Odaia, satul cu cinci locuitori

Cin­ci oame­ni, patru câi­ni, trei găi­ni, un cocoş şi o pisi­că. Aces­te sufle­te popu­lea­ză satul Oda­ia, sin­gu­ra loca­li­ta­te din raio­nul Şol­dă­neş­ti în care nu exis­tă pri­mă­rie, punct medi­cal, gră­di­ni­ţă, şcoa­lă, maga­zin, ofi­ciu poş­tal şi far­ma­cie. Oame­nii de aici spun că nu regre­tă deloc că s-au izo­lat de civi­li­za­ţie. Chiar dacă îşi amin­tesc cu nos­tal­gie de anii ’90 ai seco­lu­lui tre­cut, când în Oda­ia erau 36 de fami­lii, astăzi local­ni­cii nu ar schim­ba pe nimic în lume Oda­ia pără­si­tă, pe care au îndrăgit-o.

În pli­nă iar­nă, căt­u­nul nici nu se vede de la tra­se­ul care lea­gă sate­le Poia­na, Alce­dar şi Cură­tu­ra de cen­trul raio­nal. Doar niş­te urme de sanie suge­rea­ză că, pe unde­va, prin apro­pi­e­re, e vreo sufla­re de om.

Situ­a­tă în pre­a­j­ma pădu­rii şi lân­gă iaz, Oda­ia a deve­nit locul de trai per­fect pen­tru cei care au ales să se sta­bi­leas­că aici.

Soţii Ivan şi Gali­na Ţur­ca­nu au venit încoa­ce acum două dece­nii. I-am găsit în cur­te, lân­gă gar­dul de nuie­le, împle­tit de gos­po­dar. Băr­ba­tul ne-a spus că nu întâm­plă­tor a ales acest loc pen­tru trai. „Sunt din Hli­ge­ni. Pămân­tu­ri­le noas­tre se întind până în colţul pădu­rii, unde înce­pe liva­da Caţa­pi­lor. Când ne-au împă­rţit cote­le, fami­li­ei mele i-a reve­nit pămân­tul din par­tea asta, spre Oda­ie. Fra­ţii spu­neau să luăm sepa­rat cote­le şi să le lucrăm. M-am gân­dit să cum­păr o coli­bă aici şi să mă mut. Nu mi-a fost deloc greu să mă obi­ş­nu­iesc. Ziua mă duc la lucru. Pe timp de iar­nă – mai mult pe la pădu­rar. Vara lucrăm la liva­dă. Sea­ra sunt bucu­ros să mă culc. Nu ne este urât”, spu­ne Ivan Ţur­ca­nu.

Soţia sa, Gali­na, locu­ieş­te în Oda­ia deja al 18-lea an. La înce­put, spu­ne feme­ia, i-a fost greu să se aco­mo­de­ze. Soţul ei cum­pă­ra­se deja o casă aici. „Cum să vă spun: e şi greu, e şi bine. N-ai cu nime­ni nimic. De foc avem, bogda­pros­te”, zice Gali­na. Ea recu­noa­ş­te, totu­şi, că „mai greu este cu de-a mân­că­rii. Dacă lucre­zi, ai ce mân­ca, dacă nu lucre­zi – nu ai. Pe timp de iar­nă e greu cu un loc de mun­că. Mai cre­ş­tem câte­va păsă­ri, avem vacă, un căluţ. Ne ducem în satul vecin, la Alce­dar, unde cum­pă­răm pro­du­se ali­men­ta­re pen­tru mai mult timp, ca să nu umblăm pe dru­mu­ri în toa­tă ziua. Mân­ca­rea o punem în beci, că nu avem fri­gi­der. De plic­ti­sit nici nu vine vor­ba. Iar­na – împle­tesc. Chiar acum împle­tesc hăţu­ri pen­tru cal”.

Ivan şi Gali­na ne-au spus că tra­i­ul într-un sat mai mare impu­ne şi chel­tu­ie­li pe potri­vă. Aşa cum în Oda­ia au doar câţi­va veci­ni, care nu sunt pre­tenţi­oşi nici ei la capi­to­lul con­fort euro­pean, soţii Ţur­ca­nu nu îşi fac gri­ji pen­tru repa­ra­ţii capi­ta­le, gea­mu­ri ter­mo­pan, gard din for­tan sau aco­pe­riş din ţiglă meta­li­că. Chel­tu­ie­li­le luna­re ale fami­li­ei nu depă­şesc o mie de lei. De aceş­ti bani fami­lia cum­pă­ră pro­du­se ali­men­ta­re, deter­genţi şi ţigă­ri.

