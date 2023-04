FOTO Circa 5,2 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”

An de an, în ajunul sărbătorilor de Paște, Misiunea Socială „Diaconia” desfășoară colecta de produse – „Masa Bucuriei”, încurajând cetățenii să contribuie la asigurarea prânzurilor calde pentru persoanele nevoiașe din țară. Pentru al 4-lea an la rând, Kaufland Moldova s-a alăturat campaniei, organizată în acest an pe 8 aprilie.

Grație implicării a mii de clienți Kaufland din Chișinău, Bălți, Ungheni, Orhei și Comrat, au fost colectate peste 5200 kg de produse alimentare.

„Mii de clienți au demonstrat și în acest an că donația nu este din surplusul abundenței, ci din dorința de a împărți puținul pe care îl avem. Deși am avut cu toții un an plin de provocări, calitatea de a dărui nu a lăsat pe nimeni să treacă nepăsători pe lângă îndemnul de a fi buni cu cei pe care nu-i cunosc. Astfel, am reușit să ajungem în pragul sărbătorilor de Paște bucuroși că am ajutat și mai mulți oameni să se bucure de mâncare pe masă, în fiecare zi”, a menționat Igor Belei, Directorul Executiv Diaconia.

Resursele colectate în cadrul campaniei se vor transforma în prânzuri calde, distribuite de către Cantina Socială a Diaconiei pe parcursul întregului an, persoanelor vârstnice și familiilor social-vulnerabile din toată țara.

„Ne bucurăm să observăm că tot mai mulți clienți împărtășesc valorile noastre și dau dovadă de responsabilitate și implicare. Datorită lor am reușit și în acest an să aducem un Paște mai luminos familiilor nevoiașe din țară. În acest sens, continuăm parteneriatul de lungă durată cu Diaconia și Banca de Alimente, cu scopul de a cultiva solidaritatea în rândul clienților și de a spori acțiunile de susținere a celor care au nevoie de sprijinul nostru mai mult ca niciodată”, menționează Cristina Aramă, PR Manager Kaufland Moldova.

Campania „Masa Bucuriei” este la a 14-a ediție și se desfășoară tradițional în preajma sărbătorilor Pascale, fiind cel mai mare proiect național de solidaritate în sprijinul persoanelor social-vulnerabile.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.