Miniştri în Guvernul Filip, un an cu afaceri şi interese

Guver­nul con­dus de Pavel Filip împli­neş­te un an de la înves­ti­rea în fun­cţie. În aceas­tă peri­oa­dă, unii mini­ş­tri, în frun­te cu pre­mi­e­rul, au avut par­te de eve­ni­men­te impor­tan­te, toa­te soldându-se cu supli­ni­rea buge­tu­lui fami­li­ei sau cu pro­mo­va­rea inte­re­se­lor pe care aceş­tia le au în dife­ri­te dome­nii.

În 2016, la scurt timp după înves­ti­rea în fun­cţie, pre­mi­e­rul Pavel Filip a deve­nit socru mare. El şi-a însu­rat fiul, Iuli­an, obţinând, în pre­mie­ră, sta­tu­tul de cus­cru, evi­tând în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă să anu­nţe public cine-i sunt noi­le rude. ZdG a aflat că Iuli­an Filip s-a căsă­to­rit, în iunie 2016, cu Nico­le­ta, fii­ca Car­mi­nei Vicol, admi­nis­tra­toa­rea com­pa­niei finan­ci­a­re „Pri­me Capi­tal”. Fami­lia Vicol ges­tio­nea­ză afa­ce­ri de mili­oa­ne, Dumi­tru Vicol, soţul Car­mi­nei, fiind fon­da­to­rul fir­me­lor „Moni­col” SRL şi „Monis­tar” SRL. Pri­ma pare a fi cel mai impor­tant agent eco­no­mic de pe pia­ţa nuci­lor şi a fruc­te­lor usca­te din R. Mol­do­va, iar cea­lal­tă deţi­ne bran­dul „Nimo­rin­ka”, care pro­du­ce şi comer­ci­a­li­zea­ză bău­tu­ri alco­o­li­ce.

Firma „de ciocolate” din clădirea surorii cu afaceri în agricultură

Pavel Filip şi soţia sa, Tatia­na, au renu­nţat, cel puţin în acte, la afa­ce­ri încă pe când actu­a­lul pre­mi­er era minis­tru al Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor. Ulti­ma fir­mă de la care şi-au înstră­i­nat acti­ve­le este „Alu­pro­fmet” SRL, obţinând pen­tru ele 9,9 mii de lei, aşa cum a indi­cat Filip în ulti­ma sa decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. Cota-parte a fami­li­ei Filip a ajuns însă la Vic­tor Filip, o rudă a fami­li­ei, per­soa­na care admi­nis­trea­ză şi cea mai pro­li­fi­că afa­ce­re a aces­to­ra, fir­ma „Burex” SRL, deţi­nă­toa­rea maga­zi­nu­lui de cio­co­la­te „Cio­co­vi­l­le”. SRL-ul este deţi­nut de Iuli­an şi Dumi­tru, cei doi fii ai prim-ministrului, dar şi de Vic­tor Filip (1%). La înce­put de ianu­a­rie 2016, „Burex” SRL a achi­zi­ţio­nat o altă com­pa­nie, „Vota” SRL, con­ti­nu­ând să comer­ci­a­li­ze­ze dul­ciu­ri prin inter­me­di­ul maga­zi­nu­lui din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui.

SRL „Burex” are adre­sa juri­di­că într-o clă­di­re ampla­sa­tă pe str. 31 august, 62., care a fost pusîn ulti­mii ani în gaj pen­tru cre­di­te de zeci de mili­oa­ne de lei, majo­ri­ta­tea din­tre ele fiind astăzi nes­tin­se. Jumă­ta­te din acest imo­bil e înre­gis­tra­tă pe nume­le fir­mei „Rinax-TVR”, al cărei fon­da­tor este Vera Monul, sora pre­mi­e­ru­lui Filip. Fir­ma a intrat în pose­sia clă­di­rii în 2001, dar a vân­dut o par­te din ea com­pa­niei „Edit-Prom”. „Rinax-TVR”, deţi­nu­tă de Vera Monul, e spe­cia­li­za­tă în dis­tri­bu­i­rea mai mul­tor tipu­ri de îngră­şă­min­te şi în pro­du­ce­rea şi comer­ci­a­li­za­rea cere­a­le­lor. La rându-i, acest SRL a fon­dat fir­ma „Meleag Nis­trean”, spe­cia­li­za­tă în cre­ş­te­rea mere­lor la Cri­u­le­ni, fiind admi­nis­tra­tă de un alt mem­bru al fami­li­ei Filip, Ruslan.

