Campania „Cheamă ZdG în satul tău”: Flămânzi şi fără lucru, în lista de aşteptare a pensiei

Un sat înfo­fo­lit în zăpa­dă, pe fun­da­lul unei natu­ri ador­mi­te. Aşa am des­co­pe­rit satul Corop­ce­ni din raio­nul Tele­neş­ti. Încon­ju­rat de un lac îngheţat, un vii­tor pati­noar sub cerul liber pen­tru copii, satul Corop­ce­ni îşi ascun­de sub stra­tul subţi­re de zăpa­dă cele 426 de gos­po­dă­rii, iar vân­tul rece de iar­nă colin­dă prin cele pes­te 50 de case în care de mulţi ani nu mai tră­ieş­te nime­ni.

Pri­mul lucru pe care îl facem este să tre­cem pe la poş­tă, locul unde şti­ri­le prind con­tur, unde sunt depă­na­te amin­ti­ri, momen­te feri­ci­te sau tris­te pe care le tră­iesc săte­nii. La uşa ofi­ci­u­lui poş­tal s-a for­mat un rând de oame­ni care au venit să-şi pri­meas­că pen­sia sau să achi­te fac­tu­ri­le. „La ZdG este abo­na­tă o sin­gu­ră per­soa­nă – Petru Sprân­cea­nă. Ne-ar plă­cea să avem mai mulţi abo­na­ţi, dar ce să le faci, săr­ma­nii oame­ni pri­mesc pen­sii atât de mici, că nu le ajung nici de pâi­ne”, expli­că Tatia­na Leu, una din­tre poş­tă­ri­ţe, în timp ce com­ple­tea­ză fişa de pen­sie a unei local­ni­ce.

„Avem 50 de ani, dar arătăm de 70”

Cea mai mare gri­jă a săte­ni­lor este ce vor face mâi­ne. Cum vor supra­vi­eţui şi ce „sur­pri­ze” le pre­gă­tesc cei de la guver­na­re?

„Acum o lună, cal­cu­lam că mi-au mai rămas încă patru ani şi voi ieşi la pen­sie, dar am auzit la şti­ri că guver­nanţii au majo­rat vâr­sta de pen­sio­na­re. Mi-a venit să strig de amar. Acum chiar nu mai ştiu ce să fac”, se vaie­tă Lilia Rusu din Corop­ce­ni. Feme­ia nu are un loc de mun­că sta­bil. Ea supra­vi­eţu­ieş­te dato­ri­tă mun­cii sezo­ni­e­re şi roa­de­lor adu­na­te de pe pămân­tul pe care îl are. „E greu să-ţi găseş­ti un loc de mun­că în sat, unde nu este nicio fabri­că, nimic. Aici poţi doar îngri­ji pămân­tul, dar asta nu-ţi ajun­ge să tră­ieş­ti tot anul. Sunt zile în care ajun­gi să nu ai din ce-ţi cum­pă­ra măcar jumă­ta­te de pâi­ne. Dar acum…”, oftea­ză feme­ia.

„Cei de la con­du­ce­re îşi amin­tesc de noi doar la ale­ge­ri, apoi uită şi dau cu picio­rul în cei care i-au ales, având încre­de­re în ei. Acum majo­rea­ză vâr­sta de pen­sio­na­re tot spre bine­le lor, ca să-şi măreas­că sala­ri­i­le şi să plă­teas­că mai puţin oame­ni­lor care au lucrat cin­stit o via­ţă. Ne fură şi bătrâ­neţea, şi puţi­nul pe care-l avem sau urma să-l avem”, ada­u­gă Nico­lae Vechiu, com­ple­tând un abo­na­ment la un ziar local.

„La ale­ge­ri aştep­tăm să vină unul mai bun la con­du­ce­re. Votăm. Spe­răm că facem ale­ge­rea corec­tă, dar tot pes­te un nemer­nic nime­rim. În cele din urmă, popo­rul rămâ­ne opri­mat şi deru­tat. Lumea de la noi, de când este, rab­dă şi rab­dă, dar nu a mai rămas mult şi nu se va mai ale­ge nimic din noi”, susţi­ne Lilia Rusu, aranjându-şi bro­bo­a­da şi tre­când cu mâna pes­te faţa con­tu­ra­tă de ridu­ri adân­ci, arse de vân­tul rece. „Uitaţi-vă la noi. Avem 50 de ani, dar ară­tăm de 70. Apoi, puţi­ni oame­ni din sat, mai ales băr­ba­ţii, ajung la vâr­sta de 60 de ani. Toţi sun­tem bol­na­vi din cau­za sără­ci­ei, mun­cii gre­le, isto­vi­toa­re şi a dis­pe­ră­rii din care gus­tăm zil­nic”, ada­u­gă Lilia.

