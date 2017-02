Abonaţii satului Puhoi. „Un om informat, un om salvat”

Cam­pa­nia „Chea­mă ZdG în satul tău” a ajuns şi în satul Puhoi, raio­nul Ialo­ve­ni. Aco­lo am fost invi­ta­ţi de către Tatia­na Noga­i­lic, o mol­do­vean­că care lucrea­ză de mai mulţi ani în Ita­lia, dar care nu uită pen­tru nicio cli­pă de locu­ri­le unde s-a năs­cut, unde a copi­lă­rit şi unde a fost feri­ci­tă lân­gă cei dra­gi.

La înce­pu­tul aces­tui an, Tatia­na a abo­nat la ZdG 18 săte­ni, can­ti­na soci­a­lă, maga­zi­nul soci­al, punc­tul medi­cal, lice­ul, bibli­o­te­ca etc. „Am decis să fac aces­te abo­na­men­te pen­tru că vreau ca oame­nii din satul meu să fie infor­ma­ţi corect. Nu sunt indi­fe­ren­tă faţă de ceea ce se întâm­plă în R. Mol­do­va. Îmi pla­ce să trec de la dis­cu­ţii vir­tu­ale la fap­te rea­le. În cazul cu abo­na­rea, de mult aveam aceas­tă idee. Am încer­cat să abo­nez pe cei care ştiu că se inte­re­sea­ză de soar­ta ţării, le pla­ce să citeas­că şi să gân­deas­că liber, în pas cu ZdG. Mot­to­ul meu este: Un om infor­mat, un om sal­vat!”, ne spu­ne Tatia­na Noga­i­lic.

Aju­nşi în satul Puhoi, am des­co­pe­rit o loca­li­ta­te moder­nă, îngri­ji­tă şi cu mulţi oame­ni care se gră­beau la ser­vi­ciu sau la şcoa­lă. În faţa pri­mă­ri­ei un băr­bat strân­gea zăpa­da aşe­za­tă pes­te băn­cu­ţe­le din par­cul ame­na­jat în pre­a­j­mă. „Acest parc a fost cre­at spe­cial pen­tru bătrâ­ni, ca să se odih­neas­că puţin când au nevo­ie sau când ies de la can­ti­na soci­a­lă. Tot pe aici este şi bibli­o­te­ca, de unde mai vin oame­nii să-şi tra­gă sufle­tul”, ne spu­ne băr­ba­tul, în timp ce mătu­ră scă­ri­le pri­mă­ri­ei.

În satul Puhoi tră­iesc 5600 de oame­ni, din­tre care 1500 sunt pen­sio­na­ri. „Ne bucu­răm că tine­rii au rămas în sat şi şi-au înte­me­iat aici şi fami­lii. Ast­fel, avem trei gră­di­ni­ţe şi un liceu. Un avan­taj pen­tru noi este şi fap­tul că sun­tem aproa­pe de Chi­şi­nău. Sun­tem conec­ta­ţi la gaz natu­ral, avem apă pota­bi­lă şi toa­te como­di­tă­ţi­le. În sat sunt şi mulţi agenţi eco­no­mi­ci care şi-au des­chis o afa­ce­re în dome­ni­ul come­rţu­lui”, ne poves­teş­te Nina Iur­cu, vice­pri­ma­ra satu­lui Puhoi.

Pes­te 50 de per­soa­ne mănân­că la can­ti­na soci­a­lă con­stru­i­tă în clă­di­rea pri­mă­ri­ei. „Oame­nii săra­ci sau sin­gu­ri vin aici şi pot să mănân­ce ceva cald sau să ia mân­ca­rea aca­să”, expli­că Valen­ti­na Oprea, bucă­tă­rea­să la can­ti­na soci­a­lă. Pe feme­ie am găsit-o în timp ce strân­gea masa după ulti­mii vizi­ta­to­ri. „Am fost plă­cut sur­prinşi că am fost abo­na­ţi la ZdG. L-am citit şi am văzut că aco­lo sunt mul­te mate­ri­a­le inte­re­san­te. De ace­ea, îl las aici pe masă, ca oame­nii să-l poa­tă citi în timp ce beau o cea­ş­că de ceai când afa­ră e atât de frig”, zâm­beş­te feme­ia.

Bibli­o­te­ca­ra Valen­ti­na Timo­tin ne-a spus că, dacă tine­rii vin la bibli­o­te­că mai mult pen­tru a sta la cal­cu­la­tor, vâr­st­ni­cii vin să mai răs­fo­ias­că o car­te sau să citeas­că un ziar. „Nu toţi îşi pot per­mi­te, cu pen­si­i­le lor mici, să plă­teas­că chiar cin­ci lei pen­tru un ziar, de ace­ea, ade­sea, vin aici şi citesc ore în şir”, poves­teş­te bibli­o­te­ca­ra.

La lice­ul din Puhoi înva­ţă pes­te 1000 de ele­vi. Aceş­tia se bucu­ră de un liceu ame­na­jat, îngri­jit, care încear­că să fie în pas cu insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ euro­pe­ne. „Am bene­fi­ci­at de mai mul­te fon­du­ri euro­pe­ne. Acum urmea­ză să des­chi­dem un stu­dio radio, unde copi­ii să facă pro­pria lor emi­siu­ne”, ne spu­ne cu mân­drie Maria Sol­tan, direc­toa­rea lice­u­lui, o feme­ie pli­nă de via­ţă, entu­zi­asm şi hotă­râ­tă să nu stea cu mâi­ni­le în şold.

Loca­li­ta­tea mai este cunos­cu­tă şi pen­tru fap­tul că este pri­mul sat care se lau­dă cu o sală de sport. Aceas­ta este des­ti­na­tă tutu­ror tine­ri­lor din loca­li­ta­te. Sala are şi sco­pul de a-i moti­va pe aceş­tia să prac­ti­ce spor­tul. „Copi­ii din sate, de cele mai mul­te ori, nu au unde se duce, unde să se rela­xeze sau să-şi petrea­că tim­pul liber. Ast­fel şi încep să facă tot felul de acţiu­ni ile­ga­le. De ace­ea, ne-am gân­dit că ar fi bine să ame­na­jăm o sală de sport, unde să prac­ti­ce spor­tul şi să ducă un mod sănă­tos de via­ţă”, susţi­ne Petru Frun­ze, pri­ma­rul satu­lui.

În anul 2017, cir­ca o mie de citi­to­ri noi s-au adă­u­gat la lis­ta abo­na­ţi­lor edi­ţi­ei de lim­ba româ­nă a ZdG. Mulţu­mim tutu­ror celor care au avut încre­de­re că, pe par­cur­sul anu­lui 2017, ZdG meri­tă citit. Vom depu­ne efor­tu­ri să facem un ziar cât mai bun de citit pen­tru toţi abo­na­ţii, vechi şi noi. Tot­o­da­tă, vă amin­tim că abo­na­rea con­ti­nuă şi că puteţi dărui abo­na­men­te în ori­ce zi, dar şi de Mărţi­şor, de Dra­go­be­te, de Paş­ti, de Ziua Pre­sei, la săr­bă­to­ri­le de fami­lie.