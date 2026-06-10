2026: Cancerul de piele poate fi prevenit! Fii în siguranță la soare! Testează-te gratuit!

Farmacia Familiei dă startul campaniei „Cancerul de piele poate fi prevenit! Fii în siguranță la soare! Testează-te gratuit!” ediția 2026!

Farmacia Familiei, pe toată perioada sezonului estival, oferă consultații dermatologice gratuite de verificare a alunițelor, pentru depistarea timpurie a cancerului de piele de tip melanom. Campania „Fii în siguranță la soare!” a ajuns la a 5-a ediție.

În cadrul campaniilor desfășurate în perioada 2022 – 2025, Farmacia Familiei a mers în localitățile tării și a consultat zeci de mii de persoane. Peste 1500 de cazuri cu suspecție de melanom malign au fost descoperite în urma consultațiilor.

Această campanie are drept scop depistarea precoce a cancerului de piele (melanomului malign) și a schimbărilor suspecte în aspectul pielii, oferind astfel oportunitatea de a obține un diagnostic precoce, cu potențial de a salva vieți. Totodată, specialiștii informează publicul despre factorii de risc, metode de protecție, metodele de auto-examinare și oferă sfaturi pentru îngrijirea pielii.

Cea mai agresivă formă a cancerului de piele este melanomul malign, iar datele arată că incidența acestuia este în creștere, în mod special datorită expunerii neprotejate la soare. Diagnosticat în stadii incipiente, melanomul poate fi tratat în 98% din cazuri, un rol important în prevenție avându-l dermatoscopia, o investigație non-invazivă, nedureroasă, care durează câteva secunde.

Nu uitați că prevenția este cea mai bună modalitate de a proteja sănătatea și că, prin îngrijirea corespunzătoare a pielii, puteți preveni apariția unor afecțiuni grave.

Cancerul de piele poate fi prevenit! Fii în siguranță la soare! Testează-te GRATUIT!

Agenda Screening-ului: