De Ziua Mondială a Mediului, ne reamintim că un viitor durabil se construiește prin responsabilitate comună

Astăzi, 5 iunie, marcăm Ziua Mondială a Mediului, o ocazie de a reflecta asupra responsabilității pe care o avem față de lumea în care trăim și față de generațiile viitoare. În Republica Moldova, această zi este dedicată și profesioniștilor din domeniul protecției mediului – oamenilor care, prin muncă, expertiză și implicare, contribuie la dezvoltarea unor soluții durabile pentru gestionarea deșeurilor și valorificarea responsabilă a resurselor.

Moldcontrol se alătură acestui efort comun, promovând activ dezvoltarea sistemelor de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP), un pilon important al economiei circulare și al unui viitor mai curat pentru Republica Moldova.

În pezent, Asociația Patronală Moldcontrol este una dintre cele mai extinse organizații din domeniul Responsabilității Extinse a Producătorului din Republica Moldova, reunind peste 6.000 de membri și implementând sisteme REP pentru principalele fluxuri de deșeuri.

Prin rețeaua sa de peste 500 de puncte de colectare și prin parteneriatele dezvoltate la nivel național, organizația contribuie la transformarea deșeurilor în resurse valoroase, susținând tranziția către o economie circulară și un viitor mai curat pentru Republica Moldova.

Ceea ce aruncăm azi, devine resursa de mâine

În ultimii ani, economia circulară a devenit una dintre direcțiile-cheie ale politicilor de mediu. Acest model propune trecerea de la logica „producem, consumăm, aruncăm” la o abordare bazată pe reutilizare, reciclare și valorificare, prin care deșeurile de astăzi pot deveni resursele de mâine.

Potrivit lui Mihail Grecu, Director General al Moldcontrol și MoldRec Group, una dintre cele mai mari provocări rămâne schimbarea dezvoltării economiei circulare şi a sistemelor REP în Republica Moldova, dar și a modului în care societatea priveşte acest aspect.

„De Ziua Mediului trebuie să ne amintim că protecția mediului începe cu modul în care folosim resursele. Economia circulară ne oferă posibilitatea de a transforma ceea ce considerăm astăzi deşeu într-o resursă valoroasă pentru viitor. Cu cât păstrăm materialele mai mult timp în circuitul economic, cu atât reducem presiunea asupra mediului şi contribuim la dezvoltarea durabilă a ţării”.

Cine se ocupă de deșeuri după ce le aruncăm?

O componentă esenţială a acestei transformări este Responsabilitatea Extinsă a Producătorului. Un mecanism care permite organizarea şi finanţarea gestionării deşeurilor generate de produsele şi ambalajele introduse pe piaţă.

Potrivit Silviei Nicolaescu, Director Executiv al Moldcontrol și expert în domeniul REP, dezvoltarea unor sisteme funcționale de colectare și tratare a deșeurilor reprezintă una dintre cele mai importante investiții în calitatea vieții, protecția mediului și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Dincolo de infrastructură, procese și reglementări, succesul acestor sisteme se datorează oamenilor care le dezvoltă și le implementează zi de zi, contribuind prin munca lor la un mediu mai curat și un viitor mai durabil.

„Ziua profesională a lucrătorului din domeniul protecției mediului este despre oamenii a căror muncă nu este întotdeauna vizibilă, dar ale căror rezultate se regăsesc în fiecare comunitate mai curată, în fiecare resursă valorificată și în fiecare pas făcut către un viitor durabil. Sunt profesioniștii care contribuie, adesea din culise, la schimbări ale căror efecte le resimțim cu toții.

Cu prilejul acestei zile, adresez sincere felicitări tuturor colegilor din domeniul protecției mediului și le mulțumesc pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea cu care contribuie, zi de zi, la protejarea mediului și la construirea unui viitor mai bun pentru Republica Moldova.”

Fiecare gest contează! Responsabilitatea începe acasă

Deși sistemele REP oferă cadrul necesar pentru gestionarea eficientă a deșeurilor, succesul lor depinde în egală măsură de implicarea fiecăruia dintre noi. Colectarea separată a deșeurilor, consumul responsabil și reducerea risipei sunt gesturi simple care, repetate zilnic, contribuie la construirea unei economii circulare funcționale.

Potrivit lui Dumitru Sobolev, manager în cadrul Moldcontrol, protecția mediului începe cu alegerile pe care le facem în fiecare zi.

„Protecția mediului nu este o acţiune care are loc o singură dată pe an şi nici responsabilitatea exclusivă a specialiştilor. Ea începe în fiecare gospodărie, prin decizii simple, dar importante: reducerea risipei, colectarea separată a deşeurilor şi utilizarea responsabilă a resurselor. Fiecare gest contează atunci când vorbim despre viitorul mediului în care trăim”.

Educație ecologică și parteneriate pentru un viitor verde

Pe lângă activitățile operaționale, Asociația Patronală Moldcontrol desfășoară constant campanii de informare și educație ecologică dedicate colectării separate, reciclării și utilizării responsabile a resurselor. Un rol important în aceste demersuri îl are Școala „Azaleya”, inițiativă educațională prin care sunt promovate responsabilitatea față de mediu, comportamentele sustenabile și principiile economiei circulare în rândul copiilor, tinerilor și comunităților locale.

În spatele fiecărui rezultat se află colaborarea dintre producători, autorități, reciclatori, organizații colective și cetățeni, care contribuie împreună la dezvoltarea unor soluții durabile pentru gestionarea deșeurilor și valorificarea resurselor.

De Ziua Mondială a Mediului, ne exprimăm aprecierea față de toți cei care contribuie la protejarea mediului și la construirea unui viitor mai bun – profesioniști, parteneri, autorități, producători și cetățeni. Schimbările durabile se construiesc împreună, prin responsabilitate, implicare și colaborare.

Pentru Moldcontrol, acest angajament se regăsește într-un principiu simplu: Responsabilitate comună. Viitor durabil.