„Cei care au ara­ga­zu­ri, fri­gi­de­re plă­tesc mult pe curent elec­tric. Noi, pe lună, dăm o sută de lei. Avem un tele­vi­zor mic şi becul din came­ră. Con­to­rul e la un sin­gur om din sat. Noi, cei din Oda­ia, ne folo­sim de curent elec­tric, dar chi­tanţa vine la un moş­neag de aici. În fie­ca­re lună adu­năm bani şi el plă­teş­te. Noi avem mare noroc – fân­tâ­na e chiar în ogra­da noas­tră. Veci­nii merg aproa­pe un kilo­me­tru pen­tru a lua apă de aici”, poves­teş­te Ivan.

Gali­na recu­noa­ş­te că, la un moment dat, a vrut să ple­ce din Oda­ia. S-a răzgân­dit, însă, când a fost prin mai mul­te loca­li­tă­ţi şi a văzut cum tră­ieş­te lumea. Lini­ş­tea de la Oda­ia i-a cre­at depen­denţă şi, împre­u­nă cu soţul, au decis să rămâ­nă pen­tru tot­dea­u­na aici.

„Am fost de vreo câte­va ori prin sate­le veci­ne la lucru cu ziua şi am văzut cum se tră­ieş­te. Mai mul­tă beţie, cear­tă şi bătăi. Eu nu vreau aşa. M-am obi­ş­nu­it la Oda­ia”, spu­ne Gali­na.

Copiii au studiat doar până în clasa a treia

Nici chiar lip­sa unei insti­tu­ţii de învă­ţământ în căt­un nu i-a deter­mi­nat pe soţii Ţur­ca­nu să ple­ce de aici. Împre­u­nă, insis­tă ei, au reu­şit să le ofe­re copi­i­lor ele­men­ta­rul de edu­ca­ţie şi cunoş­tinţe de care e nevo­ie pen­tru a se des­cur­ca în via­ţă.

„Vă spun drept, cei doi copii ai noş­tri nu au frec­ven­tat regu­lat şcoa­la. Fata am dus-o la şcoa­la din Hli­ge­ni, satul de baş­ti­nă al soţu­lui. Aco­lo a făcut trei cla­se, şi tot pe sări­te. Băi­a­tul a învă­ţat o sin­gu­ră cla­să, pen­tru că fugea de la lecţii şi îmi era greu să-l duc la şcoa­lă şi să-l aduc. Aşa ne-am des­cur­cat înce­ti­şor. Văd că se des­cur­că cu banii, cu citi­tul, cu scri­sul. I-am învă­ţat şi aca­să cum am putut”, expli­că Gali­na.

Aju­nşi la matu­ri­ta­te, copi­ii au ple­cat din sat. Fii­ca lor s-a căsă­to­rit şi locu­ieş­te la Chi­şi­nău, iar fiul s-a sta­bi­lit cu tra­i­ul în ora­şul Şol­dă­neş­ti. Părinţii au rămas în Oda­ia, împre­u­nă cu alţi trei veci­ni.

De treizeci de ani în Odaia

Cea mai lon­ge­vi­vă locu­i­toa­re a căt­u­nu­lui este Lidia Isa­co­va. Feme­ia a ajuns la vâr­sta ono­ra­bi­lă de 80 de ani.

În timp ce unii octo­ge­na­ri se plâng că îi pără­sesc pute­ri­le, Lidia Isa­co­va tre­bă­lu­ieş­te prin gos­po­dă­rie cu ace­ea­şi plă­ce­re ca în 1988, când s-a sta­bi­lit cu tra­i­ul aici. În ziua vizi­tei noas­tre la Oda­ia, gos­po­di­na era la bucă­tă­rie şi gătea o cior­bă cu tăieţei de casă. Ne-a invi­tat şi pe noi la masă. Sus, pe hor­nul sobei, stă­tea cocoţa­tă cea mai apro­pi­a­tă fiinţă a feme­ii –pisi­ca roş­ca­tă.

„Am locu­it la Şol­dă­neş­ti. Aveam apar­ta­ment. Lucram şi eram un fel de şefă a tutu­ror bibli­o­te­ca­ri­lor din raion. Cunoş­team mul­tă lume. Într-o zi, soţul a vân­dut locu­inţa noas­tră din oraş şi ne-am cum­pă­rat căsu­ţa asta, unde tră­iesc până în pre­zent. Cred că de ace­ea am şi ajuns la 80 de ani. Aerul de aici mi-a pre­lun­git via­ţa.”

