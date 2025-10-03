Apple Pay, disponibil pentru clienții e-commerce ai Victoriabank

Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare. Banca a integrat anterior și Google Pay, completând astfel portofoliul de plăți digitale pentru clienții e-commerce.

Fiecare tranzacție realizată prin Apple Pay este securizată și confidențială, protejând datele clienților. Numărul cardului nu este stocat nici pe dispozitiv, nici pe serverele Apple. Fiecărui card i se atribuie un Device Account Number criptat, iar autentificarea se face rapid și sigur, prin Face ID, Touch ID sau codul dispozitivului.

Butonul Apple Pay apare automat pe pagina de plată, sporind rata de conversie și reducând rata de abandon a coșului de cumpărături. Soluția este compatibilă cu principalele platforme e-commerce, inclusiv Shopify, WooCommerce, Magento și OpenCart.

„Știm cât de important este pentru magazinele online să ofere metode de plată moderne, precum Apple Pay. Acestea aduc beneficii concrete prin facilitarea de cumpărături rapide și sigure, conducând la fidelizarea clienților și, implicit, la creșterea vânzărilor online. Suntem bucuroși că odată cu Apple Pay, noua soluție de plată oferită de Victoriabank, putem sprijini antreprenorii să profite de toate avantajele comerțului digital”, afirmă Mircea Aursulesei, Vicepreședinte Business Retail Victoriabank.Integrarea Apple Pay este gratuită pentru comercianții Victoriabank și nu necesită modificări tehnice pe site-ul magazinului.

Pentru detalii suplimentare și asistență privind integrarea Apple Pay, puteți contacta echipa Direcției Produse Carduri și Acceptare la: [email protected] ; +373 030 303 057 / +373 030 303 052.