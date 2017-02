Riscuri noi la Nistru

Ucrai­na nu e la pri­mul pro­iect de catas­tro­fă eco­lo­gi­că pre­me­di­ta­tă. Să ne amin­tim de Cana­lul de navi­ga­ţie Dună­re — Marea Nea­gră de la Bis­troe din Del­ta Dună­rii, lan­sat în 2004. De 13 ani Ucrai­na este în liti­giu cu Româ­nia, care a aver­ti­zat Comi­sia Euro­pea­nă şi toa­te insti­tu­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le asu­pra unei catas­tro­fe eco­lo­gi­ce devas­ta­toa­re într-o zonă de patri­mo­niu mondi­al UNESCO…

La Chi­și­nău, posi­bil că și la Kiev, se vor­beș­te în ulti­ma vre­me tot mai mult des­pre peri­co­lul unei noi catas­tro­fe la Nis­tru, a doua după răz­bo­i­ul din 1992, care încă nu s-a pro­dus, dar care s-ar putea pro­du­ce dacă Chi­și­nă­ul va lăsa pro­ble­ma doar pe sea­ma dia­lo­gu­lui bila­te­ral cu Kie­vul.

La înce­pu­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, prim-ministrul Pavel Filip ple­ca în pri­ma sa vizi­tă exter­nă din acest an. A mers la Kiev, în Ucrai­na, în frun­tea unei dele­ga­ţii guver­na­men­ta­le, cu o agen­dă extrem de încăr­ca­tă şi impor­tan­tă pen­tru rela­ţi­i­le, nu doar bila­te­ra­le, dar şi de veci­nă­ta­te. Fap­tul că aceas­tă pri­mă vizi­tă a anu­lui a fost con­sa­cra­tă rela­ţi­i­lor cu Ucrai­na deno­tă, fără să insis­tăm asu­pra aces­tui fapt, impor­tanţa pe care o acor­dă aces­tor rela­ţii de veci­nă­ta­te atât Chi­şi­nă­ul, cât şi Kie­vul, deşi pe dura­ta celor 25 de ani de rela­ţie diplo­ma­ti­că, Kie­vul a încer­cat de mai mul­te ori să tra­te­ze Chi­şi­nă­ul de pe pozi­ţi­i­le unui „supe­ri­or”. La Kiev, pre­mi­e­rul Filip s-a întâl­nit şi a dis­cu­tat atât cu omo­lo­gul său ucrai­ne­an, Vla­di­mir Gro­is­man, cât şi cu preşe­din­te­le Ucrai­nei, Petro Poroşen­ko. Deşi în comu­ni­ca­te­le ofi­ci­a­le acest lucru nu a fost spus, Pavel Filip a avut de rea­li­zat în Ucrai­na nu doar o agen­dă inter­gu­ver­na­men­ta­lă, con­ve­ni­tă pro­to­co­lar între părţi. Filip a mai tre­bu­it şi să supli­neas­că, în cazul între­ve­de­rii cu Poroşen­ko, un gol în rela­ţi­i­le poli­ti­ce cu Kie­vul, pro­vo­cat, încă în peri­oa­da cam­pa­niei elec­to­ra­le, de decla­ra­ţi­i­le, uşor zis nepo­li­ti­coa­se, ale „preşe­din­te­lui” Igor Dodon în pro­ble­ma Cri­me­ii. Dacă e să ne amin­tim, Ucrai­na se scan­da­li­za­se seri­os la nive­lul pute­rii cen­tra­le. În Rada Supre­mă s-au făcut mai mul­te decla­ra­ţii cate­gori­ce la adre­sa lui Dodon. I s-a reproşat că şi-a per­mis decla­ra­ţii ofen­sa­toa­re şi nepri­e­te­neş­ti la adre­sa unui stat vecin, care ar putea să-l cos­te poli­tic, iar în cazul în care va câş­ti­ga ale­ge­ri­le – să fie decla­rat per­so­na non gra­ta pe teri­to­ri­ul Ucrai­nei. Deşi avem aproa­pe trei luni de când Dodon a fost man­da­tat în fun­cţie, Kie­vul nu şi-a amin­tit de el în niciun fel, feli­ci­tă­ri, cu oca­zia inau­gu­ră­rii, nu i s-au trans­mis ofi­ci­al şi nici nu i s-a dat de înţe­les că l-ar aştep­ta cine­va în Ucrai­na. Aşa sau alt­fel, ghea­ţa, într-un strat mai mare sau mai mic, și-a făcut loc în rela­ţi­i­le Kie­vu­lui cu Dodon. Să spe­răm că nu şi în cele cu R. Mol­do­va, dova­dă fiind şi vizi­ta pre­mi­e­ru­lui Filip în Ucrai­na.