Mătu­şa Lidia ne-a spus că, atun­ci când s-a mutat în căt­un, aici era mai vesel. Erau mul­te fami­lii tine­re şi copii. Cu tim­pul, însă, unii local­ni­ci au ple­cat. Când odra­sle­le lor atin­geau vâr­sta de şco­la­ri­za­re, părinţii îşi cău­tau o loca­li­ta­te cu şcoa­lă.

În timp ce unii fug din Odaia, alţii vin

Inspec­tea­ză locu­ri­le, fac niş­te cal­cu­le şi, la scurt timp, îşi cum­pă­ră locu­inţe. Este şi cazul lui Ale­xan­dru Pogo­nin, un tânăr de 35 de ani, care a lăsat como­di­tă­ţi­le de la Chi­şi­nău pen­tru gri­ji­le de la sat.

Deşi nu mai are apă la robi­net, veceu în casă şi wi-fi, băr­ba­tul insis­tă că via­ţa lui s-a schim­bat numai în bine de când e aici. După ce a făcut repa­ra­ţii cos­me­ti­ce prin casă, Ale­xan­dru şi-a adus soţia şi fecio­rul de trei ani. El ne-a spus că a cău­tat spe­cial un sat cu puţi­ni oame­ni.

„Aici mă simt liber. Vreau să repar casa şi să cre­ez como­di­tă­ţi pen­tru fami­lia mea. Am con­stru­it şi am ame­na­jat cu mâi­ni­le mele un teren de joa­că pen­tru fecior. Când am venit, am repa­rat în pri­mul rând soba”, ne poves­teş­te Ale­xan­dru Pogo­nin.

Nu doar tine­rii se încu­me­tă să lase luxul din capi­ta­lă pen­tru satul cu cin­ci oame­ni. Acum un an, Maria Cobâ­lean s-a tre­zit pes­te noap­te în Oda­ia. Fiul ei, Denis, a vân­dut apar­ta­men­tul şi a cum­pă­rat o căsu­ţă cu două came­re în căt­un. Tan­ti Maria spu­ne că, la înce­put, nu-i ven

ea a cre­de unde va tre­bui să locu­ias­că. În pri­me­le săp­tămâ­ni a şi plâns. Între timp, s-a obi­ş­nu­it. Ca să-i ali­ne tris­teţea, fiul i-a adus Chi­şi­nă­ul în Oda­ia. Pen­tru a-i uşu­ra tra­i­ul la ţară, Denis i-a ame­na­jat mamei un veceu în casă şi i-a montat o chiu­ve­tă. Este sin­gu­ra locu­inţă din sat cu ast­fel de como­di­tă­ţi.

Căt­u­nul Oda­ia face par­te din comu­na Alce­dar. Până în 2015, local­ni­ci nu au avut ener­gie elec­tri­că. În urma mai mul­tor repor­ta­je rea­li­za­te de pre­să, pri­mă­ria i-a aju­tat, în sfârşit, să se conec­te­ze la curent elec­tric.

Fio­dor Cepra­ga, pri­ma­rul comu­nei Alce­dar, susţi­ne că oame­nii de la Oda­ia nu sunt prea pre­tenţi­oşi. „Nu avem plân­ge­ri sau doleanţe din par­tea lor. Cum se va des­pri­mă­vă­ra, vrem să repa­răm dru­mul care duce spre loca­li­ta­te, că este dete­ri­o­rat. Intenţio­năm să repa­răm şi izvo­rul de aco­lo. Avem ciment şi, ime­di­at cum se va încă­l­zi, îl vom repa­ra”, punc­tea­ză pri­ma­rul.

Pri­ma ates­ta­re docu­men­ta­ră a loca­li­tă­ţii datea­ză din 1 ianu­a­rie 1955. Local­ni­cii spun că, de fapt, satul a fost popu­lat

încă de pe vre­mea celui de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al. Oame­nii din sate­le veci­ne săpau bor­de­ie aici şi se ascun­deau. Lini­ş­tea din jur i-a ade­me­nit şi ei au sfinţit locul.

Con­form recen­sămân­tu­lui din 2004, în Oda­ia locu­ia un sin­gur om. Ace­ea­şi sur­să ara­tă că în R. Mol­do­va sunt 11 loca­li­tă­ţi popu­la­te de mai puţin de zece per­soa­ne.

Natalia ROTARI