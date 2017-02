Fiul procuror, tatăl condamnat-amnistiat şi o sentinţă revizuită de instanţă după 16 ani

În sep­tem­brie 2016, Jude­că­to­ria Mili­ta­ră a revi­zu­it o sen­tinţă pe nume­le unui colo­nel, emi­să acum 16 ani, şi a hotă­rât înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în pri­vinţa aces­tu­ia. Cere­rea în jude­ca­tă a fost depu­să de pro­cu­ro­ri mili­ta­ri, cole­gi cu fiul colo­ne­lu­lui, fost pro­cu­ror mili­tar, actu­al­men­te pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău.

Ivan Gro­su are 64 de ani şi este colo­nel în rezer­vă. El este fost cola­bo­ra­tor al Depar­ta­men­tu­lui Pro­te­cţi­ei Civi­le şi Situ­a­ţii Exce­pţio­na­le (DPCSE). Acum 17 ani, la 1 mar­tie 2000, colo­ne­lul a fost con­dam­nat de Jude­că­to­ria Mili­ta­ră pen­tru ati­tu­di­ne negli­jen­tă în ser­vi­ciu. Tot­o­da­tă, cau­za pena­lă pe nume­le lui Ivan Gro­su a fost înce­ta­tă, fiind apli­ca­te pre­ve­de­ri­le Legii pri­vind amnis­tia în legă­tu­ră cu ani­ver­sa­rea a cin­cea de la adop­ta­rea Con­sti­tu­ţi­ei R. Mol­do­va. Totu­şi, după con­dam­na­re, chiar dacă a fost amnis­ti­at, auto­ri­tă­ţi­le au îna­in­tat o acţiu­ne civi­lă împo­tri­va colo­ne­lu­lui Gro­su, iar instanţa l-a obli­gat să achi­te dau­ne­le pro­vo­ca­te, apro­xi­ma­tiv 1,17 mili­oa­ne de lei. Suma urma să fie ram­bu­r­sa­tă de către Ivan Gro­su lunar, banii fiind decon­ta­ţi din pen­sia aces­tu­ia.

Pagube de 1,17 milioane şi cererea semnată de colegii fiului

În sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re din anul 2000 se pre­ci­za că Ivan Gro­su şi-a făcut ser­vi­ci­ul mili­tar prin con­tract în peri­oa­da 20 decem­brie 1996 – 30 noiem­brie 1998, fiind şef al Dire­cţi­ei asi­gu­ra­re tehnico-materială din cadrul DPCSE. În obli­ga­ţi­i­le sale de ser­vi­ciu intrau mai mul­te sar­ci­ni, inclu­siv orga­ni­za­rea şi con­tro­lul evi­denţei, dar şi depo­zi­ta­rea corec­tă a mij­loa­ce­lor mate­ri­a­le, orga­ni­za­rea des­căr­că­rii şi trans­por­tă­rii aces­tor mij­loa­ce. Gro­su a fost găsit vino­vat de fap­tul că, în timp ce s-au pri­mit mate­ri­a­le în cali­ta­te de aju­tor uma­ni­tar din par­tea Sta­tu­lui Major al Arma­tei Bel­gie­ne, în pro­ce­sul des­căr­că­rii bunu­ri­lor, nu a orga­ni­zat evi­denţa cuve­ni­tă şi con­tro­lul aces­tor mate­ri­a­le, nu a întoc­mit docu­men­te­le de însoţi­re a măr­fii, nu a asi­gu­rat paza, evi­denţa şi inte­gri­ta­tea aju­to­ru­lui uma­ni­tar, iar „în rezul­ta­tul ati­tu­di­nii negli­jen­te faţă de înde­pli­ni­rea obli­ga­ţiu­ni­lor fun­cţio­na­le” au dis­pă­rut 349 plă­pu­mi de lână, 2331 cos­tu­me spor­ti­ve, 30 imper­mea­bi­le, 900 pere­chi de pan­ta­lo­ni, 740 de scur­te, alte pro­du­se pri­mi­te în cali­ta­te de aju­tor uma­ni­tar, în valoa­re de 1,17 mili­oa­ne de lei.