63 de ani – vârsta de pensionare

Săte­nii spun că ini­ţi­a­ti­va de a majo­ra vâr­sta de pen­sio­na­re era posi­bi­lă doar în cazul în care nive­lul de via­ţă al oame­ni­lor din R. Mol­do­va ar fi fost la fel ca cel din Uniu­nea Euro­pea­nă. „Aco­lo, în UE, oame­nii o duc alt­fel, au un alt sala­riu, au alte con­di­ţii de via­ţă, au un sis­tem medi­cal dezvol­tat şi tră­iesc mai mult… Apoi, acest pro­iect de majo­ra­re a vâr­stei de pen­sio­na­re ar fi bun doar în cazul în care oame­nii de la noi ar avea un loc de mun­că sta­bil, fiind asi­gu­ra­ţi că nu vor sta pe dru­mu­ri până la ieşi­rea la pen­sie”, opi­nea­ză Ion Cur­chi, direc­to­rul gim­na­zi­u­lui din sat.

Pro­iec­tul pri­vind refor­ma­rea sis­te­mu­lui de pen­sii a fost votat vine­ri, 16 decem­brie, în lec­tu­ră fina­lă cu votul a 51 de depu­ta­ţi din majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră. Ast­fel, din 2017, vâr­sta de pen­sio­na­re va cre­ş­te trep­tat în R. Mol­do­va, iar băr­ba­ţii şi feme­i­le vor ieşi la pen­sie la ace­ea­şi vâr­stă, 63 de ani. Adi­că, vâr­sta de pen­sio­na­re pen­tru băr­ba­ţi va cre­ş­te de la 62 la 63 de ani, câte patru luni anu­al, şi va fi atin­să la 1 ianu­a­rie 2019, iar pen­tru femei va cre­ş­te câte şase luni anu­al şi va fi atin­să pe 1 iulie 2028. Şi sta­gi­ul de coti­za­re pen­tru femei şi băr­ba­ţi va fi ace­la­şi – de 34 de ani. Sta­gi­ul de coti­za­re pen­tru băr­ba­ţi se va sta­bi­li înce­pând cu 1 iulie 2018, iar pen­tru femei de la 1 iulie 2024. Pro­iec­tul pre­ve­de şi o nouă for­mu­lă de cal­cu­la­re a pen­si­ei, care va face posi­bi­lă cre­a­rea unui nou ser­vi­ciu ce va ofe­ri cetă­ţe­ni­lor oport­u­ni­ta­tea de a-şi cal­cu­la vii­toa­rea pen­sie.

„Aşa fac doar hoţii”

Oame­nii sunt nemulţu­mi­ţi şi de fap­tul că mul­te deci­zii impor­tan­te au fost lua­te în pri­pă, pe timp de noap­te. „Noul guvern a fost înves­tit noap­tea, mai nou şi pro­cu­ro­rul gene­ral, repe­de s-a votat şi majo­ra­rea vâr­stei de pen­sio­na­re şi amnis­tia fis­ca­lă… aşa fac doar hoţii: pe când lumea doar­me sau se pre­gă­teş­te de săr­bă­to­ri, ei îşi votea­ză legi­le şi înves­tesc în fun­cţii de frun­te oame­nii de care au nevo­ie. Noi le-am dat votul de încre­de­re, iar ei îşi ara­tă ade­vă­ra­ta faţă”, spu­ne Lilia Rusu.

„Guver­nul a insis­tat şi a adop­tat pe furiş pro­iec­tul de majo­ra­re a vâr­stei de pen­sio­na­re, deşi a fost cri­ti­cat de mulţi expe­rţi şi de sin­di­ca­te. Pro­pu­ne­ri­le soci­e­tă­ţii au fost igno­ra­te, folosindu-se momen­tul în care lumea e pre­o­cu­pa­tă de sosi­rea săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Menţio­năm că ter­me­nul limi­tă pen­tru pre­zen­ta­rea pro­pu­ne­ri­lor de la soci­e­ta­tea civi­lă a fost sta­bi­lit de Minis­te­rul Mun­cii şi Pro­te­cţi­ei Soci­a­le până la 14 decem­brie, însă exe­cu­ti­vul a apro­bat pro­iec­te­le de acte legi­sla­ti­ve ce ţin de refor­ma sis­te­mu­lui de pen­sii deja pe 5 decem­brie, iar Par­la­men­tul le-a votat în pri­ma lec­tu­ră pe data de 8 decem­brie în con­di­ţii noc­tur­ne, fără nicio con­sul­ta­re cu soci­e­ta­tea civi­lă”, susţin repre­zen­tanţii Uniu­nii Pen­sio­na­ri­lor din R. Mol­do­va.

