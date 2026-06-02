Farmacia Familiei a triumfat la „Marca Comercială a Anului 2025”, cu 8 premii de AUR

Farmacia Familiei a defilat cu mândrie la Gala Businessului Moldovenesc, un eveniment de referință dedicat performanței și excelenței în mediul de afaceri din Republica Moldova. În cadrul acestei ediții, compania a demonstrat încă o dată că standardele sale sunt de aur, fiind apreciată în mai multe categorii importante.

O distincție supremă pentru calitate

Unul dintre cele mai valoroase momente ale serii a fost obținerea celei mai înalte distincții în categoria „Premiul pentru Realizări în Domeniul Calității”. Farmacia Familiei a fost onorată cu „Premiul Calității – Zeița Calității”, un simbol al angajamentului constant față de excelență, grijă și standarde ridicate în tot ceea ce face.

Recunoaștere multiplă pentru Marca Comercială a Anului

În cadrul categoriei „Marca Comercială a Anului”, Farmacia Familiei a fost distinsă cu șapte premii importante, care reflectă performanța continuă, responsabilitatea socială și încrederea construită în timp:

Liderul anului – Mercuriul de Aur

Business Online – Mercuriul de Aur în Cristal

Responsabil Social – Mercuriul de Aur în Cristal

Femeia în Afaceri – Mercuriul de Aur în Cristal

Economia Verde – Mercuriul de Aur în Cristal

Marca Locală – Medalie de Aur

Aprecierea Consumatorului – Medalie de Aur

Premii care vorbesc despre oameni

Dincolo de trofee și distincții, aceste premii sunt despre oameni. Despre echipa Farmacia Familiei, o echipă dedicată și unită. Despre partenerii care contribuie zi de zi la dezvoltare. Și, mai ales, despre pacienții care aleg să aibă încredere în Farmacia Familiei.

Fiecare recunoaștere primită motivează echipoa Farmacia Familiei să continue cu aceeași responsabilitate și pasiune, oferind servicii de calitate și grijă adevărată pentru sănătate.