Bolt intră pe piața din Moldova: Taxi 100% digital, fără numerar

Una dintre cele mai mari companii europene de mobilitate din lume, Bolt, anunță lansarea oficială pe piața din Republica Moldova. Începând cu data de 15 septembrie, locuitorii și vizitatorii capitalei pot comanda un taxi direct din aplicație, la tarife competitive, într-un sistem complet digital.

O soluție sigură și eficientă, direct din aplicație

Bolt aduce în Republica Moldova serviciul său principal – cursele cu taxiul (ride-hailing) – prin care pasagerii comandă o mașină în câteva secunde, alegând traseul dorit. Întregul vehicul este dedicat unui singur client, iar experiența de transport devine predictibilă, confortabilă și sigură.

Un element-cheie al serviciului este integrarea plății electronice direct în aplicație. Deși plățile cu cardul sunt tot mai frecvente pe piața locală, această funcționalitate oferă un nivel suplimentar de transparență și confort, sprijinind atât pasagerii, cât și șoferii.

Ce este Bolt

Bolt este o platformă globală de mobilitate activă în peste 600 de orașe din 50 de țări, oferind servicii de transport cu mașina, trotinete și biciclete electrice, livrare de alimente și închiriere de mașini. Prezentă în Moldova din 2021 cu serviciul de trotinete electrice, compania își extinde acum portofoliul prin lansarea serviciului de curse cu taxiul.

Lansare și integrare

Procesul de lansare a Bolt Taxi în Republica Moldova a durat aproximativ un an și a presupus adaptări fiscale și tehnice, precum și coordonare cu autoritățile pentru obținerea avizelor necesare. Această etapă complexă a asigurat conformitatea cu legislația locală și implementarea standardelor internaționale de calitate și siguranță promovate de Bolt.

„Lansarea serviciului de ride-hailing Bolt în Republica Moldova marchează un pas important atât pentru compania noastră, cât și pentru întreaga comunitate locală. Oferim oamenilor o alternativă sigură, rapidă și accesibilă de transport urban, care răspunde nevoilor unei societăți moderne. Bolt devine un partener de încredere pentru comunitatea locală și aduce soluții inovatoare de mobilitate, adaptate realităților din Republica Moldova”, declară Sorin Chiriac, CEO Bolt Moldova.

Standard ridicat de siguranță

Bolt investește constant în produse și funcții noi pentru a îmbunătăți experiența de transport. Printre funcționalitățile cheie se numără: rute optimizate, apeluri și mesaj, filtru pentru limbaj obscen în chat, afișarea detaliilor cursei și a informațiilor despre vehicul precum și opțiunea de adăuga fotografii de profil pentru o identificare mai ușoară.

Strategia de siguranță Bolt este structurată pe trei direcții – prevenirea incidentelor înainte de cursă, monitorizarea în timpul călătoriei și asistența după finalizarea acesteia. Printre măsurile implementate se numără verificarea identității șoferilor prin selfie în timp real, evaluarea pasagerilor, partajarea locației în timp real, asistență de urgență 24/7 și posibilitatea de a adăuga contacte de încredere.

„Lansarea Bolt în Moldova nu înseamnă doar un serviciu digital modern, ci și integrarea țării noastre pe harta globală a mobilității. Atât locuitorii, cât și investitorii sau vizitatorii străini pot folosi aceeași aplicație internațională pentru a comanda un taxi local. Este un pas important pentru confortul utilizatorilor și pentru imaginea Republicii Moldova ca destinație conectată și aliniată la standarde globale”, afirmă Natalia Bejan, Director al Agenției de Investiții.

Directorul Regional Bolt, Eduard Suchanek a declarat că Bolt își propune să aducă pe piața din Republica Moldova și mai multe produse și soluții inovatoare pentru a face sectorul transporturilor mai bun, mai fiabil și mai modern.

„Am intrat pe piața din Moldova încă din 2021 cu trotinete electrice, iar în 2025 suntem oficial live în țară cu servicii de taxi. Ne aliniem cu procesul de digitalizare, astfel încât întreaga industrie să beneficieze de eficiență și economii semnificative. Totul este digital, fără necesitatea de a păstra chitanțe”, a spus Eduard Suchanek.

Impact economic și sprijin instituțional

Lansarea serviciului Bolt Taxi în Republica Moldova are un impact semnificativ asupra economiei locale și asupra pieței muncii. Prin colaborarea exclusivă cu companiile autorizate de taxi, platforma digitală creează noi oportunități de creștere pentru operatorii tradiționali, sprijinindu-i să atragă mai mulți clienți și să își eficientizeze activitatea. Integrarea serviciului susține dezvoltarea sectorului transportului și generează oportunități financiare pentru șoferi, operatori de taxi autorizați și personalul de suport din companiile partenere.

Lansarea a fost posibilă prin colaborarea cu autoritățile relevante, inclusiv prin facilitarea întâlnirilor tehnice cu MDED, SFS și CTIF, necesare pentru integrarea sistemului ECC Modular. Invest Moldova Agency a contribuit la accelerarea procesului, oferind suport instituțional și coordonare în etapa de pregătire legislativă și operațională.