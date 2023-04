Ce direcție de investiții a arătat cele mai bune rezultate în 2022? Interviu cu Vytautas Plunksnis, șeful Private Equity, membru al INVL Asset Management

Invalda INVL reprezintă un grup lituanian de gestionare a investițiilor fondat în 1991. Invalda INVL este un adevărat pionier în domeniul managementului de capital în Țările Baltice. Companiile grupului au peste 300.000 de clienți și administrează active de 1,9 miliarde de euro în diferite clase. Am vorbit cu Vytautas Plunksnis, șeful Private Equity, membru al INVL Asset Management și președinte al consiliului de administrație maib, despre cum să gestionăm cu succes investițiile în diferite domenii, despre strategiile pe care compania le folosește pentru a obține rezultate bune și performanța financiară a companiei în ultima perioadă.

Cum a crescut profitabilitatea grupului Invalda în 2022 față de anii precedenți?

Anul trecut, grupul Invalda a câștigat 16,7 milioane de euro. Comparativ cu 2021, acest rezultat este mai rău. Dar rezultatul nostru depinde în primul rând de activitățile de investiții, iar anul trecut, să spunem așa, a fost foarte dificil. Asta se datorează, în primul rând, faptului că a început războiul din Ucraina. Acest lucru a avut la început un impact foarte grav asupra prețurilor din industria energetică. În parte, în regiunea noastră, toate activele financiare au devenit puțin mai ieftine. Un alt indicator important este, desigur, suma totală de bani pe care îi gestionăm pentru clienții noștri. Această sumă, în ciuda faptului că anul a fost dificil și volatil, a crescut cu 18,3% și a ajuns la 1,9 miliarde de euro. Acest lucru arată că clienții noștri au încredere în noi. Numărul clienților noștri a crescut și el cu 16,6%. Este vorba de aproape 304.000 de clienți. Cred că acest rezultat ar trebui evaluat pozitiv. Când lucrezi cu investiții, nu e vorba de un sprint, ci mai degrabă de un maraton. Nu putem spune că un an înseamnă chiar nimic, dar în afacerea noastră trebuie să evaluăm perspectivele pe termen lung pentru a vorbi despre succesul financiar.

Povestiți-ne despre factorii care au contribuit la succesul financiar Invalda.

Avem două tipuri de afaceri. Una este gestionarea banilor pentru investitorii de retail care fac economii pe termen lung, cum ar fi fondurile de pensii. În acest tip de afacere, atragem clienți prin munca noastră, iar rezultatele muncii noastre au un palmares bun în fiecare an. Un alt tip de afacere este investiția a sume mari de bani, ceea ce înseamnă că numărul de clienți este mai mic. Pentru a obține succesul, elementul principal îl reprezintă rezultatele investițiilor din bilanțul nostru. Anul trecut a fost mult mai greu să câștigi bani, iar acest lucru nu se aplică doar afacerii noastre, ci și piețelor globale, care au încheiat anul cu pierderi. Cu siguranță putem spune că 2022 nu a fost un an bun pentru piețele financiare.

La ce concluzii ați ajuns după rapoartele financiare din 2022?

Compania noastră este stabilă. Capitalul nostru au crescut cu 14%, la 131 de milioane de euro. Munca pe care o facem, gestionând banii altora, continuă. Anul trecut am intrat în domeniul asigurărilor, am cumpărat afacerea companiei finlandeze Mandatum Life din cele trei țări baltice. Am semnat și o înțelegere, care nu s-a încheiat încă, prin care ne combinăm afacerile de retail cu băncile în care avem o participație, iar după această tranzacție, pachetul ar trebui să crească. Anul a fost activ în toate direcțiile. Și în ciuda faptului că era mai puțin optimism pe piețe, pot spune că noi am cumpărat mai mult decât am vândut.

Putem concluziona că, din cauza creșterii prețului resurselor energetice în 2022, mulți investitori au început să privească îndeaproape industria energiei alternative și să investească în acest domeniu ca în unul promițător pentru viitor?

Ei bine, și da și nu. Toate investițiile în această industrie sunt foarte lente, pentru că aprobarea proiectelor și conectarea la rețele în toate țările nu durează luni, ci ani de zile. Așa că vom vedea rezultatele acestor investiții în aproximativ cinci ani. Am impresia că cei care au dezvoltat anterior aceste proiecte au câștigat mai mult, iar în momentul în care toate prețurile au crescut, situația lor s-a îmbunătățit simțitor.

Cum își gestionează Invalda investițiile pentru a obține rezultate atât de bune?

Cel mai important factor este echipa care gestionează acești bani. Și încercăm să avem cei mai buni oameni din fiecare segment, oameni care înțeleg industria și știu totul despre ea. Ei sunt la curent cu tot ce are legătură cu această parte a investiției. Cred că, pe termen lung, câștigă cei care au cea mai bună echipă.

Ce strategii și tactici a folosit grupul Invalda în ultimii 5 ani pentru obținerea acestor rezultate?

Pentru a avea succes în afaceri este necesar nu doar să ai o echipă bună, ci și să te poți adapta la un mediu mereu în schimbare. Este imposibil să eviți factorii externi. Lucrezi într-un anumit mediu, iar dacă prețurile scad în toată lumea, atunci vor scădea și la tine. Piața este în continuă schimbare și ceea ce a funcționat acum 10 ani s-ar putea să nu funcționeze astăzi. Este important nu doar să facem promisiuni clienților, ci și să depunem efort constant ca să le îndeplinim, chiar dacă este un lucru greu și nu garantează succesul. Atunci când clienții beneficiază din colaborarea cu tine, acest lucru garantează și succesul afacerii tale.

