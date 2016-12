Cele mai CIUDATE obiceiuri în noaptea dintre ani

De Reve­li­on, oame­nii sunt par­că mai super­sti­ţi­oşi ca nici­o­da­tă, drept urma­re ori­cât de ciu­da­te par omu­lui modern anu­mi­te obi­ce­iu­ri, ele încă se păs­trea­ză, fiind ţinu­te de mulţi cu sfinţe­nie. Pen­tru ca ghi­nio­nul să fie alun­gat, iar noro­cul înmulţit, oame­ni din dife­ri­te colţu­ri ale lumii arun­că pe feres­tre cu lucru­ri sau apă, dau foc foto­gra­fi­i­lor sau păpu­şi­lor de câr­pă, ori sparg far­fu­rii pe la uşi în semn de pri­e­te­nie, scrie mediafax.ro.

Dacă pen­tru une­le popoa­re ali­men­te­le mân­ca­te la mie­zul nopţii fac dife­renţa între un an nou bun şi unul mai puţin bun, în alte locu­ri de pe mapa­mond ce se arun­că din casă, atun­ci când se schim­bă anul, adu­ce pros­pe­ri­ta­te.

Lucru­ri arun­ca­te pe geam

În Ita­lia, deşi obi­ce­iul arun­că­rii obiec­te­lor vechi, pe fereas­tră, de Reve­li­on, nu mai este la fel de spec­ta­cu­los ca în tre­cut, el rămâ­ne totu­şi unul ris­cant pen­tru cei nea­vi­za­ţi. Mai ales în Napo­li, obiec­te de mobi­li­er, vase şi hai­ne ajung în stra­dă, spre nefe­ri­ci­rea guno­ie­ri­lor.

Şi în Ame­ri­ca Lati­nă, nu este bine să stai pe lân­gă gea­mu­ri la 12 noap­tea când se schim­bă anul. Por­tori­ca­nii au obi­ce­iul să “spe­le” vechiul an şi să arun­ce cu apă pe fereas­tră.

Lucru­ri arse în stra­dă

De arun­cat se arun­că lucru­ri şi în Ecua­dor, dar nu pe geam, ci în foc. Oame­nii pre­gă­tesc foto­gra­fii pe care le ard, scă­pând ast­fel de tre­cut, pen­tru a putea intra cura­ţi în noul an. La fel fac şi cu muñe­cos, niş­te păpu­şi de câr­pă sau din hâr­tie cre­po­na­tă, care repre­zin­tă anul ce s-a ter­mi­nat. Aces­tea sunt expu­se în faţa case­lor până pe 31 decem­brie, iar la mie­zul nopţii sunt arse în stra­dă.

Focul adu­ce noroc în Scoţia. Anul Nou este numit “Hog­ma­nay”, iar în une­le sate sunt aprin­se sulu­ri de smoa­lă, care sunt lăsa­te apoi să se ros­to­go­leas­că pe străzi ca anul vechi să fie ars, iar cel nou să vină. Scoţie­nii cred că pri­ma per­soa­nă care va intra în casă de Anul Nou va adu­ce fie noroc, fie ghi­nion. Anul cel nou va fi noro­cos dacă aceas­tă per­soa­nă este un băr­bat bru­net, care adu­ce un dar.

Pâi­ne pen­tru spi­ri­te­le bune

În Dane­mar­ca în noap­tea de Anul Nou, far­fu­ri­i­le spar­te de uși­le case­lor sunt semn de pri­e­te­nie. Cu cât sunt mai mul­te far­fu­rii spar­te de ușă, cu atât gaz­da are mai mulţi pri­e­te­ni.

Dacă hin­du­şii obi­ş­nu­iesc să facă dese­ne din pudră colo­ra­tă în faţa casei, la înce­pu­tul nou­lui an, pen­tru a-şi întâm­pi­na rude­le sau pri­e­te­nii şi a avea noroc, în Irlan­da, oame­nii bat cu un colţ de pâi­ne în pereţi şi pe la uşi pen­tru a alun­ga ghi­nio­nul. Ast­fel, sunt che­ma­te în casă spi­ri­te­le bune. În plus se des­cu­ie uşa pen­tru ca şi mem­brii fami­li­ei care au dece­dat să poa­tă intra, pen­tru aceş­tia punându-se sca­u­ne în plus la masa de Anul Nou.

