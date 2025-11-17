Bank Friday: Super oferte pentru cele mai dorite produse Victoriabank

Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, Victoriabank te răsfață cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank.

Bank Friday revine cu oferte care se potrivesc stilului și cerințelor fiecărui client. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja ai o relație de lungă durată cu Victoriabank, această campanie îți aduce beneficii de care nu ai parte în alte perioade ale anului.

Ofertele pentru persoane fizice includ:

Credit de consum negarantat: oferta include un credit de consum negarantat cu rata dobânzii fixe 8,5% și DAE 8,84%;

Credit de consum „Expres Online” cu rata dobânzii 8.5% și DAE 8,84%: rezervarea ofertei se face online.

Depozitul Bank Friday_2025: Rata dobânzii fixe – 6,5%. Depozitul poate fi constituit din VB24 Mobile sau VB24 Web.

STAR Card sau STAR Card Platinum îți oferim suplimentar la deschiderea cardului 500 lei BONUS în puncte STAR.

Credit Imobiliar: oferta include credit cu 7,25 % fixă primele 24 luni, 8,82% flotantă( IR + Marja 3.0 p.p.) începând cu luna a 25-a.

Mastercard Gold: deservirea lunară gratuită, USD, EUR, RON.

Ofertele pentru persoane juridice includ:

Credite IMM cu rata dobânzii 7,5% în primele 12 luni și ZERO comision de acordare. Comisionul de rambursare anticipată în primele 24 de luni – 2% (cu excepția liniei de credit).

MIA Business în E-Commerce: comision unic de 0,5% pentru acceptarea plăților.

Bank Friday este despre a face diferența în viața ta financiară, cu soluții atractive și ușor de accesat. Îți promitem o experiență de neuitat, cu oferte gândite să se potrivească tuturor stilurilor financiare – de la produsele clasice la cele moderne și inovatoare. Intră pe bankfriday.victoriabank.md/, fă scroll și descoperă oferta potrivită pentru tine. Stocurile pentru cele mai populare produse sunt limitate, așa că grăbește-te să profiți de avantajele unei campanii promoționale cum nu s-a mai văzut.



Victoriabank este prima bancă din Moldova care a lansat oferte de tip „bank friday”, în noiembrie 2019. Promoțiile desfășurate anii precedenți s-au bucurat de succes enorm. Pentru unele produse stocul a fost epuizat în doar câteva minute.

Victoriabank – #CuPoftăDeBanking