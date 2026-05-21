Anunț privind disponibilitatea Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului și a Studiului de evaluare a biodiversității spre consultare publică

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (7)–(11) din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu informează publicul interesat despre disponibilitatea spre consultare a Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului și a Studiului de evaluare a biodiversității elaborate pentru activitatea planificată:

„Reabilitarea ecologică a lacului din or. Cantemir și dezvoltarea sustenabilă a zonei adiacente”, inițiată de către Primăria orașului Cantemir.

Activitatea planificată urmărește restaurarea ecologică a lacului urban afectat de colmatare, eutrofizare și salinitate crescută, inclusiv prin lucrări de dragare, consolidare a malurilor, instalarea sistemelor de aerare și amenajarea sustenabilă a zonei adiacente.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului și Studiul de evaluare a biodiversității pot fi consultate:

pe pagina web oficială a Agenției de Mediu;

pe pagina web oficială a Primăriei orașului Cantemir;

la sediul Agenției de Mediu (str. Vasile Alecsandri 102, mun. Cahul);

la sediul Primăriei orașului Cantemir (strada Trandafirilor 2, or. Cantemir).

Publicul interesat poate transmite comentarii și propuneri motivate privind activitatea planificată și documentația aferentă:

în format electronic la adresa: [email protected]

cc: [email protected]

cc: în scris la sediul Agenției de Mediu;

prin participare directă în cadrul dezbaterilor publice.

Comentariile și propunerile publicului interesat pot fi prezentate Agenției de Mediu în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț.

Dezbaterile publice privind activitatea planificată și Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului vor avea loc la data de 28 mai 2026, ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Cantemir (or. Cantemir, strada Trandafirilor nr. 2).

Participarea publicului interesat se realizează în conformitate cu principiile transparenței, accesului la informație și participării publicului la procesul decizional de mediu prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.