Plumb şi oase de peş­te

Plum­bul este con­si­de­rat noro­cos de ger­ma­ni, iar în noap­tea de Anul Nou exis­tă obi­ce­iul de a se tur­na meta­lul topit într-un vas cu apă. Ast­fel, for­me­le ciu­da­te care se for­mea­ză pot pre­zi­ce vii­to­rul: cele rot­un­de sunt sim­bol pen­tru noroc în urmă­to­rul an, ini­ma sim­bo­li­zea­ză căs­ni­cia, o anco­ră indi­că nevo­ia de aju­tor, iar o cru­ce repre­zin­tă moar­tea cui­va drag. Un obi­cei pe cale de dis­pa­ri­ţie este legat de şira peş­te­lui mân­cat la masa de Reve­li­on. Ca să aibă noroc de bani tot anul, oas­peţii “fură” de la masă oase­le de peş­te.

În Spa­nia, de Anul Nou este bine să mănân­ci câte o boa­bă de stru­gu­re la fie­ca­re din­tre cele 12 bătăi ale cea­su­lui care ves­tesc tre­ce­rea în noul an, aces­tea repre­zen­tând dorinţe pen­tru fie­ca­re lună a anu­lui urmă­tor. De ase­me­nea, pen­tru mire­se, noap­tea de Anul Nou repre­zin­tă oca­zia de a-şi stre­cu­ra veri­ghe­ta în cupa de şam­pa­nie şi de a cioc­ni. Un obi­cei simi­lar exis­tă şi în Por­tu­ga­lia, cu dife­renţa că aici sunt pre­fe­ra­te smo­chi­ne­le. Ast­fel, în noap­tea din­tre ani, tre­bu­ie înghi­ţi­te 12 smo­chi­ne, care sim­bo­li­zea­ză 12 dorinţe pen­tru anul ce vine.

Petre­ce­ri­le de uitat anul

În Sue­dia se ascund răva­șe şi mici sur­pri­ze în deser­tul ser­vit în noap­tea de Reve­li­on care se spu­ne că aduc noroc. Ast­fel, o budin­că de orez poa­te avea în ea o alu­nă, iar cel care o găseş­te va avea noroc tot anul urmă­tor.

Pen­tru japo­ne­zi, Anul Nou, numit “Osho­gat­su”, este una din­tre cele mai impor­tan­te săr­bă­to­ri şi un sim­bol al înno­irii. În decem­brie, sunt orga­ni­za­te “petre­ce­ri de uitat anul” sau “Bonen­kai”, prin care oame­nii lasă în urmă pro­ble­me­le şi gri­ji­le anu­lui pe cale să se înche­ie şi se pre­gă­tesc pen­tru un nou înce­put. Neînţe­le­ge­ri­le şi ani­mo­zi­tă­ţi­le sunt uita­te.

Pe 31 decem­brie, la mie­zul nopţii, fami­li­i­le merg la cel mai apro­pi­at tem­plu pen­tru a împă­rţi saké (bău­tu­ră tra­di­ţio­na­lă, n.r.) şi pen­tru a asis­ta la cele 108 lovi­tu­ri de gong care anu­nţă tre­ce­rea în noul an (aceas­tă cifră repre­zin­tă numă­rul păca­te­lor acu­mu­la­te într-un suflet de-a lun­gul anu­lui, iar lovi­tu­ri­le de gong sim­bo­li­zea­ză alun­ga­rea păca­te­lor unul câte unul şi puri­fi­ca­rea sufle­te­lor). Pe 1 ianu­a­rie, copi­ii pri­mesc oto­shi­damas – mici cado­u­ri cu bani înă­un­tru.