib, responsabil de diviziunea Business Banking:

„Sunt ferm convins de faptul că prezența unui număr atât de mare de femei antreprenoare la această etapă confirmă atât realizările pe care ați reușit să le atingeți, cât și potențialul pe care îl puteți valorific în continuare. Maib își exprimă suportul pentru inițiativele și ideile inovative prezentate în cadrul inițiativei și își propune să continue să creeze soluții adaptate stilului de viață al femeilor de afaceri, pentru a sprijini creșterea la nivelul următor. Țin să mulțumesc Visa pentru implementarea în Moldova a acestei inițiative de succes la nivel global, partenerilor – XY Partners și EFSE – și femeilor antreprenoare care aleg să creeze și dezvolte afaceri în Republica Moldova”.

Despre inițiativa She’s Next Empowered by Visa în Moldova

She’s Next Empowered by Visa în Moldova este o inițiativă globală care își propune să sprijine femeile antreprenoare din întreaga lume. Visa le oferă acestora instrumentele și resursele necesare pentru a-și construi, susține și avansa afacerile, recunoscând importanța crucială a micilor afaceri în economiile locale.

În 2023, această inițiativă a fost lansată în Moldova, în colaborare cu UN Women, USAID și Agora, și cu sprijinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. O componentă esențială a programului este crearea platformei digitale „She’s Next”, destinată antreprenoarelor, unde acestea pot interacționa, pot avea acces la webinare și pot beneficia de mentorat și de oportunități de networking.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, cu o cotă de piață de 33.8% din depozite și 38.2% din creditele întregului sistem bancar la sfârșitul trimestrului III, 2023. Maib este un creditor disciplinat, cu un NPL de 3.1% și bine capitalizată, cu un CAR de 23% la situația din 30 septembrie 2023. Banca are o importanță sistemică și deservește aproape o treime din populația țării și este unul dintre cei mai mari angajatori privați din Moldova, cu peste 2400 de angajați. Din 2018, cel mai mare acționar al maib este un consorțiu, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup lider de gestionare a activelor din țările baltice și Horizon Capital, un fond privat de investiții axat pe piețele emergente.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.