Vera Monul este, împre­u­nă cu soţul său, Andrei, pro­pri­e­ta­ra fir­mei „Spican-n Agro” SRL, pro­pri­e­ta­ră de livezi de mere de la Oni­ţ­ca­ni, Cri­u­le­ni. În ulti­mii ani, live­zi­le fami­li­ei Monul sunt tot mai apre­cia­te, inclu­siv prin arti­co­le în pre­să, spunându-se că fir­me­le care le ges­tio­nea­ză folo­sesc teh­no­lo­gia supe­rin­ten­si­vă sub sis­te­mul anti­grin­di­nă, o meto­dă moder­nă şi ino­va­toa­re de cre­ş­te­re a mere­lor. Pen­tru revis­ta mybusiness.md, Vera Monul menţio­na că, în ulti­mii ani, a bene­fi­ci­at şi de sub­venţii de la stat pen­tru extin­de­rea afa­ce­rii. La sfârşit de 2016, aceas­ta a fost desem­na­tă de Con­si­li­ul Raio­nal Cri­u­le­ni unul din oame­nii anu­lui „pen­tru meri­te deo­se­bi­te şi rezul­ta­te îna­l­te în acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă în dezvol­ta­rea sec­to­ru­lui agri­col al R. Mol­do­va”. Andrei Monul scrie pe o reţea de soci­a­li­za­re că ar fi mana­ge­rul com­pa­niei „Komet Gro­up” SA, afi­li­a­tă fami­li­ei mili­o­na­ru­lui Ana­tol Sta­ti, folo­si­tă de aceş­tia pen­tru a admi­nis­tra zăcă­min­te de petrol şi gaze în regiu­nea Kur­dis­tan din Irak. Soţii Monul locu­iesc într-un imo­bil vecin cu cel al direc­to­ru­lui Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie, Vio­rel Che­tra­ru.

Justiţie cu o companie avia şi clădire construită de soacră

În 2016, şi afa­ce­ri­le fami­li­ei minis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, au con­ti­nu­at să se dezvol­te chiar dacă, cel puţin ofi­ci­al, atât minis­trul cât şi soţia sa s-au retras din acţio­na­ri­a­tul fir­me­lor pe care le deţi­neau. Dacă în decla­ra­ţia de ave­re pen­tru 2015, Vla­di­mir Cebo­ta­ri scria că deţi­ne cote părţi la 3 fir­me: „C&V Asis­tenţă” SRL, „Vla­co­nic” SRL şi „Nea­os” SRL, astăzi, ofi­ci­al, minis­trul mai este acţio­nar doar la „C&V Asis­tenţă” SRL, cu acti­vi­tă­ţi de pres­ta­re a ser­vi­ci­i­lor de con­sul­tanţă juri­di­că. La „Vla­co­nic” SRL fon­da­toa­re a rămas mama minis­tru­lui, Ana­ta­lia Cebo­ta­ri, iar la „Nea­os” SRL, dis­tri­bu­i­tor ofi­ci­al în Mol­do­va a teh­ni­cii agri­co­le şi trac­toa­re­lor mar­ca John Dee­re, care, în 2014, i-a adus minis­tru­lui divi­den­de de 2,9 mili­oa­ne de lei, aso­ci­at unic a rămas Lilia Iva­nov, fos­ta par­te­ne­ră a lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, cel care s-a retras din acţio­na­ri­at în mai 2016.

