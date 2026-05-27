Asociația Patronală „Moldcontrol” a lansat Campania Națională de Colectare a Deșeurilor și invită primăriile să se alăture inițiativei

Tot mai multe localități din Republica Moldova aleg să transforme reciclarea într-o responsabilitate comună. În contextul Zilei Mondiale a Mediului, Asociația Patronală „Moldcontrol” a lansat Campania Națională de Colectare a Deșeurilor, desfășurată în perioada 15 mai – 15 iunie 2026, și invită autoritățile publice locale din întreaga țară să se alăture inițiativei.

Campania are scopul de a facilita accesul comunităților la servicii de colectare și reciclare pentru diferite fluxuri de deșeuri, contribuind astfel la menținerea localităților mai curate și la protejarea mediului.

În cadrul campaniei sunt colectate deșeuri care necesită gestionare responsabilă, precum echipamente electrice și electronice uzate, baterii și acumulatori, anvelope uzate, precum și alte tipuri de materiale reciclabile identificate ca relevante la nivel local.

Echipa mobilă Moldcontrol se deplasează în localitățile participante pentru organizarea colectării, în zilele stabilite de comun acord cu administrațiile publice locale.

„Această campanie este despre responsabilitate, implicare și acțiuni concrete pentru comunități mai curate. Ne dorim ca autoritățile locale și cetățenii să aibă acces la soluții clare și sigure pentru colectarea separată a deșeurilor, iar echipa Moldcontrol asigură suportul logistic necesar – de la organizarea colectării în localități până la transportul și tratarea acestora prin operatori autorizați. Doar prin colaborare putem construi un sistem de gestionare a deșeurilor mai responsabil și un mediu mai curat pentru generațiile viitoare”, a declarat Mihail Grecu, Director General Moldcontrol și Moldrec Group.

Campania include și activități de informare și educație ecologică desfășurate împreună cu Școala „Azaleya”, partener educațional Moldcontrol, pentru promovarea colectării separate și a comportamentelor responsabile față de mediu în rândul copiilor și comunităților locale.

Autoritățile publice locale interesate să participe la campanie sunt încurajate să contacteze echipa Moldcontrol pentru includerea în calendarul național de colectare, la numărul de telefon 068722272.

„Ca primar, cred că o localitate curată începe cu pași simpli: puncte de colectare accesibile și reguli clare pentru cetățeni. Atunci când oamenii știu unde și cum să predea corect deșeurile, procesul devine mai simplu, iar comunitatea – mai sănătoasă. Implicarea cetățenilor face diferența: prin responsabilitate și participare, localitatea devine mai îngrijită, iar viitorul nostru mai sigur și mai verde”, a declarat Eduard Sturza, primarul satului Geamăna, raionul Anenii Noi.

Și administrația orașului Vadul lui Vodă susține campania:

„Prin astfel de inițiative se creează condiții mai bune pentru cetățeni și se reduce semnificativ impactul asupra mediului. Este un exemplu care poate fi urmat și de alte comunități și demonstrează că schimbarea este posibilă atunci când există implicare și responsabilitate. Totodată, colectarea separată ajută populația să înțeleagă că deșeurile nu trebuie să ajungă în natură, ci pot fi reintegrate în circuitul economic”, a menționat primarul Iuri Onofriiciuc.

Prin această inițiativă, A.P. „Moldcontrol” își propune să contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale de colectare responsabilă și la consolidarea unei culturi ecologice în Republica Moldova.