Rela­ţi­i­le de veci­nă­ta­te cu Ucrai­na rămân foar­te impor­tan­te pen­tru R. Mol­do­va. La fel ca şi rela­ţi­i­le Ucrai­nei cu R. Mol­do­va. Nu degea­ba, în con­fe­rinţa de pre­să de după înche­ie­rea vizi­tei, cei doi pre­mi­e­ri au vor­bit des­pre „soli­da­ri­ta­te” şi „par­te­ne­ri­at stra­te­gic” în rela­ţi­i­le din­tre cele două sta­te. Şi Ucrai­na, şi R. Mol­do­va au ace­lea­şi aspi­ra­ţii de inte­gra­re euro­pea­nă şi euroa­tlan­ti­că. Şi una şi alta au şi ace­lea­şi pro­ble­me de secu­ri­ta­te, veni­te din ace­la­şi cen­tru de coman­dă, fie că e vor­ba de Cri­me­ea, Don­bas sau Trans­nis­tria. Se chea­mă dife­rit, dar în esenţă sunt ace­la­şi peri­col. Pen­tru R. Mol­do­va, Ucrai­na con­tea­ză esenţi­al, ca cori­dor de secu­ri­ta­te pe dire­cţia Est, fără de care am fi fost ceva de genul Don­ba­su­lui, un teri­to­riu abso­lut necon­tro­lat la gra­ni­ţe­le direc­te cu Rusia, atât la Nis­tru, cât şi în Buge­ac, iar pen­tru Ucrai­na con­tea­ză con­tro­lul coor­do­nat cu Chi­şi­nă­ul al fron­ti­e­rei moldo-ucrainene pe seg­men­tul trans­nis­trean şi nead­mi­te­rea fede­ra­li­ză­rii R. Mol­do­va („peri­co­lul Dodon”), care ar putea avea urmă­ri nefas­te şi pen­tru Ucrai­na. Nu întâm­plă­tor, dife­ren­dul trans­nis­trean şi peri­co­le­le zone­lor de con­flict din R. Mol­do­va şi Ucrai­na au con­sti­tu­it unul din subiectele-cheie de pe agen­da între­ve­de­rii şi, posi­bil, subiec­tul în care Chi­şi­nă­ul şi Kie­vul se înţe­leg per­fect, în spe­cial după ane­xa­rea Cri­me­ii de către Rusia şi des­ta­bi­li­za­rea Don­ba­su­lui. Să ne amin­tim, în acest con­text, de „cori­do­rul ver­de” (o înţe­le­ge­re exce­pţio­na­lă), con­ve­nit acum jumă­ta­te de an între R. Mol­do­va şi Ucrai­na la nive­lul mini­ş­tri­lor Apă­ră­rii, Ana­tol Şala­ru şi omo­lo­gul său ucrai­ne­an Ste­pan Pol­to­rak, pen­tru eva­cu­a­rea tru­pe­lor ruse şi muni­ţi­i­lor din Trans­nis­tria (Coba­s­na), fapt care l-a cos­tat pe Şala­ru, după veni­rea lui Dodon la preşe­dinţie, demi­sia. Dar pozi­ţia Ucrai­nei ori­cum e cazul să fie remar­ca­tă, mai ales că Kie­vul nu tot­dea­u­na a fost atât de gene­ros şi nici azi nu e în toa­te. În cazul vizi­tei de care vor­bim, pe ucrai­ne­ni i-a inte­re­sat, pri­o­ri­tar, coo­pe­ra­rea comercial-economică, ame­li­o­ra­rea mediu­lui de afa­ce­ri pen­tru pro­du­că­to­rii ucrai­ne­ni, libe­ra­li­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er şi aeri­an, coo­pe­ra­rea trans­fron­ta­li­eră, tere­nu­ri­le (pro­pri­e­ta­te a RM) limi­tro­fe Cen­tra­lei de la Novo-Dnestrovsk, nu în ace­ea­şi măsu­ră şi pro­ble­ma pro­pri­e­tă­ţi­lor R. Mol­do­va de pe teri­to­ri­ul Ucrai­nei, demar­ca­rea fron­ti­e­rei de stat sau pro­te­cţia eco­sis­te­mu­lui râu­lui Nis­tru, care, de fapt, a