Şi soţia minis­tru­lui, Maria Cebo­ta­ri, a fost impli­ca­tă în afa­ce­ri în 2016. Pe lân­gă fir­ma „Tchebo-Com”, pe care a fondat-o şi o con­du­ce din 2014, soţia minis­tru­lui a fost, până în sep­tem­brie 2016, şi co-acţionar la com­pa­nia aeri­a­nă Fly One care, din iulie 2016, ope­rea­ză zbo­ru­ri către mai mul­te des­ti­na­ţii din Euro­pa şi Rusia. Maria Cebo­ta­ri s-a retras din acţio­na­ri­a­tul com­pa­niei aerie­ne după ce în pre­să au apă­rut infor­ma­ţii des­pre impli­ca­rea fami­li­ei minis­tru­lui în aceas­tă afa­ce­re. Fon­da­tă în sep­tem­brie 2015, Fly One a cunos­cut o dezvol­ta­re rapi­dă. În apri­lie 2016, a ope­rat pri­me­le cur­se char­ter, iar în iunie a lan­sat pri­ma cur­să regu­la­tă de pasa­ge­ri, către Mosco­va. Astăzi, numă­rul cur­se­lor ope­ra­te de Fly One a ajuns la 14. În pre­zent la Fly One este anga­ja­tă sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, Mari­a­na Tabu­i­că, fost direc­tor finan­ci­ar la ÎS, Mol­dat­sa”, iar ofi­ci­al, pro­pri­e­ta­rii com­pa­niei sunt româ­nul Nicu Ber­la, Andrei Ţur­can şi Tudor Cara­bad­jac, des­pre care anticoruptie.md a scris, în mai 2016, că este fos­tul socru al lui Mir­cea Male­ca, fost direc­tor al Auto­ri­tă­ţii Aero­nau­ti­ce Civi­le.

„Par­te­ne­ri­a­tul” fami­li­ei minis­tru­lui Cebo­ta­ri cu Mir­cea Male­ca, foş­ti cole­gi la „Air Mol­do­va”, a con­ti­nu­at, în 2016, şi la o altă fir­mă – „Bre­it­man Grup” SRL, care-i are ca fon­da­to­ri pe Mar­cel Tanas, Mir­cea Male­ca şi… Vera Sâr­bu, soa­cra lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri. Com­pa­nia con­stru­ieş­te în pre­zent o clă­di­re mul­ti­e­ta­ja­tă la inter­se­cţia str. Mihai Vitea­zul şi Mitro­po­lit Dosoftei. Lucră­ri­le sunt exe­cu­ta­te de „Max­mod Imo­bil” SRL, fir­mă la care soţia minis­tru­lui a fost în tre­cut con­ta­bi­lă şi care împar­te ace­ea­şi adre­să cu fir­ma „Tchebo-Com”, fon­da­tă şi admi­nis­tra­tă de Maria Cebo­ta­ri. Mar­cel Tanas, co-fondator la „Bre­it­man Grup”, este admi­nis­tra­to­rul şi unul din fon­da­to­rii com­pa­niei de con­stru­cţii „Max­mod Imo­bil” SRL, impli­ca­tă în tre­cut în scan­da­lu­ri, după ce a fost acu­za­tă că ar fi luat bani de la oame­ni, fără a le fini­sa man­sar­de­le pro­mi­se. „Nu este niciun fel de impli­ca­re a mea. A fost o suges­tie atun­ci când a fost o între­ba­re. Ei erau în cău­ta­rea unor inves­ti­ții, a unor pro­iec­te din care ar putea să obți­nă o anu­mi­tă sta­bi­li­ta­te, res­pec­tiv am suge­rat câte­va pro­iec­te des­pre care cunoș­team pen­tru că, în ori­ce pro­iect, dacă te impli­ci, te impli­ci cu oame­ni în care ai cât de cât încre­de­re. A fost o deci­zie a lor”, afir­mă Vla­di­mir Cebo­ta­ri, între­bat des­pre par­ti­ci­pa­rea soa­crei în afa­ce­rea „Bre­it­man Grup”. „La „Vla­co­nic” așa și nu am intrat în drep­tu­ri, cum nu a intrat nici maică-mea în suc­ce­siu­nea res­pec­ti­vă. „Nea­oș” a fost înstră­i­na­tă și exact așa a fost înstră­i­na­tă și cota soți­ei dintr-o altă între­prin­de­re” (n.r.: „Fly One”), a mai adă­u­gat minis­trul.

