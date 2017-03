Magazinele bisericeşti, afacerea de succes a Mitropoliei Moldovei

Mitro­po­lia Mol­do­vei deţi­ne o reţea extin­să de maga­zi­ne bise­ri­ceş­ti pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va. De obi­cei, în aces­te maga­zi­ne se comer­ci­a­li­zea­ză obiec­te de cult, înce­pând de la lumâ­nă­ri de 50 de bani până la icoa­ne pole­i­te cu aur şi veş­min­te pre­o­ţeş­ti, preţul căro­ra ajun­ge la 15.000 de lei. Aces­te maga­zi­ne nu sunt supra­ve­ghe­a­te fis­cal, un argu­ment în acest sens fiind şi lip­sa apa­ra­te­lor de casă.

În aces­te con­di­ţii, Mitro­po­lia Mol­do­vei obţi­ne pro­fi­tu­ri fabu­loa­se în urma comer­ci­a­li­ză­rii obiec­te­lor de cult, pro­fi­tu­ri pe care nu le moni­to­ri­zea­ză nime­ni. Din acest motiv, nime­ni nu cunoa­ş­te cum sunt admi­nis­tra­te sume­le enor­me de bani şi în ce sco­pu­ri. În para­lel, bise­ri­ci­le ofi­ci­a­ză dife­ri­te ritu­a­lu­ri şi cere­mo­n­ii, cos­tu­ri­le căro­ra la fel sunt necon­tro­la­te de stat sub aspect finan­ci­ar.

„N-aveţi nevoie de cec, fiindcă marfa e sfinţită”

Pen­tru a afla mai mul­te deta­lii des­pre acti­vi­ta­tea aces­tor insti­tu­ţii, am vizi­tat câte­va maga­zi­ne din Chi­şi­nău şi unul din Orhei. În cazul achi­zi­ţio­nă­rii unui obiect de cult, în nici­u­nul din cele cin­ci maga­zi­ne nu ne-a fost eli­be­rat bon fis­cal, apa­ra­te­le de casă fiind lip­să. „Bise­ri­ci­le n-au cec”, ne-a zis anga­ja­ta unu­ia din maga­zi­ne­le din Pia­ţa Cen­tra­lă din Chi­şi­nău. Am obser­vat că, în vân­za­re, sunt obiec­te preţul căro­ra ajun­ge la 15-17 mii de lei, aces­tea sunt obiec­te­le con­fe­cţio­na­te sau pole­i­te cu aur şi argint. La pro­cu­ra­rea lor, deşi sunt foar­te scum­pe, nu se ofe­ră nicio garanţie a cali­tă­ţii. Ţi se spu­ne că e aur sau argint, că valoa­rea lor e de mii de lei, dar nu ţi se ofe­ră nicio dova­dă a cali­tă­ţii aces­tor obiec­te extrem de scum­pe. „De care garanţie ai nevo­ie, dacă îţi spun că aces­tea sunt sfinţi­te?” – ni s-a reproşat dur în maga­zi­nul din Orhei.

În cel mai bun caz, aces­te maga­zi­ne eli­be­rea­ză o foa­ie scri­să de mână, unde este indi­ca­tă denu­mi­rea măr­fii, preţul şi locul de unde a fost pro­cu­ra­tă, dar aces­ta nu e nici pe depar­te un bon fis­cal şi nici o garanţie a cali­tă­ţii obiec­te­lor pro­cu­ra­te. În toa­te maga­zi­ne­le ni s-a spus că mar­fa este foar­te cali­ta­ti­vă, fiind impor­ta­tă din Rusia şi Ucrai­na. „Până la urmă, nu con­tea­ză de unde e, pen­tru că o cum­pe­ri de la bise­ri­că şi asta e cel mai impor­tant”, ne-au dat de înţe­les anga­ja­ţii maga­zi­nu­lui din stra­da Bucu­reş­ti.

Organizare militară în cadrul Mitropoliei

Şi dacă pri­ma vizi­tă la aces­te maga­zi­ne am făcut-o ca sim­plu eno­ri­aş, cea de-a doua am decis s-o fac declarându-mă repor­ter inte­re­sat de rea­li­za­rea unui subiect des­pre maga­zi­ne­le Mitro­po­li­ei Mol­do­vei. Am tre­cut iară­şi pe la maga­zi­ne­le bise­ri­ceş­ti din Pia­ţa Cen­tra­lă, unde am adre­sat mai mul­te între­bă­ri şi am făcut poze. Între timp, doam­na de aco­lo se ară­ta tot mai deran­ja­tă. A urmat maga­zi­nul de la Bise­ri­ca Ciu­flea. Înda­tă ce am intrat aco­lo, un anga­jat a insis­tat să ies, spunându-mi că maga­zi­nul se închi­de, deşi era des­chis până atun­ci. La maga­zi­nul cen­tral al Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, cel de pe str. Bucu­reş­ti, mă aştep­tau doi anga­ja­ţi cu manie­re mili­ta­re. Aceş­tia fuse­se­ră deja infor­ma­ţi că tre­cu­sem pe la maga­zi­ne­le din Pia­ţa Cen­tra­lă şi pe la cel de la Bise­ri­ca Ciu­flea. Cei doi mi-au cerut mili­tă­reş­te un act de iden­ti­ta­te, după care m-au între­bat ner­voşi: „Tu ai fost dimi­nea­ţă la Bise­ri­ca Ciu­flea? De ce îţi baţi joc de bise­ri­că? Eşti bap­tist? Ieşi repe­de afa­ră, că maga­zi­nul se închi­de”.