fost pro­ble­ma Nr.1 pe agen­da aces­tei vizi­te, por­nind de la fap­tul că auto­ri­tă­ţi­le ucrai­ne­ne au decis con­struc­ția a 6 hidro­cen­tra­le noi pe Nis­tru, ceea ce ar fi pen­tru R. Mol­do­va o catas­tro­fă eco­lo­gi­că,- spun spe­cia­li­ş­tii. Cu toa­te că Chi­și­nă­ul a cerut de mai mul­te rân­du­ri Kie­vu­lui să renun­țe la acest pro­iect, ucrai­ne­nii refu­ză. Nu a reu­şit Pavel Filip să rupă mare lucru de la ei nici cu oca­zia vizi­tei, doar că, în sfâr­șit ”s-a pro­dus un dia­log” și va fi cre­a­tă o comi­sie care să eva­lu­e­ze impac­tul de pe urma func­țio­nă­rii cen­tra­le­lor asu­pra eco­sis­te­mu­lui râu­lui Nis­tru, sus­ți­ne minis­trul Eco­lo­gi­ei, Vale­riu Mun­tea­nu. Deşi, -zice ace­lași Mun­tea­nu, potri­vit unei ști­ri difu­za­te de IPN, ”Ucrai­na nu a renun­țat la ide­ea de a con­strui hidro­cen­tra­le­le pe Nis­tru, fapt care ar con­du­ce la o catas­tro­fă eco­lo­gi­că pen­tru R. Mol­do­va”. Nimic nou, de fapt. Ucrai­na nu e la pri­mul pro­iect de catas­tro­fă eco­lo­gi­că pre­me­di­ta­tă. Să ne amin­tim aici de Cana­lul de navi­ga­ție Dunăre-Marea Nea­gră de la Bis­troe, din Del­ta Dună­rii, (10 km lun­gi­me), lan­sat în 2004, pen­tru care Ucrai­na a intrat într-un liti­giu pe ter­men nede­ter­mi­nat cu Româ­nia. Şi chiar dacă Bucu­rești­ul a pus în aler­tă Comi­sia Euro­pea­nă și toa­te insti­tu­ți­i­le inter­națio­na­le, aver­ti­zând asu­pra unei catas­tro­fe eco­lo­gi­ce devas­ta­toa­re într-o zonă de patri­mo­niu mondi­al UNESCO, la pri­ma eta­pă Ucrai­na a tre­cut pod pes­te toa­te con­venţi­i­le şi în jumă­ta­te de an a scos în capăt săpă­tu­ri­le la Canal (fără ame­na­jă­ri). Până la urmă, lucră­ri­le au fost sto­pa­te (în ace­la­şi 2004), prin deci­zia Con­venţi­ei de la Espoo, dar pro­ble­ma a rămas. Ucrai­na con­ti­nuă să pună în con­ti­nu­a­re inte­re­se­le ei eco­no­mi­ce mai pre­sus de cele eco­lo­gi­ce din regiu­ne (ca şi în cazul hidro­cen­tra­le­lor de pe Nis­tru) şi de 13 ani la rând insis­tă, ori­un­de poa­te, pe relu­a­rea lucră­ri­lor (avan­sa­rea catas­tro­fei) şi defi­ni­ti­va­rea pro­iec­tu­lui. Ulti­ma deci­zie, în pro­ble­ma Cana­lu­lui Bis­troe, apro­ba­tă în decem­brie anul tre­cut de Comi­te­tul Per­ma­nent al Con­venţi­ei de la Ber­na, reco­man­dă Ucrai­nei, cre­a­rea unei comi­sii mix­te cu par­ti­ci­pa­rea Româ­ni­ei și R. Mol­do­va, care să moni­to­ri­ze­ze pe par­curs de un an impac­tul trans­fron­ta­li­er, pe care îl pre­su­pu­ne exis­tenţa cana­lu­lui. Să repe­te Nis­trul soar­ta Dună­rii de Jos? Dacă Kie­vul e soli­dar cu Chi­şi­nă­ul în ide­ea că arma­ta a 14-a rusă din Trans­nis­tria este, indis­cu­ta­bil, un peri­col grav la Nis­tru şi pen­tru R. Mol­do­va, şi pen­tru Ucrai­na, de ce ar mai insis­ta și pe unul eco­lo­gic?