Între timp, în 2006, Ivan Gro­su, fiul cu ace­la­şi nume al colo­ne­lu­lui Ivan Gro­su, a ajuns pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tu­ra Mili­ta­ră, insti­tu­ţie care instru­men­ta­se în urmă cu un dece­niu dosa­rul tată­lui său. De la 1 august 2016, Pro­cu­ra­tu­ra Mili­ta­ră, dar şi Secţia inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), cea care ges­tio­na acti­vi­ta­tea Pro­cu­ra­tu­rii Mili­ta­re, urmau să fie lichi­da­te. Unul din­tre ulti­me­le dosa­re pe care pro­cu­ro­rii mili­ta­ri l-au instru­men­tat a fost cel al colo­ne­lu­lui Gro­su, con­dam­nat şi amnis­ti­at în 2000 de către Jude­că­to­ria Mili­ta­ră. Pro­cu­ro­rii au adus mar­to­ri noi care, după 18 ani, şi-au amin­tit deta­lii des­pre acel dosar. Cel care s-a ocu­pat, la eta­pa ini­ţi­a­lă, de instru­men­ta­rea lui a fost pro­cu­ro­rul Cor­ne­liu Lav­ciuc, atun­ci pro­cu­ror în Secţia inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te din cadrul PG. Astăzi, Lav­ciuc este pro­cu­ror în Secţia teh­no­lo­gii infor­ma­ţio­na­le şi com­ba­te­rea cri­me­lor ciber­ne­ti­ce din cadrul PG. El susţi­ne că, în urmă­ri­rea pena­lă pe care a exercitat-o, nu a fost influ­enţat de rela­ţia de cole­gi­a­li­ta­te pe care o avea cu pro­cu­ro­rul Ivan Gro­su, fiul celui pe care-l inves­ti­ga.

„Eu doar am avut cere­rea de revi­zu­i­re. Am făcut veri­fi­că­ri şi am trans­mis la instanţă pen­tru apre­ci­e­rea accep­tă­rii sau nu a infor­ma­ţi­i­lor acu­mu­la­te. Eu nu am soli­ci­tat nimic, ci doar exa­mi­na­rea cere­rii. Nu văd cum putea el (pro­cu­ro­rul Ivan Gro­su, n.r.) să mă influ­enţe­ze, pen­tru că secţia în care acti­vam era supe­ri­oa­ră ca struc­tu­ră Pro­cu­ra­tu­rii Mili­ta­re. Dă, mă rog. Coleg, coleg, dar nu am avut influ­enţă­ri. Nu am fost rugat. A fost adre­sa­tă cere­rea. Nu puteam să o arunc la coş. Este pre­vă­zut de Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, în baza căru­ia am acu­mu­lat pro­be­le, am cân­tă­rit şi le-am expe­di­at în instanţă spre apre­ci­e­re. Cu Ivan Gro­su eram în rela­ţii de ser­vi­ciu. Eu nu am par­ti­ci­pat în instanţă pen­tru că, de la 1 august, pro­cu­ra­tu­ri­le mili­ta­re s-au lichi­dat, secţia tot nu mai era, iar dosa­rul a fost tri­mis la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău”, expli­că acu­za­to­rul de stat Cor­ne­liu Lav­ciuc.

Procurorul din instanţă: „Îmi puneţi multe întrebări şi eu nu ţin minte”