Care sunt principalele tendințe ale pieței ce au influențat recentul succes financiar Invalda?

În regiunile în care investim există o tendință de creștere a bunăstării populației și a apariției unei clase de mijloc, ceea ce duce la creșterea cererii din partea consumatorilor. Acest lucru are un efect pozitiv asupra afacerilor, inclusiv asupra pieței de investiții, deoarece banii liberi pe care îi dețin oamenii le permit să investească în diferite tipuri de investiții. O astfel de creștere are loc nu numai în Țările Baltice, ci și în alte regiuni, de exemplu în Moldova, care în 2021 a avut una dintre cele mai rapide creșteri a PIB-ului din Europa. Dezvoltarea economică în țările în care activăm este mai rapidă pe termen lung decât în ​​țările dezvoltate. Drept urmare, Țările Baltice au atins deja un nivel de prosperitate mai ridicat decât unele țări din sudul Europei.

Ce factori de risc ați identificat analizând rapoartele financiare Invalda din 2022?

Evident, în primul rând este vorba de riscul geopolitic. Și nu doar riscul unei agresiuni armate. Agresiunea rusă descurajează investitorii străini. Și, pe de o parte, dacă acum ești un investitor local și cumperi investiții, atunci totul este în regulă pentru tine, există puțină concurență. Puteți cumpăra proprietăți sau companii mai ieftin. Dar, pe termen lung, aveți nevoie de cumpărători străini pentru active. Acum sunt mai puține investiții străine în întreaga regiune și chiar și la nivel global, piața M&A (piața de fuziuni și achiziții) este și ea în scădere. Una dintre tendințele principale este aceea că împrumuturile devin din ce în ce mai scumpe. Peste tot în lume dobânzile sunt în creștere, deși, desigur, încă nu au atins nivelurile care au fost în Moldova anul trecut. În prezent, ratele dobânzilor din Moldova sunt în scădere, dar continuă să crească în lume, ceea ce face din ce în ce mai dificilă obținerea de împrumuturi. Pe termen lung, lumea este împărțită în blocuri, iar dacă afacerea ta a ales deja partea pe care va activa, atunci s-ar putea să nu poți lucra cu unele piețe.

Ce strategii de investiții adoptă Invalda pentru a-și diversifica portofoliile și a atenua riscurile?

Ne împărțim investițiile în diverse active, inclusiv achiziții de companii din diverse industrii, cum ar fi sănătatea, cosmeticele, gestionarea deșeurilor, silvicultură, terenuri, energie regenerabilă etc. Mulți oameni ne întreabă cum gestionăm o gamă atât de largă de investiții. De fapt, avem echipe de profesioniști în fiecare industrie și investim în acele industrii în care există mai multe perspective de creștere și potențial de dezvoltare. Nu ne limităm la o singură industrie, ci lucrăm cu specialiști cu experiență în diverse domenii, ceea ce ne ajută semnificativ să reducem riscurile investiționale.

Pe ce piețe, în afară de Țările Baltice, activează grupul de companii Invalda?

Avem investiții în Țările Baltice, Polonia, România, Moldova și alte țări, iar unele dintre companiile noastre pot avea active și în alte țări. De exemplu, avem investiții în domeniul IT, iar aceste proiecte sunt dezvoltate în țările din Africa și Asia.

Cum reacționează grupul Invalda la schimbările din mediul economic?

Fiecare schimbare sau fiecare criză este o oportunitate. De exemplu, poate fi dificil într-un anumit sector, dar totul este temporar și acest lucru se datorează faptului că împrumuturile au crescut în preț. Respectăm regula conform căreia ar trebui să investești atunci când toată lumea spune că nu ar trebui și încercăm să ne adaptăm mediului. Lucrăm pe piață din 1991 și în acest timp au fost multe crize diferite, suișuri și coborâșuri, și trebuie să ai o perspectivă pe termen lung, trebuie să crezi și să știi că totul va fi bine.

Analizând anul 2022, ce direcție de investiții a arătat cele mai bune rezultate?

Agricultura. Anul trecut au fost prețuri mari la produsele agricole, avem investiții în Lytagra, care cultivă 10.000 de hectare și deține 3.000 de vaci. Anul trecut am cumpărat și o afacere specializată pe creșterea curcanilor, care a înregistrat cea mai mare creștere. La fel, compania din domeniul sănătății InMedica s-a dezvoltat foarte bine, cifra de afaceri anuală a depășit 100 de milioane de euro și valoarea companiei a crescut. Eco Baltia, o companie de reciclare a plasticului și a deșeurilor, a obținut anul trecut rezultate record și a crescut semnificativ ca valoare.

Având în vedere rapoartele din ultimul an, care este strategia dumneavoastră de dezvoltare pentru viitor?

Căutăm mereu noi proiecte, iar unul dintre domeniile noastre este furnizarea de creanțe (product private debt). Deoarece devine din ce în ce mai dificil pentru companii să obțină împrumuturi de la bănci, credem că serviciul nostru poate umple această nișă oferind împrumuturi costisitoare, dar flexibile. Ambiția noastră este să creăm un produs major în acest domeniu pentru regiunea noastră. Continuăm să investim în compania noastră și planificăm să deschidem un nou fond de investiții. De asemenea, continuăm să investim în energie regenerabilă, păduri și terenuri. Anul acesta am făcut deja prima investiție în România în terenurile forestiere. Continuăm să lucrăm în industriile în care avem experiență și cu siguranță ne extindem.