Magazine bisericeşti amplasate ilegal

În fie­ca­re oraş din R. Mol­do­va sunt mai mul­te maga­zi­ne de acest fel. Maga­zi­ne, chi­oş­cu­ri sau ghe­re­te sunt şi pe la mănăs­ti­ri, şi pe la bise­ri­ci­le din sate. La Chi­şi­nău, în afa­ră de maga­zi­ne­le des­pre care vor­bi­sem mai sus, ast­fel de punc­te comer­ci­a­le sunt şi la Gara Cen­tra­lă, şi la Gara de Nord. La Ser­vi­ci­ul Fis­cal de Stat am fost infor­ma­ţi că aces­te maga­zi­ne bene­fi­ci­a­ză de anu­mi­te faci­li­tă­ţi fis­ca­le, în teme­iul Hotă­rârii de Guvern nr. 474, din 28.04.1998, cu pri­vi­re la apli­ca­rea maşi­ni­lor de casă şi con­trol. Docu­men­tul conţi­ne o „lis­tă a genu­ri­lor de acti­vi­ta­te al căror spe­ci­fic per­mi­te efec­tu­a­rea înca­să­ri­lor băneş­ti în nume­rar fără apli­ca­rea maşi­ni­lor de casă şi de con­trol”. Punc­tul 3 al lis­tei res­pec­ti­ve sti­pu­lea­ză că bise­ri­ci­le sunt scu­ti­te de taxe fis­ca­le, pre­ci­zând, însă, că vân­za­rea obiec­te­lor de cult reli­gi­os şi a lite­ra­tu­rii reli­gi­oa­se, ritu­a­lu­ri­le şi cere­mo­n­i­i­le efec­tu­a­te de către orga­ni­za­ţi­i­le reli­gi­oa­se au loc doar în loca­şu­ri­le de cult.

În 1998, Mitro­po­lia Chi­şi­nă­u­lui şi a Între­gii Mol­do­ve a fost scu­ti­tă de impo­zi­te fis­ca­le, con­di­ţia obli­ga­to­rie fiind ca întrea­ga acti­vi­ta­te de comer­ci­a­li­za­re să se desfă­şoa­re doar în loca­şu­ri­le sfin­te. După ce am făcut un tur al mai mul­tor maga­zi­ne în care se vând obiec­te de cult, ne între­băm dacă o fi sau nu Gara Cen­tra­lă şi cea de Nord loca­şu­ri sfin­te, unde eno­ri­a­şii vin să se roa­ge şi să cum­pe­re, la nevo­ie, obiec­te reli­gi­oa­se?

Pen­tru a găsi un răs­puns la aceas­tă între­ba­re, am ape­lat Ser­vi­ci­ul de pre­să al Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, soli­ci­tând expli­ca­ţii pe mar­gi­nea subiec­te­lor abor­da­te aici. Ni s-a spus să reve­nim cu un apel pes­te 5 minu­te, după care nime­ni nu a mai răs­puns, ca şi în urmă­toa­re­le zile.

Fără scutiri vamale la marfa de cult

La o soli­ci­ta­re de infor­ma­ţie adre­sa­tă de ZdG, Ser­vi­ci­ul Vamal ne-a răs­puns că Mitro­po­lia nu bene­fi­ci­a­ză de faci­li­tă­ţi vama­le la impor­tul măr­fu­ri­lor de cult şi că aces­tea sunt puse în libe­ră cir­cu­la­ţie doar după ce sunt achi­ta­te drep­tu­ri­le de import şi sunt apli­ca­te măsu­ri­le de poli­ti­că eco­no­mi­că.

Din răs­pun­sul ofe­rit de Ser­vi­ci­ul Vamal aflăm că atât Codul fis­cal, cât şi Legea cu pri­vi­re la tari­ful vamal, „nu regle­men­tea­ză acor­da­rea faci­li­tă­ţi­lor fis­ca­le şi vama­le pen­tru obiec­te­le de cult, vămu­i­rea bunu­ri­lor fiind efec­tu­a­tă cu achi­ta­rea drep­tu­ri­lor de import con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re”.

Vasile Cojocari, stagiar