În instanţă, acu­za­rea de stat a fost repre­zen­ta­tă de pro­cu­ro­rul Radu Tal­pă. Aces­ta a acti­vat până în 2015 în cadrul Secţi­ei inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te, fiind coleg cu pro­cu­ro­rul Lav­ciuc. A ple­cat din sis­tem, dar a reve­nit în febru­a­rie 2016 în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Basa­ra­beas­ca, pen­tru ca astăzi să fie pro­cu­ror în ofi­ci­ul Râş­ca­ni al Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău. Ante­ri­or, a fost pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, unde a fost coleg cu Ivan Gro­su, ajuns şi el la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău după desfi­inţa­rea Pro­cu­ra­tu­rii Mili­ta­re. Acu­za­to­rul de stat a cerut jude­că­to­ru­lui Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re, Ser­ghei Cio­ba­nu, „înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în legă­tu­ră cu fap­tul că exis­tă alte cir­cum­stanţe care exclud tra­ge­rea la răs­pun­de­re pena­lă, pe motiv că fap­ta nu a fost săvârşi­tă de către Ivan Gro­su”. Instanţa a audi­at mai mulţi mar­to­ri, care au rela­tat cir­cum­stanţe de acum 18 ani. Dosa­rul a fost exa­mi­nat timp de doar o lună, în peri­oa­da 25 august 2016 – 29 sep­tem­brie 2016, când jude­că­to­rul Ser­ghei Cio­ba­nu a decis înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în pri­vinţa lui Ivan Gro­su. Sen­tinţa pe pagi­na por­ta­lu­lui instanţe­lor de jude­ca­tă este secre­ti­za­tă, fiind deper­so­na­li­za­te toa­te nume­le par­ti­ci­panţi­lor din dosar, inclu­siv cel al incul­pa­tu­lui.

„Am par­ti­ci­pat când în dosar era înce­pu­tă revi­zu­i­rea. Pe mine, ca pro­cu­ror, m-au che­mat. M-am dus şi am par­ti­ci­pat, că nu aveam alt­ce­va ce face”, zice pro­cu­ro­rul Radu Tal­pă. „Mi-au dat dis­po­zi­ţie de par­ti­ci­pa­re şi nu am avut alt­ce­va de făcut. Nu ţin min­te cine mi-a dat dis­po­zi­ţia… Eram la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău când am par­ti­ci­pat la revi­zu­i­re… Îmi puneţi mul­te între­bă­ri şi eu nu ţin min­te. Da, pe Ivan Gro­su îl cunosc. Ştiu că este aşa pro­cu­ror. Ce fel de rela­ţii de pri­e­te­nie? Sun­tem, adi­că am fost cole­gi de ser­vi­ciu. Eu nu am exa­mi­nat aco­lo rela­ţii de rude­nie. Am exa­mi­nat cazul”, susţi­ne pro­cu­ro­rul Tal­pă. Sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re nu a fost ata­ca­tă la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, aşa că a intrat în vigoa­re. „Dacă sen­tinţa nu a fost ata­ca­tă, înseam­nă că am con­si­de­rat că este lega­lă”, a repli­cat pro­cu­ro­rul.

Pro­cu­ro­rul Ion Dediu, fost şef al Secţi­ei inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te, spu­ne că nu-şi amin­teş­te de acel dosar. „Nu-mi mai amin­tesc… În august, când ne-au lichi­dat, s-a şters tot din memo­ria mea, să nu mai aud de… A fost un an greu. Chiar nu vreau să-mi amin­tesc nimic din ce a fost. Am uitat tot oda­tă cu lichi­da­rea. Da, Radu Tal­pă şi Ivan Gro­su au fost subal­ter­nii mei”, zice Dediu.

Avocat: „Cred că a fost cea mai obiectivă sentinţă”