Pen­tru a intra în vigoa­re, legea tre­bu­ie pro­mul­ga­tă de preşe­din­te­le R. Mol­do­va. Amin­tim că, până în pre­zent, vâr­sta de pen­sio­na­re pen­tru băr­ba­ţi con­sti­tu­ia 62 de ani, iar pen­tru femei – 57 de ani. Potri­vit sta­tis­ti­ci­lor, în R. Mol­do­va sunt apro­xi­ma­tiv 680 de mii de pen­sio­na­ri.

„Nu producem nimic, doar consumăm”

Tot mai grea este via­ţa în medi­ul rural, recu­noa­ş­te pri­ma­rul satu­lui Corop­ce­ni, Nico­lae Badan. El este la al tre­i­lea man­dat şi, din 2007, a reu­şit, cu aju­to­rul mai mul­tor gran­tu­ri euro­pe­ne, să ali­men­te­ze gos­po­dă­ri­i­le din sat cu gaze şi apă. De ase­me­nea, a fost repa­ra­tă gră­di­ni­ţa şi şcoa­la. „Acum, situ­a­ţia devi­ne tot mai grea. Sta­tul a mai scos niş­te bani din buge­tul pri­mă­ri­ei şi am fost nevo­iţi să mai tăiem din sala­rii. Nu mai avem din ce repa­ra casa de cul­tu­ră, care mai are puţin şi se dărâ­mă. Într-o sta­re com­pli­ca­tă e şi clă­di­rea pri­mă­ri­ei. Când e frig, lipim peli­cu­lă la gea­mu­ri ca să nu îngheţăm, ca în anii ‘60. Dar nu avem din ce face repa­ra­ţii. Tim­pu­ri gre­le tră­im…”, zice pri­ma­rul.

Potri­vit lui, ocu­pa­ţia prin­ci­pa­lă a oame­ni­lor din sat este agri­cul­tu­ra, care „este pusă pe brân­ci”, la fel ca în toa­tă Mol­do­va. „Acum câţi­va ani, mai mulţi tine­ri au reve­nit aca­să şi au plan­tat livezi, vii, au încer­cat să facă ceva aici, dar au renu­nţat când au văzut că nu au unde vin­de roa­da. Ast­fel, au lăsat totul şi au ple­cat iară­şi pes­te hota­re, în sat rămânând mai mulţi bătrâ­ni”, expli­că pri­ma­rul.

„Puţi­ni tine­ri au mai rămas în sat. În acte e scris că tră­iesc în Corop­ce­ni, dar, de fapt, tră­iesc în Por­tu­ga­lia sau Ita­lia de zeci de ani. Şi acest lucru este clar. Situ­a­ţia la noi este dra­ma­ti­că, pen­tru că nu avem o bază eco­no­mi­că. Nu pro­du­cem nimic, doar con­su­măm”, spu­ne direc­to­rul gim­na­zi­u­lui, unde înva­ţă cir­ca 180 de ele­vi.

„În urmă cu câţi­va ani, am încer­cat să atra­gem inves­ti­to­ri stră­i­ni, ca să des­chi­dă o fabri­că şi oame­nii să aibă unde mun­ci, dar aceş­tia au refu­zat, atun­ci când au văzut dru­mul, şi au spus că e greu să des­chi­dă o fabri­că, când trans­por­ta­rea pro­du­se­lor va fi atât de ane­vo­ioa­să”, îşi amin­teş­te pri­ma­rul.

„Oame­nii de la sat sunt necă­ji­ţi. Nive­lul de mor­ta­li­ta­te e foar­te îna­lt. Feme­i­le tră­iesc mai mult, dar băr­ba­ţii mor pe-un capăt. Dar ce să faci dacă nu ai unde lucra? Nici să ple­ci unde­va nu poţi, pen­tru că şi aco­lo tre­bu­ie bani. Oame­nii de la noi au fost şi sunt bătu­ţi de cei de la guver­na­re. Se spu­ne că nimic nu este veş­nic, însă acest lucru e veş­nic la noi”, con­sta­tă Nico­lae Vechiu, un locu­i­tor din Corop­ce­ni.

Potri­vit Biro­u­lui Naţio­nal de Sta­tis­ti­că, dura­ta medie a vieţii în R. Mol­do­va în anul 2015 a con­sti­tu­it 71,5 ani, la băr­ba­ţi – 67,5 şi la femei – 75,5 ani. Tot­o­da­tă, în ace­la­şi an s-a înre­gis­trat o uşoa­ră cre­ş­te­re a numă­ru­lui dece­da­ţi­lor în raport cu 2014. Dura­ta medie a vieţii popu­la­ţi­ei din medi­ul urban este mai mare cu cir­ca patru ani com­pa­ra­tiv cu medi­ul rural.