Licitaţiile câştigate de firme afiliate miniştrilor

Fami­lia lui Vasi­le Bât­că, minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Con­stru­cţi­i­lor, admi­nis­trea­ză fir­ma „Pabinis-Com” SRL, cu sedi­ul la Nis­po­re­ni, aşa cum ZdG dez­vă­lu­ia încă de la înves­ti­rea aces­tu­ia în fun­cţie. SRL-ul este înre­gis­trat pe nume­le Ninei şi al Lud­mi­lei Paho­mea, sora şi nepoa­ta minis­tru­lui. Tot­o­da­tă, Nata­lia, soţia minis­tru­lui, este anga­ja­ta aces­tei fir­me. Din 2013, în doar doi ani, SRL-ul a bene­fi­ci­at de cel puţin 16 con­trac­te în sumă de pes­te 5 mili­oa­ne de lei cu Pri­mă­ria Nis­po­re­ni şi Con­si­li­ul Raio­nal, în timp ce Bât­că era preşe­din­te­le raio­nu­lui Nis­po­re­ni. Ofi­ci­a­lul spu­nea atun­ci că nu ar fi exis­tat un con­flict de inte­re­se în aces­te con­trac­tă­ri. Anul 2016 nu a fost o exce­pţie, iar fir­ma fami­li­ei şi-a tre­cut în cont încă o lici­ta­ţie, orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Nis­po­re­ni, în sumă de aproa­pe 150 de mii de lei.

La 30 iulie 2015, Ruxan­da Gla­van a fost desem­na­tă în fun­cţia de minis­tră a Sănă­tă­ţii. Pes­te câte­va zile, pe 14 august 2015, fir­ma „Gla­vi­rux” SRL, fon­da­tă de ea, cea care câş­ti­ga­se până atun­ci pes­te 70 de con­trac­te cu insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din ţară în valoa­re de pes­te 10 mili­oa­ne de lei, îşi schim­bă atât denu­mi­rea, cât şi fon­da­to­rul. Ast­fel, admi­nis­tra­toa­rea de până atun­ci a „Gla­vi­rux”, Olga Latîş, devi­ne atât admi­nis­tra­toa­re, cât şi unic fon­da­tor la „Polisano-Prim” SRL, suc­ce­soa­rea „Gla­vi­rux”. Fir­ma nou-creată a păs­trat însă ace­ea­şi adre­să juri­di­că şi ace­la­şi cod fis­cal, schim­bă­ri­le fiind efec­tu­a­te doar în pri­vinţa denu­mi­rii şi a fon­da­to­ru­lui. În noiem­brie 2015, Ruxan­da Gla­van anu­nţa prin inter­me­di­ul reţe­le­lor de soci­a­li­za­re că, înce­pând cu vara lui 2015, fir­ma „Gla­vi­rux” nu îi mai apa­rţi­ne. După rede­nu­mi­re, timp de câte­va luni, noua fir­mă nu apa­re în niciun con­tract cu sta­tul, însă, înce­pând cu luna mar­tie 2016, „Polisano-Prim”, la fel ca şi pre­de­ce­soa­rea „Gla­vi­rux” SRL, înce­pe să-şi adju­de­ce con­trac­te cu insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le de stat, câş­ti­gând anul tre­cut lici­ta­ţii de aproa­pe 700 de mii de lei cu spi­ta­le­le din ţară. Ante­ri­or, ZdG a dis­cu­tat cu Olga Latîş, pro­pri­e­ta­ra în acte a „Polisano-Prim”, care spu­nea că fir­ma a fost rede­nu­mi­tă oda­tă cu schim­ba­rea fon­da­to­ru­lui şi că Ruxan­da Gla­van nu mai are nicio legă­tu­ră cu aceas­ta „de foar­te mult timp”.

Anul tre­cut, Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, a deve­nit fon­da­tor la SRL „Euromobila-Lux”, agent eco­no­mic care s-a trans­for­mat vara tre­cu­tă din soci­e­ta­te pe acţiu­ni, în SRL. Com­pa­nia ges­tio­nea­ză afa­ce­ri­le cu mobi­lă ale fami­li­ei minis­tru­lui. Anticorupţie.md a scris anul tre­cut că, la doar câte­va luni de la înves­ti­rea lui Chi­rin­ciuc în fun­cţia de minis­tru, de la şosea­ua Sculeni-Ungheni până la sedi­ul între­prin­de­rii care îi apa­rţi­ne, SRL Lefcons-agro, a fost asfal­tat un drum care a cos­tat buge­tul de stat 8,5 mili­oa­ne de lei. Minis­trul însă a susţi­nut că nu a influ­enţat acest pro­ces.