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu ex-procurorul mili­tar Ivan Gro­su, astăzi pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău. Aces­ta, însă, a evi­tat să dis­cu­te. El nu a răs­puns la tele­fon, dar nici la mesa­je­le pe care i le-am tri­mis, solicitându-l la un dia­log. Ghe­or­ghe Cob­zac, avo­ca­tul care l-a repre­zen­tat în instanţă pe Ivan Gro­su, susţi­ne că, în revi­zu­i­rea sen­tinţei de acum 16 ani, nu au fost încăl­că­ri. „Ches­tia e că d-lui nu doar acum a ata­cat, ci tot tim­pul a ata­cat acea hotă­râre. I se res­pin­gea de fie­ca­re dată. S-au strâns toa­te cir­cum­stanţe­le noi care se refe­ră la caz. Omul nu are vreo vină în comi­te­rea infra­cţiu­nii. În jude­ca­tă au fost audi­a­ţi mar­to­ri. Aco­lo era vor­ba des­pre un aju­tor uma­ni­tar care a fost pier­dut pe drum, înce­pând cu Bela­rus, iar o par­te s-a pier­dut pe loc, în tim­pul trans­por­tă­rii. Per­soa­na aceas­ta nu era res­pon­sa­bi­lă de acest seg­ment. După asta au fost niş­te fur­tu­ri docu­men­ta­te pe care i le-au pus în câr­că. El, fiind un om cu obraz, a spus, bine. I s-a zis că, în pri­vinţa sa, va fi apli­ca­tă amnis­tia, iar acea amnis­tie pe el nu-l va atin­ge cu nimic. Ulte­ri­or, însă, în pri­vinţa lui a fost îna­in­ta­tă o acţiu­ne civi­lă, fiind obli­gat să achi­te puţin pes­te 1 mili­on de lei. Atun­ci a înce­put a ata­ca şi pro­ce­sul civil, şi cel penal. Au înce­put să-i opreas­că, lunar, din pen­sie. Pro­ce­sul penal a fost înce­tat în baza legii pri­vind amnis­tia. De câte­va ori a ata­cat hotă­râri­le, dar i se res­pin­geau, pen­tru că nu avea bani să plă­teas­că taxa de stat. A scris şi la PG nume­roa­se plân­ge­ri. Recent, PG, Secţia mili­ta­ră, a por­nit pro­ce­du­ra şi au zis, hai să veri­fi­căm”, spu­ne avo­ca­tul Ghe­or­ghe Cob­zac.

„Da, ştiu că fiul lui era pro­cu­ror în aceas­tă secţie, dar revi­zu­i­rea nu a fost pro­pu­să de el sau de un subal­tern, ci de o secţie a PG. Nu a putut Ivan Gro­su, care-i un copil, să influ­enţe­ze. Mie nu-mi pro­voa­că dubii sen­tinţa. Cred că a fost cea mai obiec­ti­vă sen­tinţă. S-a res­ta­bi­lit echi­ta­tea. Omul ăsta a fost repus în drep­tu­ri echi­ta­bil. La pri­ma vede­re, sunt de acord că pot fi dubii, dar dosa­rul a fost ridi­cat de PG, la Dire­cţia judiciar-penală. Au fost între­bă­ri, am fost şi eu tele­fo­nat… Omul ăsta atun­ci a accep­tat să spu­nă că e vino­vat doar ca să fie lăsat în pace”, susţi­ne apă­ră­to­rul colo­ne­lu­lui Gro­su. Avo­ca­tul menţio­nea­ză că „acum, noi vrem ca să nu i se mai opreas­că bani din pen­sie, pen­tru că opri­rea, în aces­te con­di­ţii, devi­ne neîn­te­me­ia­tă. Nu mai soli­ci­tăm însă să se res­ti­tu­ie şi banii care i-au fost lua­ţi până acum. E deja de dome­ni­ul tre­cu­tu­lui. Vă asi­gur că nu vom cere nici pagu­be mora­le”, a con­clu­zio­nat Ghe­or­ghe Cob­zac. Exe­c­u­to­rii jude­că­to­reş­ti cu care am dis­cu­tat la subiect ne-au decla­rat că, în aces­te con­di­ţii, Ivan Gro­su este însă în drept să se adre­se­ze instanţei pen­tru a pri­mi îna­poi banii care i-au fost decon­ta­ţi din pen­sie. Tot­o­da­tă, pen­tru ca sta­tul să-şi recu­pe­re­ze pre­ju­di­ci­ul, pro­cu­ro­rii tre­bu­ie să sta­bi­leas­că o altă per­soa­nă res­pon­sa­bi­lă de comi­te­rea abu­zu­lui în ser­vi­ciu, fapt care însă nu s-a pro­dus.

